Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėta žinia: Giedrius Leškevičius skiriasi su žmona Gina

2025-10-21 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 09:01

Televizijos ir renginių vedėjo Giedriaus Leškevičiaus gyvenime vyksta pokyčiai, jis skiriasi su savo žmona Gina Leškevičiene.

Televizijos ir renginių vedėjo Giedriaus Leškevičiaus gyvenime vyksta pokyčiai, jis skiriasi su savo žmona Gina Leškevičiene.

REKLAMA
7

Santuokos nutraukimo byla teisme bus išnagrinėta be jų dalyvavimo Vilniaus miesto apylinkės teismą pasiekė Giedriaus ir Ginos Leškevičių prašymas nutraukti santuoką.

Giedrius Leškevičius
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Giedrius Leškevičius

Pasuko skirtingais keliais

Kaip nurodoma dokumentuose, pora nusprendė pasukti skirtingais keliais bendru sutarimu, todėl į antradienį numatytą teismo posėdį nei vienam iš jų atvykti nereikės.

Giedrių teisme atstovaus advokatė Vilija Gražulytė, o Giną – Jurgita Spaičienė.

Sutuoktiniai kartu augina du sūnus – 2010 ir 2015 metais gimusius Faustą ir Kasparą.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jovita
Jovita
2025-10-21 09:17
pats blogiausias periodas paaugliams vaikams tokia zinia is tevu ,,kaip paprasta skiriams ,o vaikams trauma liks visam gyvenimui o mamai tai kaip visada ,atsakomybes nasta didziausia ,nes gyvens ko gero su ja ,lietuvoje nei valstybes valdyme ,nei seimose vien tik asmeniniu noru, poreikiu sanprata ,o kur atsakomybe ,pagarba ,atjauta ,sios savokos pas mus jau seniai nebegalioja ,nes istatymai kvaili ,skirybu metu kaltininkui uzdetu islaikyma vaiku ,vaiku mamos su didziausiomis sumomis ,tai nelakstytu vyrai pakvaise ,kuomet sperma smegenis spaudzia ,o pasigydytu psichologu pagalba ir nebutu sito lakstymo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų