Prabilo apie naują skyrybų realybę ir priežastis: „Esi priversta važiuoti į Turkiją, ten vyrukų yra“

Kalbant apie oficialias santuokas ir jų subyrėjimus, skyrybų centro vadovas Saulius Vaikšnoras išskiria kelis naujus Z kartos bruožus.
Visų pirma, anot jo, jaunuolių išsiskyrimo procesai tapo labai automatizuoti, kai užtenka dirbtinio intelekto pagalba sukurti formą, paspausti kelis mygtukus – ir santuokos nutraukimas jau oficialiai užregistruotas.
„Dabar Z karta yra pasodinta ant algoritmo, jie apsitaria skirtis, susiranda per kompiuterį ir užpildo anketą, nusiunčia teismui. Teismas gauna ją nuotoliu, žmogaus nemato. Galima ir dirbtinio intelekto pagalba viską padaryti.
Mašina viską užpildo, mašina gauna dokumentą, ir mašina ar robotas priima tą sprendimą. Čia yra Z kartos bruožai“, – pažymi S. Vaikšnoras.
Skyrybų priežastis – vyrai nenori vaikų
Dabartinės Z kartos skyrybų priežastimi neretai tampa skirtingi norai dėl ateities, o būtent šeimos kūrimo planų.
Štai skyrybų centro direktorius pasakoja, kad dabar vis dažniau poros neplanuoja vaikų, o dar dažniau būna, kad vaikų nenori būtent vyras.
„Pastebėjome, kad kai Z kartos žmonės susituokia, jie nemato perspektyvų vaikų turėjime. Toks hedonistinis požiūris į gyvenimą: gyvensime tik dėl savęs, keliausime, BMW, Ferrari, Mozerati automobiliai, namai, karjeros darymas ir jie nenori vaikų turėti.
Ypatingai vaikų nenori vyrai, o moterys kaip tik atvirkščiai, ypatingai tos, kurios intelektualesnės, turėjome ne vieną dešimtį, kurios ateina ir dėl to skiriasi“, – pasakoja specialistas.
Vis dėlto, jo teigimu, tokių tendencijų anksčiau pastebėti neteko, tai gan naujas reiškinys porų santykiuose ir skyrybose.
Kita priežastis – intymumo stoka
Nors ir galėtų pasirodyti kiek keistoka, tačiau neretai jaunų žmonių skyrybų priežastis būna ir intymus gyvenimas, o tiksliau jo nebuvimas.
S. Vaikšnoro teigimu, dažnu atveju po kiek laiko jo nebenori vyrai, o jaunai, Z kartos moteriai, trūkstant to – išeitimi lieka skyrybos.
„Būna tas pirmas šaukštas medaus, paragauja to intymumo, sekso, apsiveda, o vėliau, gal patirties neturi, gal dėl tų socialinių tinklų, tačiau viską užgožia kompiuteris, virtualios erdvės ir nebebūna jokio intymumo.
Tada žmona nori intymumo, santykių, kelionių, kažkokio paįvairinimo, o vyras vis prie kompiuterio, nieko nenori. Tada irgi ateina poros skirtis dėl to“, – nurodo skyrybų centro vadovas.
Tokiais atvejais jis pasakoja, kad perklausia porų, ar nėra kitų priežasčių, tačiau šios nurodo, kad santykiuose be to kaip ir viskas gerai – nėra psichologinio, fizinio smurto, yra pinigų, vyras prisideda prie šeimos biudžeto, tačiau priežastis slypi ne tame.
„Tai ką, esi priverstas važiuoti į Turkiją, ten pabūti porą savaičių, ten vyrukų yra, kurie padės išspręsti šią problemą“, – šmaikštauja S. Vaikšnoras.
Tiesa, šis reiškinys irgi nėra senas, intymių santykių nenoro ir dėl to vykstančių skyrybų anksčiau taip pat tiek fiksuojama nebuvo.
