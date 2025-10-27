Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lo apie artėjančią akistatą su „Virtus“: laukia kietas mūšis

2025-10-27 14:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 14:35

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau šį antradienį pradės trečiąją Eurolygos dvigubą savaitę – šįkart „Žalgirio“ arenoje susikaudami su Bolonijos „Virtus“ ekipa.

M.Lo kalbėjo apie būsimą mačą (Scanpix nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau šį antradienį pradės trečiąją Eurolygos dvigubą savaitę – šįkart „Žalgirio“ arenoje susikaudami su Bolonijos „Virtus“ ekipa.

REKLAMA
0

Prieš artėjančią dvikovą mintimis pasidalijo rezultatyviai praėjusią savaitę sužaidęs Maodo Lo.

„Triguba savaitė niekada nebūna lengva. Rytoj laukia sudėtingos rungtynės prieš talentingą komandą“, – sakė vokietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Lo smeigė 5 tritaškius į „Barcelona“ krepšį, o žalgiriečiui buvo primintos ir jo rekordinės karjeros NCAA rungtynės, kuriose jis buvo sumetęs 11 tolimų metimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Tą kartą pataikiau labai daug tritaškių ir, jei gerai prisimenu, mečiau aukštu procentu – nebuvo taip, kad išmečiau 20 ar 25 metimus, nes mano žaidimo stilius ne toks. Tąkart turėjau gerą dieną, bet tolimi metimai visuomet buvo mano stiprybė, todėl, kai krenta, stengiuosi išlikti agresyvus“, – prisiminė M.Lo.

REKLAMA

Nors „Virtus“ ekipa prieš sezoną buvo kiek nuvertinta, M.Lo nesureikšmino prognozių.

„Manau, kad ekspertams visada sunku nuspėti būsimus įvykius sezono pradžioje, ypač vertinant tik komandų sudėtis. Krepšinis yra daug sudėtingesnis nei tai. „Virtus“ krepšininkai žaidžia puikią sezono pradžią, turi daug ginklų ir skirtingų dalių, kurios sudaro puikią komandą – laukia sudėtingas mūšis“, – varžovų startą pakomentavo vokietis.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl savo žemesnės priekinės linijos Bolonijos klubo žaidėjai mėgsta keistis gynyboje, o jų atletiškus sugebėjimus pabrėžė ir M.Lo.

„Jie turi atletišką komandą, kuri gali greitai bėgti, žaisti universaliai, o prieš tokias ekipas žaisti visada sunku. Jie tikrai gali sukelti problemų su savo agresyvumu ir atletiškumu“, – pagrindines italų stiprybes įvardijo M.Lo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vokietis dar jaunystėje yra žaidęs kartu su dabar „Virtus“ ekipoje rungtyniaujančiu Danieliu Hackettu, kurį paminėjo kaip labai darbštų žmogų.

„Prisimenu Danielį kaip labai sunkiai dirbantį žmogų. Nors tuomet ir buvo vyresnis, jis visuomet dirbo tiek pat daug ir sunkiai, kaip ir jaunieji žaidėjai – ateidavo gerokai anksčiau ir likdavo po treniruotės. Tokį jį ir atsimenu“, – buvusį komandos draugą gyrė M.Lo.

„Žalgirio“ ir „Virtus“ dvikova Nemuno saloje prasidės šį antradienį 20.00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų