  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleksandras Brokas lankėsi Rusijoje ir po Krymo aneksijos: „Man teko būti ne kartą“

2025-11-06 21:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 21:43

Kultūros viceministras Aleksandras Brokas teigia, kad Rusijoje yra buvęs ne kartą ir mano, kad šalies agresorės sostinėje lankėsi ir po Krymo aneksijos 2014 metais.

Aleksandras Brokas lankėsi Rusijoje ir po Krymo aneksijos: „Man teko būti ne kartą“ (Lukas Balandis/BNS)

Kultūros viceministras Aleksandras Brokas teigia, kad Rusijoje yra buvęs ne kartą ir mano, kad šalies agresorės sostinėje lankėsi ir po Krymo aneksijos 2014 metais.

3

„Taip, man teko būti ne kartą. Ar po Krymo okupacijos teko būti Rusijoje, turėčiau pagalvoti, bet aš manau, kad teko būti Maskvoje“, – LRT televizijoje kalbėjo A. Brokas.

Tiesa, kaip teigia šią savaitę darbus Kultūros ministerijoje pradėjęs politikas, jis ne vieną kartą po 2014-ųjų į Rusiją vyko todėl, nes filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš tuo metu kaip tik filmavau filmą apie kitą didelę problemą. Tai yra apie Pietų Kaukazo karą, aš ir premjerą, ir filmą rodžiau Maskvoje, kuris, beje, labai kritiškas yra šio režimo atžvilgiu, ir tai tikrai po 2014 metų, man tikrai teko lankytis ne kartą. Bent dvi mano filmo premjeros vyko Maskvoje“, – sakė A. Brokas.

Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, A. Brokas. 

Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos. 

Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

