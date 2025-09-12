Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Microsoft“ išvengė ES baudos dėl „Teams“ antimonopolinėje byloje

2025-09-12 12:54 / šaltinis: BNS
2025-09-12 12:54

Europos Sąjunga (ES) penktadienį pranešė, kad priėmė įmonės „Microsoft“ įsipareigojimus aiškiau atskirti savo programą „Teams“ nuo „Office“ programų siekiant išvengti didelės baudos už antimonopolinių taisyklių pažeidimą.

Microsoft (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) penktadienį pranešė, kad priėmė įmonės „Microsoft" įsipareigojimus aiškiau atskirti savo programą „Teams" nuo „Office" programų siekiant išvengti didelės baudos už antimonopolinių taisyklių pažeidimą.

0

„(Europos) Komisija padarė išvadą, kad galutiniais „Microsoft“ įsipareigojimais bus tinkamai išspręstos konkurencijos problemos, susijusios su „Microsoft“ veiksmais“, – teigiama ES vykdomosios institucijos pareiškime.

Įmonė pažeidė ES antimonopolines taisykles, nes „Teams“ pridėjo prie savo debesų kompiuterijos paketų „Office 365“ ir „Microsoft 365“, į kuriuos įeina programos „Word“, „Excel“ ir „Powerpoint“.

