„Ji buvo neeilinė moteris“ – viceministras Burokas prakalbo apie daug audrų sukėlusią asmenybę

Kartu su kolege A. Brokas įkūrė Europos darnaus žmogaus institutą, kuris ir skleidžia ritmologų sektos idėjas.
„Facebook“ paskyroje viceministras atsakė, kaip pats teigia, į viešus kaltinimus dėl tariamų „ritmologijos“ sąsajų.
„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema.
Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučežarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje“, – nurodė jis.
„Klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys“
A. Brokas aiškina, kad šia tema domėjosi tik iš kultūrinių ir analitinių paskatų. Taip pat politikas siunčia žinią ir visuomenei, kviesdamas atsakingai elgtis su skleidžiama dezinformacija.
„Būtent šios idėjos, nepalankios rusijos valdžiai, ir tapo priežastimi, dėl kurios prieš ją buvo panaudotos dezinformacijos ir propagandos priemonės. Kūrėja buvo sistemingai kompromituojama, jai klijuojamos „sektos“ etiketės, iškraipomi žodžiai, o visa jos veikla pateikta taip, kad atgrasytų žmones nuo savarankiško mąstymo. Tai klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys, kai autoritarinė sistema siekia sunaikinti asmenybę, kalbančią valdžiai nepatogią tiesą.
Kaip režisierių ir tyrėją, mane ši istorija sudomino būtent kaip žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones. Tad mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“.
Kaip ir visuose mano filmuose bei projektuose, mano tikslas visada buvo ginti žmogaus orumą, skatinti taiką ir stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų. Tai vertybės, kurios išlieka mano kūrybos branduoliu ir profesinės veiklos pagrindu.
Kviečiu visus kritiškai vertinti ir atsakingai elgtis su rusijos tarnybų skleidžiama dezinformacija, ypatingai jas cituodami – nepakliūkime į šias pinkles. Mano kūrybos laukas išlieka nepakitęs: ir toliau nuosekliai sieksiu, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai būtų aukščiau melo“, – aiškina viceministras.
Pasikeitė vardą
Naujienų portalo tv3.lt šaltinis (vardas redakcijai žinomas red. past.), prieš kelerius metus pažinęs minimą sektą iš vidaus, pasakoja, kad mažiau nei prieš dešimtmetį A. Brokas buvo visai ne Aleksandras, o Andrius. Tačiau lietuviškas vardas pagal sektos idėjas nepriartina prie visatos.
„Aš kaip tik buvau šalia jo tuo metu, kai jis keitėsi vardą. Buvau artimoje aplinkoje, buvau netoliese. Istoriją, kodėl jis pasikeitė vardą, žinau iš paties Andriaus. Tai buvo prieš 8–9 metus“, – pasakojimą pradeda pašnekovas.
„Anot to tikėjimo, vardas Andrius yra tarsi pusė gyvenimo, pusė asmenybės. Suprantu, kad tai kliedesiai, bet neva pilnas žmogaus vardas, kuris gyvena pilnavertį gyvenimą, yra Aleksandras ir kad Aleksandras yra ta didžioji jėga, kurią turi Rusijos „valdovai“, carai, didžiosios jėgos turėtojai, jos nešėjai.
Kadangi ta sekta neva yra užrašyta kosmose ar kažkokiuose spinduliuose, ta sekta yra šviesos spindulys iš Rusijos, kuris turi apglėbti visą pasaulį ir nešti šviesą, jėgą ir galią visam pasauliui“, – sektos idėją mėgina apibūdinti žmogus.
Anot pašnekovo, A. Brokas vardą keitėsi būtent dėl sektos. Savo sūnų jiedu su buvusia žmona taip pat pavadino Aleksandru – tai naujienų portalui lrytas.lt yra patvirtinęs pats A. Brokas.
Šiuos faktus patikrinti nesunku. Internete galima rasti straipsnių, kuriuose matyti, kad A. Brokas dar prieš 11 metų buvo vadinamas Andriumi.
