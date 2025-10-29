Ukrainietis pasiekė susitarimą su „Real“

„Hoopshype“ praneša, kad 32 metų 213 cm ūgio Aleksejus Lenas turi susitarimą su Ispanijos klubu. Centras nuo 2013 metų rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Ukrainietis NBA yra sužaidęs 704 mačus. Praėjusiame sezone jis rungtyniavo Sakramento „Kings“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose. Karjeros vidurkiai stipriausioje pasaulio lygoje – 17 minučių, 6,7 taško ir 5,3 atkovoto kamuolio.
„Real“ naujoko prireikė po to, kai buvo atsisakyta Bruno Fernando paslaugų – jis persikėlė į Belgrado „Partizan“.
