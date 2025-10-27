Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sensacingas ėjimas: Calathesas keliasi į kitą Eurolygos komandą

2025-10-27 12:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 12:32

Belgrado „Partizan“ komandos gretas papildys įžaidėjas.

Belgrado „Partizan“ komandos gretas papildys įžaidėjas.

„Meridiansport.rs“ skelbia, kad 36 metų 196 cm ūgio Nickas Calathesas papildys Željko Obradovičiaus treniruojamą ekipą, kuriai reikia papildymo po Carliko Joneso traumos.

N.Calathesas šiuo metu yra Monako „AS Monaco“ narys, bet Eurolygoje šiame sezone ant parketo nepasirodė. 2024–2025 m. ant parketo pasirodė vos 13-oje susitikimų ir per 18 minučių fiksavo 3,7 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo bei 4,5 naudingumo balo vidurkius.

Neseniai ekipą papildė centras Bruno Fernando.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