Be to, dažnai Z kartos atstovai skiriasi ir dėl to, kad pavargo ir nusibodo vienas kitam. Anot S. Vaikšnoro, skyrybų priežastimi tai tampa kur kas dažniau nei neištikimybė.
Nauja santykių užbaigimo tendencija – dingimas
Tais atvejais, kai santykiai dar nėra įregistruoti kaip santuoka, o ypatingai jeigu poros kartu negyvena – ryškėja nauja tendencija, kaip Z kartos poros išsiskiria.
Jų skyrybos neretai būna net nepanašios į pabaigą, mat vienas iš partnerių ar net abu partneriai tiesiog tyliai dingsta vienas iš kito gyvenimų, neišsiaiškinę santykių, o paprastai vieną dieną tiesiog nebeatrašę į žinutę, nepakėlę skambučio.
Taip jaunuoliai bando išvengti konflikto ir papildomo aiškinimosi, tingi veltis į kompromisų ieškojimą, nenori dirbti su savimi bei ugdyti savo asmenybę, priimti sprendimus ir būti už juos atsakingais.
Psichologas Edvardas Šidlauskas pažymi, kad tokia tendencija yra labai ryški informacinių technologijų pasekmė, kai gyvą bendravimą pakeitė virtualus.
„Tai nėra autentiškas bendravimas, jis daugiau kaip protezas. Žmonės gyvendami virtualiai, ypač naujos kartos, moka ir yra įgudę bendrauti technologijų pagalba, tačiau jie nemoka ir yra neraštingi psichologine prasme. Neturi emocinių, realaus bendravimo įgūdžių“, – pastebi psichologas.
E. Šidlausko teigimu, yra trys pagrindiniai sudedamieji bruožai, kurių neturi dažnas Z kartos atstovas: nežino, kaip išsakyti savo poreikius, kaip palaikyti draugystę arba kaip ją nutraukti. Dėl to, paprasčiausias būdas jiems spręsti konfliktus yra atsitraukimas ir nieko nedarymas.
Jis pabrėžia, kad jauni žmonės negeba gyvai bendrauti, priimti ir suprasti savo bei kito žmogaus emocijų.
„Emocinis intelektas tai ir yra savo paties emocijų supratimas ir mokėjimas jas reguliuoti. Kitas žingsnis yra kitų emocijų supratimas, o tada jau eina mokymasis kurti santykius, o tai yra gana brandus dalykas – sukurti ir palaikyti santykius. Retas išvis tai moka, o jaunimui dar sunkiau, nes jie tiesiog neturi bendravimo įgūdžių“, – sako psichologas.
„Tai gali turėti fatališkų pasekmių“
Vis dėlto tokie santykiai ir negebėjimas jų užmegzti, palaikyti ar nutraukti, psichologo teigimu, gali turėti labai rimtų pasekmių asmenybes formavimuisi.
„Tai gali turėti fatališkų pasekmių, nes asmenybė didesne dalimi susiformuoja santykyje su kitais žmonėmis. Kadangi to santykio vis mažėja, jis tampa sėklesnis ir mažiau kokybiškas, tai galima sakyti, kad asmenybės raida apkursta.
Žmonės tampa tokie infantilūs, naivūs, tiesiog nebrandūs kaip asmenybė, užsimiršta tame burbule ir neauga“, – aiškina psichologas.
Be to jis pabrėžia, kad ne tik Z karta, tačiau ir visuomenė plačiąja prasme eina link to, kad psichine sveikata turėsime rūpintis taip pat, kaip fizine, kad neprarastume savo žmogiškųjų savybių.
„Jeigu norėsime palaikyti psichinę sveikatą, būsime priversti sąmoningai skirti laiko ne tik mankštai, bet ir draugams, socialiniam kontaktui palaikyti, kad nenužmogėtume.
Socialinis nerimas ir fobija didėja, krenta pasitikėjimas savimi, savo įgūdžiais, žema savivertė, kas susiję su bendravimu“, – pabrėžia psichologas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!