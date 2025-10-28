Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Tragiškai antrą mačo dalį sužaidusi „Real“ ekipa krito Miunchene

2025-10-28 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 22:58

Eurolygos septintojo turo rungtynėse Miuncheno „Bayern“ (3/4) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 90:81 (27:25, 17:32, 25:10, 21:14) nugalėjo Madrido „Real“ (3/4) krepšininkus.

A.Obstas ryškus nebuvo (Scanpix nuotr.)

Eurolygos septintojo turo rungtynėse Miuncheno „Bayern“ (3/4) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 90:81 (27:25, 17:32, 25:10, 21:14) nugalėjo Madrido „Real“ (3/4) krepšininkus.

REKLAMA
0

„Bayern“ startavo galingai – 10:0. Tiesa, „Real“ greitai atsitiesė ir 6-ąją minutę jau pirmavo – 19:18. Tiesa, po pirmojo kėlinio svečiai nežymiai atsiliko – 25:27. Antrąjį ketvirtį „Real“ pradėjo atkarpa 9:0 ir perėmė iniciatyvą – 34:27. Čia pat 8:0 atsakė šeimininkai (35:34), tačiau Ispanijos klubas spurtavo 13:2 ir susikrovė dviženklį pranašumą (47:37), kuris vienu metu siekė ir 16 taškų, o įpusėjus mačui buvo 13 – 57:44.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos „Bayern“ šovė į priekį spurtu 13:3 ir pasivijo varžovus – 57:60. Maža to, šeimininkai net veržėsi į priekį (65:63) ir išliko sužaidus tris kėlinius – 69:67. Ketvirtajame ketvirtyje Gordono Herberto auklėtinių 6 taškai be atsako leido atsiplėšti – 80:74. Sunkiai taškus rinkę svečiai buvo priartėję (78:82), bet prasidėjus paskutinei minutei „Bayern“ jau pirmavo 8 taškais (86:78) ir pergalės iš savo rankų nebepaleido.

REKLAMA
REKLAMA

Košmariškai mačas susiklostė Leonui Kratzeriui, kuris per 2 minutes ir 39 sekundes spėjo gauti dvi nesportines pražangas ir buvo išvarytas iš aikštelės.

REKLAMA

„Bayern“: Isiaha Mike‘as 29 (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 30 naud. bal.), Xavieras Rathanas-Mayesas 14 (2/6 tritaškiai), Kamaras Baldwinas ir Oscaras da Silva (10 atk. kam.) po 10, Stefanas Jovičius 8 (6 rez. perd.).

„Real“: Trey‘us Lylesas 20 (3/6 tritaškiai, 6 atk. kam.), Walteris Tavaresas 13 (7 atk. kam.), Theo Maledonas 12, Facundo Campazzo 8 (2/6 tritaškiai).

REKLAMA
REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų