Kėdainiuose vykęs jaunių bokso turnyras – pasirengimas gruodį vyksiančiam Europos čempionatui

Turnyre šaliai atstovavo dvylika Lietuvos jaunių rinktinės narių, besiruošiančių gruodį Vokietijoje vyksiančiam Europos čempionatui.
Eva Elvikytė (svorio kategorija iki 57 kg) pusfinalyje rezultatu 3:0 nugalėjo Emiliją Pečeliūnaitę, o finale 2:1 pranoko Austėją Luomanaitę ir tapo turnyro nugalėtoja.
Miglė Griškonytė (iki 60 kg) turnyro finale rezultatu 3:0 nepaliko vilčių Urtei Kliučinskaitei ir pelnė čempionės vardą. Tas pats nutiko ir su Aurelija Krasadomska (iki 63 kg), kuri finale rezultatu 3:0 įveikė Patriciją Kersevičiūtę ir pelnė aukso medalį.
„Round robin“ formatu kovojęs Ilja Makarevičius (iki 50 kg) rezultatu 3:0 nugalėjo Domą Luizą ir 3:0 įveikė švedą Adamą Rhaffoulį, taip tapdamas turnyro nugalėtoju. Pagal „round robin” sistemą čempionu tapo ir Matas Fedoravičius (iki 66 kg), pirmiausiai 3:0 įveikęs lietuvį Karlą Brazaitį, o vėliau 2:1 pranokęs ir Kajų Dubinovičių.
Čempionu tapo ir Edvinas Drutelis (iki 80 kg), pusfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde pranokęs Justiną Pikūną, o finale rezultatu 3:0 nugalėjęs Emilį Kavaliūną. Finale triumfavo ir aukso medalį pelnė. Žygimantas Dičpetris (virš 80 kg), rezultatu 2:0 įveikęs Dovydą Morozą.
Sidabro medalį pelnė Ignas Štrapėla (iki 52 kg). Finale lietuvis rezultatu 0:3 nusileido švedui Prinsui Ali Zaheerui Changezi, kuris pusfinalyje 3:0 nugalėjo Germaną Rusį (iki 52 kg), besitenkinusį bronzos medaliu.
Antrąją vietą turnyre iškovojo ir Adas Miržinskas (iki 57 kg), kuris pusfinalyje 2:1 įveikė švedą Danielį Mesto, bet finale rezultatu 1:2 neatsilaikė prieš prancūzą Anthony Gilardį.
Bronzos medalį pelnė Kristupas Lazauskas (iki 70 kg), kuris ketvirtfinalyje rezultatu 3:0 nugalėjo airį Cole‘ą Rooney, tačiau pusfinalyje 1:2 neatsilaikė prieš Ąžuolą Dalboką. Be medalio liko Kristupas Kondrotas (iki 63 kg), kuris ketvirtfinalyje rezultatu 1:2 neprilygo Nojui Naumcevui.
