Jake'as Paulas griežtai sureagavo į kaltinimus dėl surežisuotos kovos

Kaip įprasta, nemažai daliai internautų po J. Paulo kovų kilo abejonių dėl to, ar visas šis renginys nebuvo surežisuotas. Net ir žymus televizijos laidų vedėjas Piersas Morganas aiškino, kad pastaroji kova buvo „surežisuotas farsas“.

BREAKING: I had a better fight with Jake Paul on Thursday than the unwatchable farce that took place tonight. The guy's lining his pockets with buckets of $$$$ - but he's killing boxing with this boring staged bullsh*t against older fighters way past their prime. pic.twitter.com/hdNMxds4EX June 29, 2025

Tokios kalbos papiktino „Most Valuable Promotions“ agentūros vadovą Nakisą Bidarianą: „Šis teiginys yra nepagrįstas ir neatsakingas. Kova su Chavezu buvo sankcionuota Kalifornijos valstijos atletikos komisija. Tai buvo profesionali 10 raundų kova su oficialiais teisėjais. Niekas nieko nesurežisavo – pergalę nulėmė sunkus darbas. Jei teigiate kitaip, tuomet kenkiate sporto sąžiningumo principams, užsiimate šmeižtu ir sukeliate reputacinę žalą „Most Valuable Promotions“, Jake‘ui Paului bei atletikos komisijai. To jau užteks. Mes dabar įvertinsime įvairias galimybes, įskaitant ir teisinius veiksmus, kad patrauktume atsakomybėn tuos, kurie skleidžia tokį tyčinį ir žalingą melą“.

This claim is baseless and irresponsible. Last night’s fight vs. Chavez Jr. was a fully sanctioned 10-round cruiserweight bout, officiated by the California State Athletic Commission with official judges. No staging / rigging —just hard work and a legit win.



To say otherwise… https://t.co/e01xQjLg0M — Nakisa Bidarian (@nakisa_bidarian) June 29, 2025

Savo agentūros vadovui pritarė ir J. Paulas: „Metų metus nekreipdavau dėmesio į tokius dalykus, pagalvodavau, kad tie, kurie manęs nekenčia, tiesiog toliau manęs nekęs. Visgi, dabar paraginau savo atstovus imtis ryžtingų veiksmų prieš visus, kurie skleidžia melą apie mano karjerą bokse. Atsiimsite, kiaulės“.