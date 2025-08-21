Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas nemano, kad BFK pirmininko postas galėtų atitekti „valstiečiams“: ieškosime kitų pasiūlymų

2025-08-21 21:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 21:41

 Parlamento vicepirmininkas Juozas Olekas skeptiškai vertina galimybę, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko postas atitektų dėl darbo valdančiojoje koalicijoje besiderantiems „valstiečiams“. Politiko teigimu, pageidautina, kad šio komiteto pirmininkas turėtų puikų ryšį su finansų ministru.

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

 Parlamento vicepirmininkas Juozas Olekas skeptiškai vertina galimybę, kad Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko postas atitektų dėl darbo valdančiojoje koalicijoje besiderantiems „valstiečiams“. Politiko teigimu, pageidautina, kad šio komiteto pirmininkas turėtų puikų ryšį su finansų ministru.

REKLAMA
0

„Reikalingas tam tikras sutarimas su finansų ministru, kad nebūtų papildomų įtampų, kad būtų galima surasti sunkius sprendimus“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė J. Olekas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš manau, kad mes ieškosime kitų pasiūlymų kolegoms, kad galėtume kompensuoti kitomis pozicijomis“, – sakė socialdemokratas.

REKLAMA
REKLAMA

Remdamasi šaltinių informacija ELTA ketvirtadienį skelbė, kad „valstiečiai“ norėtų gauti BFK pirmininko postą. Tai Eltai patvirtino šaltiniai Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).

REKLAMA

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) derybinėje grupėje esanti Aušrinė Norkienė juokavo, kad ši pozicija – visų frakcijų svajonė. Pasak jos, „valstiečių“ gretose realiausias kandidatas užimti šį postą būtų jau anksčiau komitetui pirmininkavęs Valius Ąžuolas.

ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres. 

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų