TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„L. A. Fight Team“ kovotojai – geriausi turnyre Lenkijoje

2025-10-22 17:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 17:12

Lenkijoje vyko „PZMT Polish Muaythai Open Cup“ muaythai turnyras, kur susirinko net 155 sportininkai iš 37 klubų ir 4 šalių.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.

0

Net du „L. A. Fight Team“ kovotojai buvo pripažinti geriausiais savo amžiaus kategorijose. Tarp 16-mečių merginų geriausia tapo Gabrielė Bartoškaitė, o tarp 14-mečių berniukų – Arijus Merkevičius.

„Tai – ne tik pergalės. Tai įvertinimas už charakterį, ryžtą ir kovinę dvasią, kurią kasdien ugdome treniruotėse. Kaip treneriui, man tai didžiausias įvertinimas – kai tarptautiniai ringai pamato tą patį talentą ir širdį, kurią aš matau kasdien salėje.

Ačiū visiems už darbą, pasitikėjimą ir vienybę. Didžiuojuosi mūsų LA TEAM šeima!“, – teigė treneris Linas Andrijauskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