Įkūrė ritmologų centrą, skaitė paskaitas
Kartu su kolege A. Brokas įkūrė Europos darnaus žmogaus institutą, kuris ir skleidžia ritmologų sektos idėjas. Beje, šiandien internete šio instituto svetainė neprieinama, neva puslapis taisomas. Taip pat neprieinamas ir puslapis feisbuke.
Vis dėlto suskubusiems pavyko rasti informacijos. Žurnalistas Šarūnas Černiauskas dar antradienį, spalio 4 d., instituto puslapyje rado informacijos apie sektos veiklą.
„Kas tas Europos darnaus žmogaus institutas? Irgi pagooglinau, radau puslapį. O ten matau pasiūlymus užsiimt „širdies ir smegenų stygų auginimu“, kažką apie horoskopus, „teisingo atėjimo į žmoniją“ pamokas ir kažką, kas vadinasi „Lučiozinis slaptingasis vardas“.
Šitą bandžiau išgooglinti atskirai – ir pasirodė, kad slaptingasis vardas toks slaptingas, kad nieko rast neišeina. Bet radau smegenų stygų parduotuvę! Vos už 120 euriukų galima įsigyti tokias stygas, kaip „Ukaz-Zakaz“, „Raskaz-Nakaz“ ar „Prikaz-Pokaz“, – apibūdina Š. Černiauskas.
A. Brokas, beveik neabejojama, apie visa tai pasakojo, mat ne vienerius metus dirbo instituo lektoriumi, skaitė paskaitas apie ritmologiją ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
„Jis iš tiesų dirbo ten, nes jis vienas iš dviejų to centro įkūrėjų. – Ar derino instituto veiklą su filmų kūrimu? – Derino, nes ten daug žmonių dirbo. Jie yra žinomi ir viešojoje erdvėje. Keista, kad tai neišlindo kalbant apie jį kaip apie prodiuserį. Kažkaip jam pavyko tai slėpti, o prieš keletą metų jis tiesiog dingo iš tos (instituto – red. past.) svetainės, nors ten ilgus metus pirmu numeriu buvo įrašyta jo pavardė“, – pasakoja pašnekovas, prieš kelerius metus po priedanga įsiliejęs į sektą.
Sektantai lankosi Rusijoje, idėjas skleidžia ir Europoje
Nors sektos ištakos veda į Rusiją, jos šaknys išsikeroja į Lietuvą, o iš čia – į kitas Europos šalis. O patys sektantai turi vis lankytis jų kosminėje „tėvynėje“ Rusijoje.
„Tų kelionių, aš žinau, būdavo gana daug. Andriaus yra pasakyti žodžiai, kad Lietuva yra Rusijos vartai į Europą. Nuo tada, kai jie įkūrė šitą centrą, jie parduoda labai daug knygų. Jie veža daug knygų į Lietuvą ir per Lietuvą jos važiuoja į Europą“, – pasakoja pašnekovas.
„Jis organizuodavo (paskaitas – red. past.) ir Europos šalyse. Tarsi išeidavo, kad ne rusai jas organizuoja, o Lietuva. Tai buvo tos tetos iš Rusijos šou, aš net esu buvęs, aš mačiau, kas tai yra. Tai tikrai yra Kašpirovskio lygis“, – dėsto su portalu tv3.lt kalbėjęs žmogus.
Kaip dažnai būna kitose su Rusija susijusiose sektose, pasekėjai bent kartą gyvenime turi apsilankyti Rusijoje. Kadangi, kaip pasakoja naujienų portalo tv3.lt pašnekovas, sektoje vyrauja tam tikra hierarchija, „įšventinimas“ į sektos gretas taip pat neįvyksta be rusų įsikišimo.
„Kaip aš supratau, kad jis pats ir visi šitie „nušviestieji“ ne Lietuvoje gavo tą palaiminimą, tai yra leidimą, o Rusijoje“, – sako pašnekovas.
