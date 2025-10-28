Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ vargo su „Maccabi“ klubu

2025-10-28 23:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:05

Nelengvą pergalę Eurolygoje įsirašė Atėnų „Panathinaikos“ (5/2) su Mariumi Grigoniu, kuri namie 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19) palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (2/5) klubą.

C.Osmanas pelnė 20 taškų

Nelengvą pergalę Eurolygoje įsirašė Atėnų „Panathinaikos“ (5/2) su Mariumi Grigoniu, kuri namie 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19) palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (2/5) klubą.

0

Neseniai traumą išsigydęs Richaunas Holmesas šiose rungtynėse susižeidė vėl ir dėl to žaidė 8 minutes.

Lietuvis ant parketo nepasirodė.

Visas rungtynes nė viena komanda taip ir neišsiveržė į priekį užtikrinčiau. Pirmojoje rungtynių dalyje PAO maksimaliai turėjo 6 taškų persvarą, bet jau besibaigiant antrajam kėliniui „Maccabi“ rezultatą persvėrė – 49:47.

T.J.Leafas ir Lonnie Walkeris didino „Maccabi“ persvarą (53:47), bet Kendrickas Nunnas lygybę grąžino – 55:55. Tel Avivo klubas vėl pabandė atitrūkti, tačiau darkart sulaukė atsako ir po trijų kėlinių atsiliko 66:68.

Cedi Osmanas, Kostas Sloukas, Omeras Yurtsevenas ir K.Nunnas augino PAO persvarą iki dviženklės – 83:71. Tai buvo rekordinis įgytas šeimininkų pranašumas. Liko pusė ketvirčio, bet jis nieko nekeitė.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 22 (5/15 dvit., 13 n.b.), Cedi Osmanas 20, Omeras Yurtsevenas 16 (13 atk. kam., 26 n.b.), T.J.Shortsas 13, Juancho Hernangomezas 8 (11 atk. kam.).

„Maccabi“: Jaylenas Hoardas 15 (9 atk. kam.), Jimmy Clarkas 14, T.J.Leafas 12 (9 atk. kam., 24 n.b.), Lonnie Walkeris ir Romanas Sorkinas – po 10.

