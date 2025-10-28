Rūbinėje – Francisco padėka už dvigubą dublį: „Šįkart buvote dosnūs“

Ryškiausiai žibėjo Sylvainas Francisco, atlikęs pirmąjį savo dvigubą dublį Eurolygoje – 25 minutės, 23 taškai (4/5 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas, 2 pražangos bei 35 naudingumo balai.
Po rungtynių žalgirietis nustebo, kad surinko dešimt rezultatyvių perdavimų bei garsiai dėkojo už tai komandos draugams bei išskyrė labiausiai įsiminusį savo sukurtą dėjimą.
„Paskutinis, Ąžuolo. Buvo neįtikėtina, žinojau, kad jis norės krauti iš viršaus, pakabinau kamuolį ir meldžiautis, kad jis pasiektų. Kai pasiekė – lengviau atsikvėpiau. Geras buvo ir Moseso dėjimas. Nežinojau, kad surinkau dešimt rezultatyvių perdavimų. Tikiuosi, kad bus ir daugiau. Ačiū, vyručiai, kartais surenku aštuonis ar devynis, o šįkart buvote dosnūs“, – teigė S.Francisco.
Rūbinėje prancūzas buvo be marškinėlių – juos dažnai atiduoda gerbėjams, bet šįkart apsikeitė su įveiktu oponentu.
„Apsikeičiau su Mattu Morganu. Jis paklausė, ar norėčiau marškinėlių ir iškart sutikau. Gerbiu jį, jis yra geras žaidėjas. Tai pagarbos ženklas, džiaugiuosi tuo“, – tikino gynėjas.
S.Francisco apžvelgė išspręstą sezono starto problemą, kai žalgiriečiai išbarstydavo anksti susikrautą persvarą, džiaugėsiu pavykusiu gynybos prieš Carseną Edwardsą planu bei didžiavosi savo sugebėjimu blokuoti metimus.
„Mums reikėjo atgauti ritmą. Kai atsiplėšiame, ypač antrajame kėlinyje, visada tampame aplaidūs, suklystame puolime, praleidžiame taškus gynyboje arba prasižengiame, kai jau esame išnaudojame komandines pražangas. Turime čia būti geresni, tai ir padarėme antrojoje pusėje. Žaidėme kiečiau, stengėmės neklysti ir išpildėme puolimo planą.
– Pirmajame kėlinyje išsidalinote aštuonis rezultatyvius perdavimus, antrajame – tik vieną, bet taškus rinkote izoliaciniu puolimu. Radote būdų prisitaikyti prie varžovų gynybos?
– Žinoma. „Virtus“ yra baudos aikštelę užkemšanti komanda, tad turėjome tai išsiaiškinti. Prieš mane jie taikė „hedge’o“ gynybą, tad turėjau perdavinėti kamuolius, o vyrukai – išsiaiškinti, ką su tuo daryti. Gerai tai įgyvendinome, susikūrėme lengvų tritaškių, tada suaktyvino perimetro gynybą, bet atlaisvino baudos aikštelę ir mes radome joje aukštaūgius.
– Sužaidėte vienas geriausių savo rungtynių, pritrūko tik vieno naudingumo balo iki karjeros rekordo. Kaip atrakinote savo potencialą?
– Tiesiog leidau žaidimui ateiti iki manęs, buvau užtikrintas ir susitelkęs. Trys pastarieji mačai man buvo sudėtingi, turėjau iš naujo atrasti save ir dabar reikia dirbti toliau, laukia kitos rungtynės.
– Išdalinote 10 rezultatyvių perdavimų, kai žaidėte be Nigelo Williamso-Gosso. Ar treneriai akcentavo, kad reikės daugiau jūsų kūrybos?
– Aš esu kūrėjas. Jaučiu, kad pastarąsias trejas rungtynes, peržiūrėjau jų įrašus, nekūriau taip, kaip turėjau. Mečiau daugiau. Man tiesiog reikėjo dažniau dairytis į baudos aikštelę ir rasti vyrukus joje. Tai ir padariau, erdvės buvo atviros, aš jaučiau žaidimą ir radome metimus. Treneris taip ir šnekėjo, nesvarbu, rengiame greitas ar pozicines atakas, turime žiūrėti į baudos aikštelę. Šiandien dalinomės kamuoliu ir radome gerų dalykų.
– Kelis pastaruosius mačus „Žalgiris“ pradeda galingai. Kiek tai svarbu šiai komandai?
– Tai yra geras dalykas, ypač išvykose, tai pakylėja, prideda pasitikėjimo. Buvome labai susitelkę, bet antrajame kėlinyje pasijautėme per daug komfortabiliai, atsipalaidavome. Bandėme kontroliuoti rungtynes, bet dienos pabaigoje, turime tęsti gerus startus, tai paverčia mus geresniais.
– Šį sezoną jau blokavote Mike’ą Jamesą, Taleną Hortoną-Tuckerį ir C.Edwardsą. Turite sąrašą žaidėjų, kuriuos norite nubausti?
– Žinoma. Jaučiu, kad gerai jaučiu momentą, kada pakilti blokui, o dabar vyrukai žino apie tai, tad turiu būti dar greitesnis. Kai tik matau varžovą besirengiantį metimui – esu pasiruošęs blokui.
– Ignas Brazdeikis sužaidė daugiausiai minučių šį sezoną. Kokios mintys apie jo pasirodymą?
– Geros. Jis visada tam ruošėsi, visada rodo gerą energiją, šypsosi ir yra pozityvus. Jam svarbiau surasti savo ritmą. Kartais sunkiausia, kai nežaidi daug, o įžengęs į aikštę gauni tris ar keturias minutes, suklysti ir pameti ritmą. Jis turi dirbti toliau.
– Dustinas Sleva turėjo gerų momentų puolime, Deividas Sirvydis sumetė savo tritaškius. Šio „Žalgirio“ grožis ir yra tame, kad iššauti gali visi?
– Turime rasti balansą bei būti stabilūs. Dvejose rungtynėse, kurias pralaimėjome, startavome gerai, bet vėliau susimovėme. Daug galvoju apie tai yra dalykus, kuriuos atlikau blogai. Dabar iššaunantys vyrukai net ir prametę turi vis tiek atlikti savo vaidmenį. Praėjusį sezoną Sirvis negalėjo varytis kamuolio, jam visada buvo sakoma tiesiog mesti. Dabar jis turi galimybę varytis kamuolį ir išplėsti savo žaidimą. Ąžuolas pasirodė gerai, visi vyrukai, net Sleva pasirodė gerai. Turime tai tęsti. Turime daugiau nei vieną ar dvi opcijas.
– Ketvirtajame kėlinyje susiėmėte už kojos. Nieko rimto nenutiko?
– Tiesiog nežinojau, kad esu toks lankstus. Bandžiau prasižengti, kritau, beveik padariau špagatą. Keliu paliečiau parketą, kiek suskaudo, bet nieko rimto.
