Netikėta žinia: Giedrius Leškevičius skiriasi su žmona Gina

Santuokos nutraukimo byla teisme bus išnagrinėta be jų dalyvavimo Vilniaus miesto apylinkės teismą pasiekė Giedriaus ir Ginos Leškevičių prašymas nutraukti santuoką.
Giedrius Leškevičius(27 nuotr.)
Giedrius Leškevičius (tv3.lt fotomontažas)
Giedrius Leškevičius laidoje „LT Karaoke“ (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Giedrius Leškevičius laidoje „LT Karaoke“ (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Giedriaus Leškevičiaus koncertas Vilniuje (nuotr. Vilmanto Žilinsko)
Giedriaus Leškevičiaus dainos „Smilga“ vaizdo klipo filmavimas
Giedrius Leškevičius
Giedrius Leškevičius (Ž. Kaminsko nuotr.)
Giedrius Leškevičius (Ž. Kaminsko nuotr.)
Giedrius Leškevičius (Ž. Kaminsko nuotr.)
Giedrius Leškevičius (Ž. Kaminsko nuotr.)
Giedrius Leškevičius su grupe (L. Žadeikienės nuotr.)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena/ Katažyna Polubinska)
Giedrius Leškevičius (V. Domkutės nuotr./Fotodiena)
Giedrius Leškevičius (V. Domkutės nuotr./Fotodiena)
Giedrius Leškevičius (V. Domkutės nuotr./Fotodiena)
Giedrius Leškevičius (V. Domkutės nuotr./Fotodiena)
Giedrius Leškevičius (V. Domkutės nuotr./Fotodiena)
Giedrius Leškevičius (Fotobankas)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Fotodiena.lt)
Giedrius Leškevičius (nuotr. TV3)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Organizatorių)
Giedrius Leškevičius (nuotr. Eimanto Genio)
Pasuko skirtingais keliais
Kaip nurodoma dokumentuose, pora nusprendė pasukti skirtingais keliais bendru sutarimu, todėl į antradienį numatytą teismo posėdį nei vienam iš jų atvykti nereikės.
Giedrių teisme atstovaus advokatė Vilija Gražulytė, o Giną – Jurgita Spaičienė.
Sutuoktiniai kartu augina du sūnus – 2010 ir 2015 metais gimusius Faustą ir Kasparą.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA