„Žalgirio“ atlyginimai: atskleidė, kurie žaidėjai susižeria daugiausiai

Pažymima, kad atlyginimai žaidėjų pateikti jau atskaičius mokesčius ir neįtraukiant numatytų premijų. Taip pat dėl pateiktos šaltinių išsiskiriančios informacijos galima iki 10 procentų paklaida į vieną ar į kitą pusę.
Rekordinį klubo biudžetą pristatę Lietuvos čempionai šį tarpsezonį rinką sudrebino ir „Žalgirio“ istorijoje didžiausiu sandoriu. Juo tapo Nigelis Williamsas-Gossas.
Pastaruosius keturis sezonus su savo komandomis Eurolygos finalo ketverte buvęs 31-erių įžaidėjas su „Žalgiriu“ pasirašė sutartį pagal formulę 2 plius 1 ir šį sezoną klube uždirbs apie 1,4 mln. eurų. Krepsinis.net žiniomis, trejų metų kontrakto vertė viršija 4,5 mln. eurų, o tai yra rekordiniai pinigai Lietuvos sporto istorijoje.
Antras pagal brangumą komandos žaidėjas – praėjusio sezono eigoje sutartį su klubu pratęsęs Sylvainas Francisco. Pliusą sutartyje ir kitam sezonui turintis 28-erių gynėjas uždirba apie 1,1 mln. eurų. Krepsinis.net šaltiniai tikina, kad jei „Žalgiris“ būtų laukęs vasaros ir tuomet siekęs pratęsti sutartį, S.Francisco komandoje šiemet tikrai nebūtų.
Dar vienas šešių nulių zoną siekiantis kontraktas – Moseso Wrighto. Su 26-erių centru „Žalgiris“ sutatė dėl vienerių metų 1 mln. eurų vertės kontrakto. Susitarimas su buvusiu Pirėjo „Olympiacos“ aukštaūgiu, kaip ir su N.Williamsu-Gossu, buvo pasiektas dar prieš Eurolygos finalo ketvertą.
Ketvirtas pagal kontrakto dydį komandoje – Ignas Brazdeikis. Pernai per pusę žaidėjo atlyginimą su „Olympiacos“ dalijęsis „Žalgiris“ šiemet Iggy moka visą kontrakto sumą – apie 900 tūkst. eurų. Artėjančią vasarą 26-erių I.Brazdeikis taps laisvuoju agentu.
Penktas komandoje rikiuojasi kitas lietuvis, Deividas Sirvydis. Praėjusį pavasarį kontraktą persirašęs gynėjas tuomet sutarė dėl naujos 2 plius 1 sutarties ir šį sezoną uždirba apie 650 tūkst. eurų. Naujame lietuvio kontrakte numatyta didesnė išėjimo į kitą komandą išpirka.
Apie 550 tūkst. eurų per sezoną uždirbs Maodo Lo, pernai Paryžiaus „Paris“ klube gavęs 450 tūkst. eurų. 32-ejų vokietis su „Žalgiriu“ pasirašė vienerių metų kontraktą.
Komandos kapitonas Edgaras Ulanovas šiemet klube uždirba apie 500 tūkst. eurų, o kiti metai „Žalgiryje“ jam bus paskutiniai pagal dabartinę sutartį. Krepsinis.net žiniomis, 2026–2027 m. sezone 33-ejų krepšininkas uždirbs 400 tūkst. eurų.
Skambiausias vasaros perėjimas, Ąžuolas Tubelis, pirmą sezoną „Žalgiryje“ uždirba šiek tiek daugiau nei 400 tūkst. eurų, bet už jį Lietuvos čempionai turėjo sumokėti ir išpirką Vilniaus „Rytui“. Skaičiuojant su ja, bendra 2 plius 1 kontrakto vertė viršija 1,7 mln. eurų.
Vasarą pliusą kontrakte aktyvavęs Laurynas Birutis uždirba apie 400 tūkst. eurų, o naują dvejų metų sutartį pasirašęs Arnas Butkevičius šiemet gauna apie 350 tūkst. eurų.
Praėjusį sezoną Panevėžio „Lietkabeliui“ skolintas Mantas Rubštavičius šiemet gauna apie 330 tūkst. eurų, o jo sutartyje numatytas pliusas ir kitam sezonui.
Labai panašius pinigus, Krepsinis.net žiniomis, apie 320 tūkst. eurų uždirba Eurolygos naujokas Dustinas Sleva bei traumą besigydantis Dovydas Giedraitis, kurio kontrakte aktyvavosi du papildomi sezonai.
Visą laidą apie „Žalgirio“ žaidėjų atlyginimus galite pamatyti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!