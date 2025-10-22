Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kėdainiuose vykęs jaunių bokso turnyras – pasirengimas gruodį vyksiančiam Europos čempionatui

2025-10-22 21:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 21:16

Spalio 16-18 dienomis Kėdainiuose vyko tarptautinis jaunių bokso turnyras „Kėdainių taurė“, kuriame dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos, Švedijos, Airijos bei Prancūzijos sportininkai.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Spalio 16-18 dienomis Kėdainiuose vyko tarptautinis jaunių bokso turnyras „Kėdainių taurė“, kuriame dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos, Švedijos, Airijos bei Prancūzijos sportininkai.

REKLAMA
0

Turnyre šaliai atstovavo dvylika Lietuvos jaunių rinktinės narių, besiruošiančių gruodį Vokietijoje vyksiančiam Europos čempionatui.

Eva Elvikytė (svorio kategorija iki 57 kg) pusfinalyje rezultatu 3:0 nugalėjo Emiliją Pečeliūnaitę, o finale 2:1 pranoko Austėją Luomanaitę ir tapo turnyro nugalėtoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Miglė Griškonytė (iki 60 kg) turnyro finale rezultatu 3:0 nepaliko vilčių Urtei Kliučinskaitei ir pelnė čempionės vardą. Tas pats nutiko ir su Aurelija Krasadomska (iki 63 kg), kuri finale rezultatu 3:0 įveikė Patriciją Kersevičiūtę ir pelnė aukso medalį.

REKLAMA
REKLAMA

„Round robin“ formatu kovojęs Ilja Makarevičius (iki 50 kg) rezultatu 3:0 nugalėjo Domą Luizą ir 3:0 įveikė švedą Adamą Rhaffoulį, taip tapdamas turnyro nugalėtoju. Pagal „round robin” sistemą čempionu tapo ir Matas Fedoravičius (iki 66 kg), pirmiausiai 3:0 įveikęs lietuvį Karlą Brazaitį, o vėliau 2:1 pranokęs ir Kajų Dubinovičių.

REKLAMA

Čempionu tapo ir Edvinas Drutelis (iki 80 kg), pusfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde pranokęs Justiną Pikūną, o finale rezultatu 3:0 nugalėjęs Emilį Kavaliūną. Finale triumfavo ir aukso medalį pelnė. Žygimantas Dičpetris (virš 80 kg), rezultatu 2:0 įveikęs Dovydą Morozą.

Sidabro medalį pelnė Ignas Štrapėla (iki 52 kg). Finale lietuvis rezultatu 0:3 nusileido švedui Prinsui Ali Zaheerui Changezi, kuris pusfinalyje 3:0 nugalėjo Germaną Rusį (iki 52 kg), besitenkinusį bronzos medaliu.

REKLAMA
REKLAMA

Antrąją vietą turnyre iškovojo ir Adas Miržinskas (iki 57 kg), kuris pusfinalyje 2:1 įveikė švedą Danielį Mesto, bet finale rezultatu 1:2 neatsilaikė prieš prancūzą Anthony Gilardį.

Bronzos medalį pelnė Kristupas Lazauskas (iki 70 kg), kuris ketvirtfinalyje rezultatu 3:0 nugalėjo airį Cole‘ą Rooney, tačiau pusfinalyje 1:2 neatsilaikė prieš Ąžuolą Dalboką. Be medalio liko Kristupas Kondrotas (iki 63 kg), kuris ketvirtfinalyje rezultatu 1:2 neprilygo Nojui Naumcevui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų