TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nwora praleis Eurolygos dvigubą savaitę

2025-10-26 21:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 21:51

Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda sulaukė nemalonios žinios.

J.Nwora praleis dvigubą savaitę (Scanpix nuotr.)

0

Lyderis Jordanas Nwora patyrė blauzdos traumą ir turės praleisti dvigubos Eurolygos savaitės kovas. Tikimasi, kad amerikietis ant parketo galės grįžti lapkričio 5 dieną mače su Atėnų „Panathinaikos“.

27 metų 203 cm ūgio puolėjas šiame sezone Eurolygoje per 30 minučių įmeta 19,7 taško, atkovoja 5,7 kamuolio, atlieka 2,7 rezultatyvaus perdavimo, perima 1,5 kamuolio ir renka 23,7 naudingumo balo.

„Crvena Zvezda“ šiuo metu fiksuoja 4 pergalių seriją. Kitą savaitę Belgrado ekipos laukia mačas namie su Vilerbano ASVEL ir dvikova Belgrade prieš Tel Avivo „Maccabi“.

