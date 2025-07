Devinas Haney siekia kovoti su Brianu Normanu dėl „The Ring“ diržo, apeinant Eimantą Stanionį

D. Haney nustebino savo pareiškimu, jog jo kovoje su B. Normanu ant kortos turėtų būti pastatytas ir „The Ring“ diržas.

„Manau, kad mes su Normanu turėtume kautis dėl „The Ring“ diržo“, – rašė D. Haney.

„The Ring“ yra daugiau nei 100 metų leidžiamas žurnalas apie boksą, kuris kovotojų reitingus sudarinėja nuo 1924 m. Jei atskirų organizacijų reitinguose neretai trūksta boksininkų, kurie kaunasi konkurentų organizacijose, tai „The Ring“ į savo reitingus įtraukia visus geriausius boksininkus, todėl jų sudaromi sąrašai vertinami kaip objektyviausi.

Pagal įprastą tvarką, jei „The Ring“ diržas yra laisvas, tai dėl jo gali kautis tik 1-ą ir 2-ą vietą tuo metu reitinge užimantys kovotojai. Šis diržas pusvidutiniame svoryje tapo laisvas po to, kai į aukštesnį svorį nusprendė persikelti Jaronas Ennisas. B. Normanas šiuo metu „The Ring“ reitinge yra 1-as, o 2-as rikiuojasi Eimantas Stanionis. Taigi, pagal įprastą tvarką dabar dėl „The Ring“ diržo galėtų kautis tik B. Normanas prieš E. Stanionį.

It cant be for the Ring Magazine because you're not even ranked at 147lbs & your "win" against Ramirez wasnt enough. #1 & #2 are Norman and Stanionis so only they could fight for Ring Magazine belt.