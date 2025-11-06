Viešai prabilo Aleksandro Broko bičiulis Stano: „Dabar atlaikyk“

Laikinoji vadovė Raminta Popovienė antradienio popietę įvardijo tris viceministrus. Vienas iš pasirinktųjų – kino prodiuseris, režisierius Aleksandras Brokas, pramogų pasaulio veikėjas, kurio praeityje buvo ne tik daug garsių moterų – meilės istorijų ir skyrybų, bet ir su sektos priklausymu siejamų veiksmų.
Priklausė sektai?
„Europos darnaus žmogaus instituto“ (EDŽI) svetainėje, kurioje dirbo A. Brokas, buvo siūloma įsigyti „Stebuklingo kambario“ sertifikatą už 525 eurus.
Šis sertifikatas rusų kalba pristatomas kaip galimybė susipažinti su ritmologija – Jevdokijos Lučezarnovos (tikroji pavardė – Marčenko) autoriniu metodu.
Žurnalistas Šarūnas Černiauskas atkreipė dėmesį, kad A. Brokas anksčiau skleidė šios krypties (ritmologijos) idėjas, pavyzdžiui, maždaug prieš dešimtmetį, 2016 metais, A. Brokas buvo minimas kaip EDŽI asmeninis ritmologas ir vedė renginį pavadinimu „Atsitiktinumų nebūna“.
Tarp pažymėtų renginio organizatorių pažymėta ir tuometė A.Broko žmona Inga Brokė.
Tais pačiais metais A.Brokas vedė seminarą „Širdies stygų auginimas“: „Harmonijos širdies styga“. Jo kaina vienam dalyviui, kaip nurodė Š. Černiauskas – 60 eurų.
„O jeigu manot, kad viceministras ten nieko rimto neveikė – veikė. Pavyzdžiui, augino širdies stygas už 60 euriukų tesiekiančią „dalyvio investiciją“. Taip pat augino „Smegenų verslo stygas“ arba įrodinėjo neabejotinai mokslinę formulę „SVEIKATA+MEILĖ=PINIGAI“, – ironiškai rašė Š. Černiauskas.
2016 metų interviu portalui alfa.lt buvusi A. Broko žmona kalbėjo: „Specialiai šiam renginiui pasirinkau penktadienio, tryliktos dienos vakara, nes tikiu šio mistinio skaičiaus galia. Šis skaičius lydi mane per gyvenimą, įmonė įkurta būtent tryliktą dieną, vaikas gimęs irgi tryliktąją mėnesio dieną.“
Ritmologija yra filosofijos ir psichologijos kryžkelėje atsiradusi sritis, kurioje pagrindinis principas yra laikas. Skirtingai nuo filosofijos ir psichologijos, ritmologija laiko sampratą laiko pagrindiniu egzistencijos, logikos ir parametrų nustatymo veiksniu.
Sureagavo ir Stano
Ritmologija yra pristatoma kaip metodas, padedantis žmogui gyventi laimingiau, nes leidžia „valdyti laiko srautus“. Ją sukūrė Rusijoje gyvenanti rašytoja Jevdokija Lučezarnova.
Po viešų kaltinimų atsakė ir pats A. Brokas.
„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą
paaiškinti mano santykį su šia tema.
Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučežarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje.
Būtent šios idėjos, nepalankios rusijos valdžiai, ir tapo priežastimi, dėl kurios prieš ją buvo panaudotos dezinformacijos ir propagandos priemonės. Kūrėja buvo sistemingai kompromituojama, jai klijuojamos „sektos“ etiketės, iškraipomi žodžiai, o visa jos veikla pateikta taip, kad atgrasytų žmones nuo savarankiško mąstymo. Tai klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys, kai autoritarinė sistema siekia sunaikinti asmenybę, kalbančią valdžiai nepatogią tiesą.
Kaip režisierių ir tyrėją, mane ši istorija sudomino būtent kaip žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones.
Tad mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“.
Kaip ir visuose mano filmuose bei projektuose, mano tikslas visada buvo ginti žmogaus orumą, skatinti taiką ir stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų. Tai vertybės, kurios išlieka mano kūrybos branduoliu ir profesinės veiklos pagrindu.
Kviečiu visus kritiškai vertinti ir atsakingai elgtis su rusijos tarnybų skleidžiama dezinformacija, ypatingai jas cituodami – nepakliūkime į šias pinkles.
Mano kūrybos laukas išlieka nepakitęs: ir toliau nuosekliai sieksiu, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai būtų aukščiau melo“, – rašė A. Brokas.
Po šiuo įrašu pasisakė ir A. Broko artimas bičiulis Stano.
„Nežinau nieko apie ritmologiją, bet jei sakai, kad tai antiimperinė, antimilitaristinė filosofija, tai pirmyn.
Žinau tave, niekada nebuvau pastebėjęs kokių nors prorusiškų tendencijų. Ar sektantizmo.
Nors kompetencijų tau užtektų būti, kad ir ministru, bet nesuprantu, kam reikėjo lįsti į šitą mėsmalę.
Tai dabar atlaikyk“, – rašė Stano.
Primename, kad A. Brokas gerai žinomas visuomenėje ne vien dėl profesinės veiklos – vyras palaikė romantiškus ryšius ir išsiskyrė su dvejomis gerai žinomomis Lietuvos moterimis.
Pastaroji – santuoka su „Misis Lietuva“ nugalėtoja Grete Brokiene – nutrūko šių metų rugpjūčio pabaigoje. Po aštuonerių bendro gyvenimo metų pora išsiskyrė abipusiu sutarimu.
