  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dominavimas: nė sekundės neatsilikinėjęs „Žalgiris“ patiesė „Virtus“

2025-10-28 21:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 21:50

Kauno „Žalgirio“ (5-2) krepšininkai antradienio vakarą pergalingai pradėjo dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15) palaužė Bolonijos „Virtus“ (4-3) ekipą.

Kauno „Žalgirio" (5-2) krepšininkai antradienio vakarą pergalingai pradėjo dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai Nemuno saloje 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15) palaužė Bolonijos „Virtus" (4-3) ekipą.

45

Trimis pergalėmis tarptautinį sezoną pradėję žalgiriečiai vėliau patyrė du pralaimėjimus, bet praėjusią savaitę grįžo į pergalingą kelią – išvykoje 88:73 susitvarkė su „Barcelona“.

Dvigubos savaitės startas: Kauno „Žalgiris“ – Bolonijos „Virtus“
(40 nuotr.)
(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dvigubos savaitės startas: Kauno „Žalgiris“ – Bolonijos „Virtus“

„Žalgiriui“ dėl Barselonoje patirtos nesunkios traumos nepadėjo Nigelas Williamsas-Gossas.

Dar vieną fantastišką mačą sužaidė Sylvainas Francisco – gynėjas pelnė 23 taškus (4/5 dvit., 3/6 trit.), atliko 10 rezultatyvių perdavimų, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 35 naudingumo balus.

Ši Eurolygos savaitė – dviguba. Antrosiose rungtynėse, kurios taip pat vys Kaune, „Žalgiris“ ketvirtadienį priims Vilerbano ASVEL.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 20 (10 rez. perd, 35 n.b.), Mosesas Wrightas 14 (8 atk. kam., 23 n.b.), Dustinas Sleva 13, Deividas Sirvydis 11, Ąžuolas Tubelis 10 (7 atk. kam., 16 n.b.), Edgaras Ulanovas 8.

„Virtus“: Matthew Morganas 19, Alenas Smailagičius 12 (5 atk. kam., 20 n.b.), Carsenas Edwardsas ir Mouhametas Dioufas – po 9.

Rungtynių eiga:

„Žalgiris“ rungtynes pradėjo idealiai – Ąžuolas Tubelis atėmė kamuolį, o Sylvainas Francisco greitoje atakoje pasižymėjo su pražanga. Ą.Tubelis gynyboje toliau dirbo sklandžiai, be pražangos išmušęs kamuolį Saliou Niangui, o vėliau blokavęs Carseną Edwardsą, persvarą sutvirtino du Deivido Sirvydžio tritaškiai – 15:2. Pirmąjį savo karjeros tritaškį Eurolygoje pataikė Mantas Rubštavičius, svečius kiek išjudino Matto Morgano dvitaškis su pražanga – 20:9. Iki kėlinio pabaigos persvara dar ūgtelėjo – 25:11.

Antrasis kėlinys nestartavo taip rezultatyviai, bet Mosesas Wrightas blokavo S.Niango metimą, o kitoje aikštės pusėje pats pelnė taškus per italą – 31:17. Brandonas Tayloras dviem tritaškiais po ilgesnės pertraukos sumažino „Virtus“ deficitą iki vienženklio – 26:33. S.Francisco savo pamainą aikštėje baigė blokuodamas C.Edwardso tritaškį, prancūzą pakeitęs Maodo Lo iškart perėmė kamuolį, Dustinas Sleva grąžino dviženklį pranašumą – 39:28. Pirmoji mačo pusė laimėta 42:33.

Ilgosios pertraukos metu pasveikinti Lietuvos čempionais tapę „Kauno Žalgirio“ futbolininkai, komandos kapitonas Fiodoras Černychas už palaikymą viso sezono metu dėkojo „Green White Boys“ ir žadėjo dar skambesnes ateities kovas.

D.Sirvydis trečiąjį kėlinį pradėjo trečiuoju tritaškiu, kartą neįkrovęs Ą.Tubelis netrukus gavo dar vieną progą ir jau pasinaudojo – 47:35. S.Francisco praėjusį sezoną priminė metimu iš aikštės vidurio uždirbdamas tris baudų metimus – 49:37. Vėliau skirtumas tarp komandų stabiliai sukosi apie dešimties taškų ribą, varžovams kiek priartėjus M.Wrightas įkrovė iš viršaus bei blokavo M.Morganą – 58:50.

M.Morganas buvo kaip reikiant grąžinęs intrigą (54:58), bet S.Francisco ir M.Wrightas turėjo atsaką ir atstatė dviženklį pranašumą – 67:56. Skirtumas tik augo (72:58), nors Alenas Smailagičius ir bandė drumsti situaciją žalgiriečiams, o Dustino Slevos baudos ir Ąžuolo Tubelio dvitaškis artino prie pergalės „Žalgirį“ – 76:61.

Na va
Na va
2025-10-28 22:00
ir makaronscikams pakrove. Liuks.
Atsakyti
Ilona
Ilona
2025-10-28 20:10
Šaunuoliai taip ir toliau
Atsakyti
Camel
Camel
2025-10-28 20:38
Saunuoliai...LOL
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
