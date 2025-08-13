Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pasipuošę, nešini gėlių puokštėmis ir su šypsenomis į Vyriausybę atkeliavo abiturientai. Čia, kaip ir kasmet, apdovanojami šimtukus gavę moksleiviai. Tiesa, šiais metais – jau tik penkis ar šešis šimto balų įvertinimus gavę jaunuoliai, o tris ar keturis šimtukus pelniusių į ceremoniją, kaip pernai, šiemet jau nebekvietė.
Moksleiviai neslėpė džiugesio. Tautvydas iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos surinko net 6 šimtukus.
„Nemeluosiu, buvau labai nustebintas, labai džiaugiausi ir net išspaudžiau džiaugsmo ašarą. Aš visą laiką domėjausi, žiūrėjau plačiau nei kas yra mokykliniam kurse ir, manau, tai lėmė tokius rezultatus“, – kalbėjo šimtukininkas.
Neslepia emocijų ir kiti po penkis šimto balų įvertinimus gavę moksleiviai:
„Buvo šokas. <...> Pamačiau biologijos rezultatą, dėl kurio labai, labai jaudinausi ir nesitikėjau visiškai. Tikrai nebuvo laiko tinginiauti, reikėjo susikaupti ir dirbti nuolatos.“
„Buvo kaip euforija, nes atrodė kad labai ilgas, sunkus darbas atsipirko, viskas pasibaigė ir pasibaigė gerai.“
TV3 žinių kalbinti šimtukininkai pasidalino ir ką planuoja studijuoti:
„Vilniaus Universitete odontologiją. – Kodėl odontologiją? – Nežinau, noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi ir galėtų džiaugtis savo šypsena.“
„Įstojau į VU matematiką ir taikymus. – O kodėl matematika? – Nuo pat mažų dienų man matematika visad natūraliai ateidavo.“
Ne paslaptis, jog šie metai kiek kitokie, mat abiturientams prie brandos egzaminų įvertinimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija papildomai pridėjo 10 balų.
Apdovanojo apie 80 abiturientų
Kasmet vykstančioje ceremonijoje susirinkusiems šimtukininkams laikinai pareigas einantis ministras pirmininkas kartu su švietimo, mokslo ir sporto ministre įteikė po padėkos raštą ir Lietuvos trispalvę. Šiemet iš viso apdovanoti apie 80 abiturientų.
„Kiek kartų esam dalyvavę tokiuose renginiuose, tai tų penkiašimtukininkų būdavo ženkliai mažiau. Džiugu visada pasidžiaugti vaikų pasiekimais ir tais pasiekimais, kurie Lietuvos mastu, manau, yra vieni iš aukščiausių“, – sakė Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės gimnazijos direktorius Arūna Bučnys.
„Šimtukininkų tikrai yra žymiai daugiau nei pernai, tačiau jei nebūtų šito sprendimo, mes žinome, kad tie rezultatai būtų tikrai, tikrai labai blogi. Mes turime didžiuotis – tai yra moksleiviai, kurie yra lyderiai, yra pasiekę savo srityje labai daug, savo valia, savo užsispyrimu“, – sakė laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Iš virš 27 tūkstančių abiturientų šimto balų įvertinimus šiais metais gavo 3563 moksleiviai. O šimtukų šiais metais buvo 5911, kai pernai penkis kart mažiau – apie 1100.
