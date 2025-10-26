Fabio Wardley nokautavo Josephą Parkerį ir tapo laikinuoju WBO čempionu bei taikosi į kovą su Oleksandru Usyku

Vienuoliktojo raundo viduryje F. Wardley prirėmė J. Parkerį prie ringo, o Naujosios Zelandijos kovotojas akivaizdžiai buvo apsvaigęs ir nebegalėjo apsiginti, todėl teisėjas sustabdė kovą.
‼️FABIO WARDLEY
WITH THE 11TH ROUND TKO VICTORY OVER JOSEPH PARKER‼️
💥💥#Boxing #ParkerWardley
🥊🥊🥊🥊
pic.twitter.com/kAybGZHOeiREKLAMAREKLAMA— Danny (@dantheboxingman) October 25, 2025
Išsekęs F. Wardley krito ant ringo grindų – jis ne tik tapo čempionu, bet ir atsidūrė puikioje pozicijoje kovoti su absoliučiu sunkiasvorių čempionu ukrainiečiu Oleksandru Usyku.
Kova nuo pat pirmojo gongo buvo kupina veiksmo. J. Parkeris pradėjo stipriai, dirbdamas „jab‘u“ ir anksti sukrėtė F. Wardley, tačiau britas greitai atsitiesė, dominavo antrajame raunde ir pataikė kelis stiprius smūgius.
Abu kovotojai sėkmingai atakavo tiek galvą, tiek kūną ir buvo sunku patikėti, kad nė vienas nebuvo nokautuotas anksčiau. F. Wardley nuolat grasino savo galinga dešine, kuri jam jau anksčiau pelnė daugybę nokautų.
Po vieno stipraus smūgio dešine J. Parkeris buvo sukrėstas, bet atsitiesė ir toliau kovojo sėkmingai. Vis dėlto F. Wardley nesitraukė ir nuolat spaudė.
Kovai pasiekus pusiaukelę, laimėtoją buvo sunku prognozuoti. J. Parkeris atrodė įgaunantis pranašumą, bet F. Wardley atsakydavo ir pats padarydavo žalos, tačiau vėlesniuose raunduose J. Parkeris atrodė kontroliuojantis kovą.
Dešimtą raundą J. Parkeris pradėjo įspūdingai, tačiau F. Wardley atsakė dar viena dešine ir netrukus įspraudė varžovą prie ringo virvių, paleisdamas smūgių seriją, bet J. Parkerį išgelbėjo gongas.
Suvokęs, kad kvepia nokautu ir kampui raginant nepalikti J. Parkeriui laiko atsigauti, F. Wardley paleido smūgių krušą ir privertė teisėją sustabdyti kovą.
Po pergalės F. Wardley tiesiogiai metė iššūkį O. Usykui, o vadybininkas Frankas Warrenas patvirtino, kad kita brito kova bus dėl visų keturių čempiono diržų.
