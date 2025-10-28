Oficialu: UTMA turnyre Egidijus Kavaliauskas susitiks su Europos čempionu

E. Kavaliauskas susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.
Antradienio rytą UTMA organizacija oficialiai paskelbė apie šią kovą.
„Tai buvo kryptingo darbo rezultatas. Kavaliauskas yra toje pačioje lygoje kaip ir Stanionis. Manau, kad jie matė, kad viską darėme kryptingai ir teisingai, turime jau teisę organizuoti tokio lygio bokso kovas, sugebame tai daryti, tad tiek E. Kavaliauskas, tiek jo vadybininkas Egis Klimas mumis patikėjo. Dėl to ir sugrįžimas įvyks“, – apie kovos suderinimo detales kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Tai bus vos antroji Lietuvoje įvyksianti 12-os raundų bokso kova, tačiau absoliučiai pirmoji tokio lygio, o taip pat ji bus ir titulinė – du boksininkai Kaune susikaus dėl S. Molinai šiuo metu priklausančio EBU pusvidutinio svorio Europos čempiono titulo.
„Tai yra begalo svarbu Lietuvos koviniam sportui. Tai dar nėra pasaulio čempiono titulo kova, bet parodysime, kad ir titulines kovas jau galime organizuoti, galime užtikrinti aukščiausią lygį tiek sportininkams, tiek ir visiems, kas yra aplink šią kovą. Tai yra dar vienas svarbus žingsnis į priekį. Tikiuosi, kad tai gali būti tramplinas į galimą kovą dėl pasaulio čempiono titulo Eimantui Stanioniui“, – dėstė V. Gecas.
E. Kavaliauskas nuo 2013 m. ir visos savo profesionalios karjeros metu dar nebuvo kovojęs Lietuvoje, o į ringą lapkritį Kaune sugrįš įspūdingoje dvikovoje.
„Kavaliausko reziume yra įspūdinga, ten yra ne viena labai stipri pavardė. Ne visi iki galo įvertina, koks Kavaliauskas yra talentingas kovotojas ir su kokio lygio boksininkais jis yra susitikęs ringe. Jis didesnę karjeros dalį yra praleidęs JAV, tad lietuviai dar neturėjo šanso taip gerai susipažinti su kiekviena jo karjeros kova. Tikiuosi, kad parodydami jo kovą Lietuvoje paskatinsime pasidomėti ir jo karjera“, – kalbėjo V. Gecas.
Pats S. Molina „instagrame“ dar pirmadienį dalinosi Ispanijos spaudos pranešimais apie jo kovą „Žalgirio“ arenoje.
S. Molina savo titulą turėjo ginti Sevilijoje prieš Toro Diazą, tačiau sulaukęs E. Kavaliausko ir UTMA komandų pasiūlymo, jis negalėjo tam atsispirti.
S. Molinos vadybininkas Alejandro Heredia paaiškino, kad „ši titulo gynyba yra sudėtingesnė nei ta, kuri buvo planuota Sevilijoje, tačiau Samuelis nusprendė priimti šį iššūkį, nes jį motyvuoja galimybė kovoti Lietuvoje prieš tokį prestižinį varžovą“.
E. Kavaliauskas šiuo metu pasauliniame WBC pusvidutinio svorio kategorijos reitinge yra 5-as, o ispanas – 15-as. „Boxrec“ reitinge S. Molina žengia 51-as, o E. Kavaliauskas – 46-as.
Iki šiol E. Kavaliauskas EBU reitingų sąrašuose nefigūravo, tačiau dėl jo įspūdingos karjeros buvo patvirtinta S. Molinos savanoriška titulo gynyba Lietuvoje.
E. Kavaliauskas per savo karjerą yra patyręs vos tris pralaimėjimus ir visus juos prieš itin aukšto lygio varžovus – buvusį absoliutų pusvidutinio svorio kategorijos čempioną Terence‘ą Crawfordą (42-0, 31 nokautas), prieš laikinąjį WBC „Super“ vidutinio svorio kategorijos čempioną Vergilą Ortizą jaunesnįjį (23-0, 21 nokautas) ir paskutinėje kovoje po kontraversiško teisėjų sprendimo prieš iš Senegalo kilusį prancūzą Souleymaną Cissokho (18-0, 9 nokautai).
Paskutinėje savo kovoje S. Molina Ispanijoje pasiekė lygiąsias su belgu Anasu Messaoudi (17-0-1, 11 nokautų), o paskutinį pralaimėjimą yra patyręs 2023 m. birželį, kai daugumos teisėjų sprendimu Prancūzijoje nusileido vietos kovotojui Franckui Petitjeanui (25-8-3, 7 nokautai).
Nuo to laiko S. Molina iškovojo 7 pergales iš eilės ir sykį kovą baigė lygiosiomis, o šioje pergalių serijoje net 4 pasiektos anksčiau laiko.
Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą ispanas laimėjo 2024 m. spalį, kai nugalėjo Jordy Weissą (34-1-1, 4 nokautai). Vėliau jis apgynė titulą 2025 m. vasarį įveikdamas Sandy Messaoudą (20-9, 1 nokautas) bei taip pat iškovodamas WBC tarptautinį pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą. Dar kartą Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą S. Molina apgynė 2025 m. rugpjūtį prieš anksčiau jau minėtą A. Messaoudi, baigdamas kovą lygiosiomis.
Paskutinės 3 iš 4 S. Molinos kovų buvo organizuojamos 12 raundų.
„Molina yra vienas iš geriausių Europos boksininkų, jis yra numeris vienas Ispanijoje, Kavaliauskas su juo reitinguose yra labai arti vienas kito. Ispanui yra vos 26-eri, jis yra svarbaus titulo savininkas, jis turi daugiau profesionalių kovų nei pats Kavaliauskas. Molina yra tokiame etape, kuriame susitinka su labiau patyrusiu Kavaliausku. Čia bus patirties ir jaunatviško maksimalizmo dvikova, bus įdomu pamatyti, ar ispanas galės trečią kartą apginti titulą, šį kartą, prieš vieną iš geriausių boksininkų pasaulyje“, – teigė V. Gecas.
S. Molina – vienas perspektyviausių Ispanijos boksininkų. Jis nuo pat profesionalios karjeros pradžios 2017 metais garsėja kaip techniškas, greitas ir strategiškai mąstantis kovotojas, gebantis tiek kontroliuoti distanciją, tiek išlaikyti intensyvų tempą ilguose raunduose. Ekspertai jį apibūdina kaip „boksininką, turintį klasikinio europietiško stiliaus pagrindus, bet su Lotynų temperamentui būdingu veržlumu“ – jo stiprybė slypi ne vien smūgių jėgoje, bet ir gebėjime skaityti varžovo ritmą bei perimti iniciatyvą.
S. Molina pats ne kartą yra sakęs, kad jo tikslas – „patekti į pasaulinį elitą ir parodyti, kad Ispanija gali turėti čempioną ne tik Europoje, bet ir pasaulyje“. Po lygiųjų su belgu A. Messaoudi, jis pripažino, kad „tai buvo pamoka, iš kurios reikia išmokti daugiau, nei iš kai kurių pergalių“. Bokso apžvalgininkai pastebi, jog šis rezultatas tik dar labiau subrandino jo charakterį – „Molina tapo ramesnis, labiau taktiškas, mažiau ieškantis chaoso ringe“, – rašo „Diario Sur“.
S. Molina dažnai pabrėžia, kad jo kelias – tai atkaklumo istorija: „Niekada neturėjau lengvų kovų. Mano stiprybė – galva. Kai viskas tampa sunku, aš sugebu išlikti šaltas“, – Ispanijos spaudai yra sakęs S. Molina.
Europos bokso sąjunga (EBU) yra viena seniausių ir prestižiškiausių profesionalaus bokso organizacijų žemyne, įkurta dar 1946 metais Paryžiuje. Ji prižiūri Europos čempionatų struktūrą, sankcionuoja kovas dėl žemyno diržų įvairiose svorio kategorijose ir veikia kaip tarpinė pakopa tarp nacionalinių federacijų bei pasaulinių organizacijų, tokių kaip WBC, WBA, IBF ar WBO. EBU titulas laikomas vienu svarbiausių regioninių laimėjimų.
