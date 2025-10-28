Tragiškai antrą mačo dalį sužaidusi „Real“ ekipa krito Miunchene

„Bayern“ startavo galingai – 10:0. Tiesa, „Real“ greitai atsitiesė ir 6-ąją minutę jau pirmavo – 19:18. Tiesa, po pirmojo kėlinio svečiai nežymiai atsiliko – 25:27. Antrąjį ketvirtį „Real“ pradėjo atkarpa 9:0 ir perėmė iniciatyvą – 34:27. Čia pat 8:0 atsakė šeimininkai (35:34), tačiau Ispanijos klubas spurtavo 13:2 ir susikrovė dviženklį pranašumą (47:37), kuris vienu metu siekė ir 16 taškų, o įpusėjus mačui buvo 13 – 57:44.
Po didžiosios pertraukos „Bayern“ šovė į priekį spurtu 13:3 ir pasivijo varžovus – 57:60. Maža to, šeimininkai net veržėsi į priekį (65:63) ir išliko sužaidus tris kėlinius – 69:67. Ketvirtajame ketvirtyje Gordono Herberto auklėtinių 6 taškai be atsako leido atsiplėšti – 80:74. Sunkiai taškus rinkę svečiai buvo priartėję (78:82), bet prasidėjus paskutinei minutei „Bayern“ jau pirmavo 8 taškais (86:78) ir pergalės iš savo rankų nebepaleido.
Košmariškai mačas susiklostė Leonui Kratzeriui, kuris per 2 minutes ir 39 sekundes spėjo gauti dvi nesportines pražangas ir buvo išvarytas iš aikštelės.
„Bayern“: Isiaha Mike‘as 29 (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam., 30 naud. bal.), Xavieras Rathanas-Mayesas 14 (2/6 tritaškiai), Kamaras Baldwinas ir Oscaras da Silva (10 atk. kam.) po 10, Stefanas Jovičius 8 (6 rez. perd.).
„Real“: Trey‘us Lylesas 20 (3/6 tritaškiai, 6 atk. kam.), Walteris Tavaresas 13 (7 atk. kam.), Theo Maledonas 12, Facundo Campazzo 8 (2/6 tritaškiai).
Wait for it 😳😳😳— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Just @facucampazzo things 🧉 pic.twitter.com/N38NEKQCu6
This play summarizes the second half for @FCBBasketball so far! 👀@Kkingzayy15 with a steal and a dunk 🔥#MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/q8wQgIID8r— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
