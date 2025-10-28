„Panathinaikos“ vargo su „Maccabi“ klubu

Neseniai traumą išsigydęs Richaunas Holmesas šiose rungtynėse susižeidė vėl ir dėl to žaidė 8 minutes.
Lietuvis ant parketo nepasirodė.
Jimmy Clark III from WAY Down Town 🎯#MotorolaMagicMoment I @Moto I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/lke5QWDyEW— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Visas rungtynes nė viena komanda taip ir neišsiveržė į priekį užtikrinčiau. Pirmojoje rungtynių dalyje PAO maksimaliai turėjo 6 taškų persvarą, bet jau besibaigiant antrajam kėliniui „Maccabi“ rezultatą persvėrė – 49:47.
T.J.Leafas ir Lonnie Walkeris didino „Maccabi“ persvarą (53:47), bet Kendrickas Nunnas lygybę grąžino – 55:55. Tel Avivo klubas vėl pabandė atitrūkti, tačiau darkart sulaukė atsako ir po trijų kėlinių atsiliko 66:68.
Cedi Osmanas, Kostas Sloukas, Omeras Yurtsevenas ir K.Nunnas augino PAO persvarą iki dviženklės – 83:71. Tai buvo rekordinis įgytas šeimininkų pranašumas. Liko pusė ketvirčio, bet jis nieko nekeitė.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 22 (5/15 dvit., 13 n.b.), Cedi Osmanas 20, Omeras Yurtsevenas 16 (13 atk. kam., 26 n.b.), T.J.Shortsas 13, Juancho Hernangomezas 8 (11 atk. kam.).
„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 15 (9 atk. kam.), Jimmy Clarkas 14, T.J.Leafas 12 (9 atk. kam., 24 n.b.), Lonnie Walkeris ir Romanas Sorkinas – po 10.
Just listen to that SLAP of the ball 😲#MotorolaMagicMoment I @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/GGaHgrGSXz— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
