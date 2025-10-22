„L. A. Fight Team“ kovotojai – geriausi turnyre Lenkijoje

Net du „L. A. Fight Team“ kovotojai buvo pripažinti geriausiais savo amžiaus kategorijose. Tarp 16-mečių merginų geriausia tapo Gabrielė Bartoškaitė, o tarp 14-mečių berniukų – Arijus Merkevičius.
„Tai – ne tik pergalės. Tai įvertinimas už charakterį, ryžtą ir kovinę dvasią, kurią kasdien ugdome treniruotėse. Kaip treneriui, man tai didžiausias įvertinimas – kai tarptautiniai ringai pamato tą patį talentą ir širdį, kurią aš matau kasdien salėje.
Ačiū visiems už darbą, pasitikėjimą ir vienybę. Didžiuojuosi mūsų LA TEAM šeima!“, – teigė treneris Linas Andrijauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!