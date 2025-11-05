Malinauskas rėžė apie viceministrą Broką: „Talentas gaisrą gesinti benzinu“

Visuomeninkas ir žurnalistas Skirmantas Malinauskas socialiniuose tinkluose neslėpė pasipiktinimo ir nusivylimo dabartine politine situacija.
„Paaiškėjus, kad naujasis kultūros viceministras žavisi rusijos karinio pramoninio komplekso atstove, ministras galėtų jį atleisti iš užimamų pareigų netekus pasitikėjimo bet kurią akimirką ir išspręsti klausimą. Tik kad ministro nėra, o laikina ministrė teigia, kad kandidatai derinti su premjere, tai kaip juos atleidinėt?
Tuo pat metu Žemaitaitis aiškina, kad dirbti pradėjo trys viceministrai, kuriuos jis ir planavo deleguoti į Ignoto Adomavičiaus komandą, nors socialdemokratai tvirtina, kad ministerija perimta. Labai tikėtina, kad Žemaitaitis sako tiesą, nes nei vienas viceministras to nepaneigė, o premjerė atsisakė komentuoti. Tai jau ne komedija, o farsas.
Labai įdomu, kuris kultūros ministras norės pavaduotoju asmens su tokiais ryšiais ir iš viso kaip VSD tokią jautrią informaciją pražiūrėjo? (PATIKSLINU: VSD kandidato dar nevertino ir tai daro dabar spręsdamas, ar suteikti jam teisę dirbti su slapta informacija. Pažymą skiriant teikė STT). Kaip tokius viceministrus vertina kultūros žmonės, jau išgirdom. Tiesiog neįtikėtinas valdančiųjų talentas gaisrą gesinti benzinu“, – rašo S. Malinauskas.
Naujos detalės apie Broką: paaiškėjo, kad pasikeitė vardą
Kultūros viceministru paskyrus prodiuserį Aleksandrą Broką, į viešumą iškilo jo praeities detalės – vyras anksčiau priklausė ritmologų sektai, kurios ištakos veda į Rusiją. Naujienų portalas tv3.lt išsiaiškino, kad A. Brokas ne tik vedė paskaitas apie tariamą visatos galią, bet ir pasikeitė vardą.
Naujienų portalo tv3.lt šaltinis (vardas redakcijai žinomas – red. past.), prieš kelerius metus pažinęs minimą sektą iš vidaus, pasakoja, kad mažiau nei prieš dešimtmetį A. Brokas buvo visai ne Aleksandras, o Andrius. Tačiau lietuviškas vardas pagal sektos idėjas nepriartina prie visatos.
„Aš kaip tik buvau šalia jo tuo metu, kai jis keitėsi vardą. Buvau artimoje aplinkoje, buvau netoliese. Istoriją, kodėl jis pasikeitė vardą, žinau iš paties Andriaus. Tai buvo prieš 8–9 metus“, – pasakojimą pradeda pašnekovas.
„Anot to tikėjimo, vardas Andrius yra tarsi pusė gyvenimo, pusė asmenybės. Suprantu, kad tai kliedesiai, bet neva pilnas žmogaus vardas, kuris gyvena pilnavertį gyvenimą, yra Aleksandras ir kad Aleksandras yra ta didžioji jėga, kurią turi Rusijos „valdovai“, carai, didžiosios jėgos turėtojai, jos nešėjai.
Kadangi ta sekta neva yra užrašyta kosmose ar kažkokiuose spinduliuose, ta sekta yra šviesos spindulys iš Rusijos, kuris turi apglėbti visą pasaulį ir nešti šviesą, jėgą ir galią visam pasauliui“, – sektos idėją mėgina apibūdinti žmogus.
Anot pašnekovo, A. Brokas vardą keitėsi būtent dėl sektos. Savo sūnų jiedu su buvusia žmona taip pat pavadino Aleksandru – tai naujienų portalui lrytas.lt yra patvirtinęs pats A. Brokas.
Šiuos faktus patikrinti nesunku. Internete galima rasti straipsnių, kuriuose matyti, kad A. Brokas dar prieš 11 metų buvo vadinamas Andriumi.
Įkūrė ritmologų centrą, skaitė paskaitas
Kartu su kolege A. Brokas įkūrė Europos darnaus žmogaus institutą, kuris ir skleidžia ritmologų sektos idėjas. Beje, šiandien internete šio instituto svetainė neprieinama, neva puslapis taisomas. Taip pat neprieinamas ir puslapis feisbuke.
Vis dėlto suskubusiems pavyko rasti informacijos. Žurnalistas Šarūnas Černiauskas dar antradienį, lapkričio 4 d., instituto puslapyje rado informacijos apie sektos veiklą.
„Kas tas Europos darnaus žmogaus institutas? Irgi pagooglinau, radau puslapį. O ten matau pasiūlymus užsiimt „širdies ir smegenų stygų auginimu“, kažką apie horoskopus, „teisingo atėjimo į žmoniją“ pamokas ir kažką, kas vadinasi „Lučiozinis slaptingasis vardas“.
Šitą bandžiau išgooglinti atskirai – ir pasirodė, kad slaptingasis vardas toks slaptingas, kad nieko rast neišeina. Bet radau smegenų stygų parduotuvę! Vos už 120 euriukų galima įsigyti tokias stygas, kaip „Ukaz-Zakaz“, „Raskaz-Nakaz“ ar „Prikaz-Pokaz“, – apibūdina Š. Černiauskas.
A. Brokas, beveik neabejojama, apie visa tai pasakojo, mat ne vienerius metus dirbo instituo lektoriumi, skaitė paskaitas apie ritmologiją ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
„Jis iš tiesų dirbo ten, nes jis vienas iš dviejų to centro įkūrėjų. – Ar derino instituto veiklą su filmų kūrimu? – Derino, nes ten daug žmonių dirbo. Jie yra žinomi ir viešojoje erdvėje. Keista, kad tai neišlindo kalbant apie jį kaip apie prodiuserį. Kažkaip jam pavyko tai slėpti, o prieš keletą metų jis tiesiog dingo iš tos (instituto – red. past.) svetainės, nors ten ilgus metus pirmu numeriu buvo įrašyta jo pavardė“, – pasakoja pašnekovas, prieš kelerius metus po priedanga įsiliejęs į sektą.
Broko garbinama sektos įkūrėja – Putino Rusijos šlovintoja: „Dabar atėjo Rusijos laikas“
Lietuvos kultūros viceministro pavadinta „neeline moterimi“ šio judėjimo dvasinė lyderė Evdokija Lučezarnova 2025 m. interviu pasakojo apie Rusijos didybę ir apie tai, kaip „dabar atėjo Rusijos laikas“.
„Facebook“ paskyroje viceministras atsakė, kaip pats teigia, į viešus kaltinimus dėl tariamų „ritmologijos“ sąsajų.
„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema.
Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučezarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje“, – nurodė jis.
Putino režimo garbintoja
Tuo tarpu šių metų gegužę, Rusijos Pergalės dienos minėjimo išvakarėse, E. Lučezarnova davė interviu rusų leidiniui „Literaturnaja gazeta“, o jame – Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino nuolat kartojami naratyvai.
Net ir neskaitant teroristinę valstybę šlovinančios poemos, kuria pasidalino E. Lučezarnova, filosofė skleidė Kremliui įprastą propagandą: „Rusija – šalis nugalėtoja“, „būti rusu reiškia tarnauti aukštesniems tikslams“ ir „kaip elgsis Rusija, taip elgsis ir visas pasaulis“.
E. Lučezarnova taip pat, kaip ir priimta Kremliaus propagandistams, teisina rusifikaciją teigdama, kad „visos tautos Rusijoje yra „rusai“. Tai – tiesioginis atitikmuo V. Putino teiginiams, kad „ukrainiečiai ir rusai – viena tauta“.
Negana to, Lietuvos kultūros viceministrą įkvėpusi filosofė interviu pabrėžė: „Dabar atėjo Rusijos laikas. Ir jis bus visiškai kitoks. <...> Rusija visada bus pirma. <...> Rusija yra drąsių šalis, tai idėjų šalis, prasmių šalis, sąvokų šalis. Nugalėtojų šalis“.
Šie jos žodžiai visiškai atspindi Rusijos diktatoriaus skleidžiamą retoriką, kad „ten, kur žengia rusų kareivio koja, ten yra mūsų“.
E. Lučezarnova taip pat pasidalijo Rusijos Pergalės dienos proga sukurta kariuomenę šlovinančia poema. „Myliu tave Rusija, gimtoji, geroji šalie“, rašoma joje.
