Nwora praleis Eurolygos dvigubą savaitę

Lyderis Jordanas Nwora patyrė blauzdos traumą ir turės praleisti dvigubos Eurolygos savaitės kovas. Tikimasi, kad amerikietis ant parketo galės grįžti lapkričio 5 dieną mače su Atėnų „Panathinaikos“.
27 metų 203 cm ūgio puolėjas šiame sezone Eurolygoje per 30 minučių įmeta 19,7 taško, atkovoja 5,7 kamuolio, atlieka 2,7 rezultatyvaus perdavimo, perima 1,5 kamuolio ir renka 23,7 naudingumo balo.
„Crvena Zvezda“ šiuo metu fiksuoja 4 pergalių seriją. Kitą savaitę Belgrado ekipos laukia mačas namie su Vilerbano ASVEL ir dvikova Belgrade prieš Tel Avivo „Maccabi“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!