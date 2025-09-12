„Microsoft“ išvengė ES baudos dėl „Teams“ antimonopolinėje byloje

„(Europos) Komisija padarė išvadą, kad galutiniais „Microsoft“ įsipareigojimais bus tinkamai išspręstos konkurencijos problemos, susijusios su „Microsoft“ veiksmais“, – teigiama ES vykdomosios institucijos pareiškime.
Įmonė pažeidė ES antimonopolines taisykles, nes „Teams“ pridėjo prie savo debesų kompiuterijos paketų „Office 365“ ir „Microsoft 365“, į kuriuos įeina programos „Word“, „Excel“ ir „Powerpoint“.
