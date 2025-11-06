 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Brokas susitiko su LKC direktoriumi: Lietuvos kinas šiuo metu išgyvena pakilimą

2025-11-06 15:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 15:53

Lietuvos kinas šiuo metu išgyvena pakilimą, sako su Lietuvos kino centro (LKC) direktoriumi Laimonu Ubavičiumi susitikęs naujasis kultūros viceministras Aleksandras Brokas. Vis dėlto, jo teigimu, šis sektorius susiduria su iššūkiais, kylančiais dėl būtinybės užtikrinti tvarų finansavimą. 

Aleksandras Brokas (nuotr. socialinių tinklų)

0

„Lietuvos kinas šiuo metu išgyvena pakilimą – turime rekordinį žiūrovų susidomėjimą šalies viduje ir išskirtinius kūrėjų laimėjimus pasaulyje. Tai yra didžiulis mūsų kūrėjų ir kryptingos valstybės politikos rezultatas, kurį privalome išlaikyti ir stiprinti. Suprantame sektoriaus augimo tempą ir iššūkius, susijusius su būtinybe užtikrinti tvarų finansavimą“, – pranešime cituojamas viceministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, Kultūros ministerija yra pasirengusi dialogui ir artėjančiame biudžeto svarstymo etape ketina ieškoti realistiškų sprendimų, kaip subalansuoti augančius poreikius su valstybės galimybėmis.

Susitikimas su viceministru buvo surengtas LKC išreiškus susirūpinimą dėl būsimų metų biudžeto. Centro vadovas susitikimo metu viceministrui pristatė pastarųjų metų Lietuvos kino pasiekimus, įskaitant išskirtinį nacionalinių filmų populiarumą bei nuosekliai auginantį žiūrovų skaičių.

L. Ubavičius pabrėžė, kad sektoriaus augimą rodo ir apie 30 proc. pakilęs LKC gaunamų paraiškų skaičius. Kartu, pažymi centro vadovas, didėja ir centro finansiniai įsipareigojimai, įskaitant tęstinius filmų gamybos projektus.

Susitikimo su viceministru metu taip pat buvo aptartos ir naujos LKC veiklos, reikalaujančios finansinio užtikrinimo: perimto kino archyvo išsaugojimas ir perkėlimas, kino teatro „Naglis“ Palangoje rekonstrukcijos užbaigimas bei svarbūs tarptautiniai Lietuvos kino pristatymai Italijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje, numatomi 2026 metais.

LKC vadovas išsakė lūkestį, kad artėjančiuose biudžeto svarstymuose bus atsižvelgta į augantį kino projektų poreikį ir bus ieškoma galimybių ne tik išlaikyti anksčiau prognozuotą finansavimo lygį, bet ir jį padidinti.

Kaip skelbta anksčiau, antradienį viceministro pareigas pradėjęs eiti A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos

ELTA primena, kad šiuo metu Seimo komitetai svarsto ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Iš šių asignavimų Valstybės gynybos fondo pajamos kitais metais sieks 700,3 mln. eurų.

