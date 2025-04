Niujorko valstijos atletikos komisija (NYSAC) oficialiai panaikino anksčiau galiojusią garsaus, tačiau skandalų lydimo boksininko Ryano Garcia diskvalifikaciją ir leidžia jam sugrįžti į ringą. R. Garcia (24–1, 20 nokautų, 1 be nugalėtojo) turėjo įvykdyti sąlygas, numatytas sutartyje su komisija, kurios buvo taikytos po to, kai jo dopingo mėginyje 2024 m. balandžio 20 d. po 12 raundų kovos su Devinu Haney (31–0, 15 nokautų, 1 be nugalėtojo) buvo aptiktas draudžiamas preparatas.