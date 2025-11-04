 
TV3 naujienos > Žmonės

Naujasis kultūros viceministras Brokas – gerai žinomas dėl skyrybų su garsiomis moterimis

2025-11-04 13:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 13:04

Valdantiesiems vis dar ieškant kultūros ministro, laikinoji vadovė Raminta Popovienė antradienio popietę įvardijo tris viceministrus. Vienas iš pasirinktųjų – kino prodiuseris, režisierius Aleksandras Brokas, pramogų pasaulio veikėjas, kurio praeityje buvo daug garsių moterų – meilės istorijų ir skyrybų.

Aleksandras Brokas (Nuotr. asmeninio archyvo)

3

Rimtos atsakomybės

Kaip pranešė ministerija, A. Broko kuravimo sritys – profesionalusis menas, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinės kultūros programos, kinas, kultūros ir kūrybinės industrijos, Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimas, literatūra ir leidyba, mecenatystė, menininko statusas ir socialinė apsauga, kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimas su lietuvių diaspora užsienyje.

A. Brokas yra tarptautinius apdovanojimus pelnęs filmų prodiuseris ir režisierius, turintis ilgametę patirtį kino industrijoje.

Jis yra įgijęs audiovizualinių menų bakalauro ir magistro laipsnius Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat studijavo tarptautinių kultūros projektų vadybą Helsinkio Metropolijos taikomųjų mokslų universitete.

Naujasis viceministras yra kino ir meno gamybos kompanijų „Culture Bridge“ ir „OMNIA MEDIA“ įkūrėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas partneris.

Pasak ministerijos, A. Brokas prodiusavo ir režisavo keliolika dokumentinių bei meninių filmų, tarp jų – pasaulinio pripažinimo sulaukusį „Endless Corridor“ („Begalinis koridorius“), bendradarbiavo su žinomais tarptautiniais kūrėjais.

Jo darbai yra pelnę dešimtis apdovanojimų JAV, Ispanijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose.

Skyrybos

Vis dėlto, jis gerai žinomas visuomenėje ne vien dėl profesinės veiklos – vyras palaikė romantiškus ryšius ir išsiskyrė su dvejomis gerai žinomomis Lietuvos moterimis.

Pastaroji – santuoka su „Misis Lietuva“ nugalėtoja Grete Brokiene – nutrūko šių metų rugpjūčio pabaigoje. Po aštuonerių bendro gyvenimo metų pora išsiskyrė abipusiu sutarimu.

Aleksandras ir Gretė susituokė 2017 metų rugsėjį. Pora turi du vaikus.

Iki santuokos su Grete, A. Brokas ilgus metus artimai bendravo su dainininke ir verslininke Kristina Ivanova. Jų septynių metų trukmės romanas baigėsi 2016-aisiais.

K. Ivanova 2018 metais vienoje televizijos laidoje apie nutrūkusius santykius atviravo: „Mes buvom susižadėję, pradėję planuoti vestuves... Tiesą pasakius, aš manau, kad net ir be vestuvių, mūsų santykius galima pavadinti santuoka, tik neoficialia.“

Primename, kad A. Brokas buvo vedęs ir  anksčiau – jo žmona buvo Inga Brokė. Net ir po išsiskyrimo, pora išlaikė šiltus santykius: pavyzdžiui, 2016 metais, praėjus septyneriems metams po skyrybų, vyras ją palaikė, kai ji atidarė savo parduotuvę.

