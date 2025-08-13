Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“

2025-08-13 21:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 21:23

Dviejų pokalbių su dabartiniais koalicijos partneriais neišsitekę socialdemokratai, į derybas pasikvietė Aurelijaus Verygos vadovaujamus „valstiečius“. Po susitikimo „valstiečiai“ tikina, kad socialdemokratai mato juos galimais koalicijos partneriais. Galutinį atsakymą A. Veryga žada pateikti pasitaręs su partija.  

Dviejų pokalbių su dabartiniais koalicijos partneriais neišsitekę socialdemokratai, į derybas pasikvietė Aurelijaus Verygos vadovaujamus „valstiečius". Po susitikimo „valstiečiai" tikina, kad socialdemokratai mato juos galimais koalicijos partneriais. Galutinį atsakymą A. Veryga žada pateikti pasitaręs su partija.  

2

Tuo metu Sauliaus Skvernelio pageidavimų besiklausantys socdemai jau svarsto atsiimti Seimo pirmininko postą, kuris pagal mandatų skaičių priklausytų „Nemuno aušrai“. Tiesa, TV3 žiniomis, čia įvykiams už akių užbėgo pats Remigijus Žemaitaitis, parodęs dosnumą ir pasiūlęs perleisti Seimo pirmininko kėdę socdemams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Aurelijus Veryga greičiausiai nė nenumanė, kad krizinėje situacijoje esantys socialdemokratai prie bendro stalo kviesis „valstiečius“. Politikas dar antradienį tvirtino, kad nenori būti įrankiu kovoje tarp Sauliaus Skvernelio ir Remigijaus Žemaitaičio

A. Veryga kartu su kuklia „valstiečių“delegacija su socdemų derybininkais kalbėjosi apie pusantros valandos. Sako, kad visgi kvietimo jungtis į koaliciją sulaukė. 

„Socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės irgi neatmetame“, – sakė A. Veryga. 

Derybas su „valstiečiais“ socialdemokratai turėjo ir prieš devynis mėnesius. Tačiau jų prisijungimui prie koalicijos koją pakišo Saulius Skvernelis. Tuomet partijai vadovavo Ramūnas Karbauskis, kuriam S. Skvernelis net rankos nepaduodavo, o dabar – A. Veryga, su kuriuo problemų mažasis koalicijos partneris nemato. 

Pasiūlė perleisti Seimo pirmininko pareigybę

TV3 žiniomis, S. Skvernelis su dažnais pageidavimais ir kritika yra kaip reikiant įpykdęs socialdemokratų vadovybę. Kai kurie tokius pareiškimus jau vadina ultimatumais. Apie tai kalba ir atskirų skyrių pirmininkai. Tiesa, viešai apie tai partijos grietinėlė stengiasi neeskaluoti. 

„Jeigu tu esi Seimo pirmininkas ir tu gavai tą poziciją, kaip didelę dovaną, būdamas mažutėlis, aš gerbčiau, kad vis dėlto aš negaliu piktnaudžiauti ta pozicija“, – kalbėjo socialdemokratė Rasa Budbergytė. 

Pagal kvotą Seimo pirmininko pareigybė priklauso Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai „Nemuno aušrai“. TV3 šaltinių teigimu, paskutinio susitikimo su socialdemokratais metu „Nemuno aušros“ lyderis pasiūlė šią pareigybę perleisti socialdemokratams, jei Sauliaus Skvernelio koalicijoje neliktų. TV3 žiniomis, R. Žemaitaitis kaip kandidatą į parlamento vadovo kėdę pasiūlė Juozą Oleką. 

„Buvo kalba apie tai, be jokios abejonės. <...> Tik niekas jo nepaklausė, ar atiduodi mums tai, nes mums atrodo, kad socialdemokratams gali priklausyti ir be „Nemuno aušros“ širdies dosnumo“, – sakė R. Budbergytė. 

Socialdemokratai Seimo rinkimuose iškovojo 52 vietas parlamente iš 141. 

„Skvernelis tikrai yra problema. Jis niekada nebus patenkintas. Jis visada skųsis, visada puls Žemaitaitį. Jeigu yra galimybę sudaryti Vyriausybę be Skvernelio, tai būtų naudinga“, – teigė politologas Kęstutis Girnius. 

Jei socialdemokratai pasirinktų valstiečius, pavyzdžiui, vietoje S. Skvernelio demokratų, valdančiąją daugumą sudarytų 77 parlamentarai. Jei dar prisijungtų lenkų rinkimų akcija – būtų 80 parlamentarų. Taip pat prie valdančiųjų galėtų prisijungti ir Igno Vėgėlės komanda – tai dar papildomai 2 mandatai. 

„85 žmonių koalicija būtų naudinga, bet jei truputį pertvarkytum ir turėtum 77 be Skvernelio – būtų racionalu. Skvernelis pats turi suprasti, kad šitie jo manevravimai gali baigtis ne itin gerai“, – sakė politologas. 

Socialdemokratai žada, kad galutinai dėl naujos koalicijos sudėties apsispręs sekmadienį, kai posėdžiaus partijos taryba. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

