Usykas ir Dubois stojo vienas prieš kitą, Egis Klimas įvardino pagrindinę brito problemą

Ketvirtadienio spaudos konferencijoje vyravo santūri atmosfera, tačiau D. Dubois tryško pasitikėjimu savimi po rugsėjį iškovotos nokauto pergalės prieš Anthony Joshuą.

IBF čempionas sieks tapti pirmuoju britu nuo 1999 m. Lennoxo Lewiso, laimėjusiu visus pagrindinius sunkiasvorių čempiono titulus.

„Šiuo metu tiesiog noriu išeiti ir kovoti. Aš pats parašysiu savo scenarijų. Aš laimėsiu šiuos diržus, – sakė D. Dubois. Aš būsiu tas vyras. Rimtai pasiruošiau, dabar esu visai kitame lygyje. Darysiu viską, ką reikės padaryti šeštadienį. Aš siekiu šlovės ir didybės. Tai – istorinis įvykis. Turiu atlikti tikrą griovimo darbą. Esu alkanas ir pasiruošęs.“

D. Dubois taip pat prakalbo apie tai, kad Saulis „Canelo“ Alvarezas pastatė 500 tūkst. JAV dolerių už O. Usyko pergalę.

„Tai man nieko nereiškia, – sakė D. Dubois. – Jis praras savo pinigus. Dabar esu visiškai susikoncentravęs. Eime ir padarykime tai.“

