Prasideda „Tautos Automobilio 2026“ rinkimai portale tv3.lt: išrinkite savo favoritą!

„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Šis balsavimas – tai ne tik proga palaikyti savo favoritus, bet ir svarbus indikatorius gamintojams bei pardavėjams, parodantis, kokie modeliai sulaukia didžiausio visuomenės susidomėjimo.
Šiemet „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurse dėl pagrindinio titulo varžosi 33 naujausi automobiliai – nuo praktiškų miesto visureigių ir šeimos universalų iki galingų elektrinių sedanų ir net pikapo. Visi šie modeliai automatiškai dalyvauja ir „Tautos automobilio“ rinkimuose.
Kaip balsuoti?
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir tapti „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso dalimi – Jūsų balsas svarbus!
