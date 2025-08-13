Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“

2025-08-13 17:03 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-13 17:03

Pasipuošę, nešini gėlėmis, spindinčiomis akimis ir plačiomis šypsenomis, virš 80 abiturientų susirinko į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją Vyriausybėje. Tiesa, šiais metais apdovanoti tik penkis ir šešis šimtukus gavę moksleiviai. Dauguma jau žino, kur tęs mokslus – vieni renkasi mediciną, kiti kalbas ar matematiką. 

Pasipuošę, nešini gėlėmis, spindinčiomis akimis ir plačiomis šypsenomis, virš 80 abiturientų susirinko į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją Vyriausybėje. Tiesa, šiais metais apdovanoti tik penkis ir šešis šimtukus gavę moksleiviai. Dauguma jau žino, kur tęs mokslus – vieni renkasi mediciną, kiti kalbas ar matematiką. 

REKLAMA
1

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Pasipuošę, nešini gėlių puokštėmis ir su šypsenomis į Vyriausybę atkeliavo abiturientai. Čia, kaip ir kasmet, apdovanojami šimtukus gavę moksleiviai. Tiesa, šiais metais – jau tik penkis ar šešis šimto balų įvertinimus gavę jaunuoliai, o tris ar keturis šimtukus pelniusių į ceremoniją, kaip pernai, šiemet jau nebekvietė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moksleiviai neslėpė džiugesio. Tautvydas iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos surinko net 6 šimtukus. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nemeluosiu, buvau labai nustebintas, labai džiaugiausi ir net išspaudžiau džiaugsmo ašarą. Aš visą laiką domėjausi, žiūrėjau plačiau nei kas yra mokykliniam kurse ir, manau, tai lėmė tokius rezultatus“, – kalbėjo šimtukininkas. 

REKLAMA

Neslepia emocijų ir kiti po penkis šimto balų įvertinimus gavę moksleiviai:  

„Buvo šokas. <...> Pamačiau biologijos rezultatą, dėl kurio labai, labai jaudinausi ir nesitikėjau visiškai. Tikrai nebuvo laiko tinginiauti, reikėjo susikaupti ir dirbti nuolatos.“  

„Buvo kaip euforija, nes atrodė kad labai ilgas, sunkus darbas atsipirko, viskas pasibaigė ir pasibaigė gerai.“ 

REKLAMA
REKLAMA

TV3 žinių kalbinti šimtukininkai pasidalino ir ką planuoja studijuoti: 

„Vilniaus Universitete odontologiją. – Kodėl odontologiją? – Nežinau, noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi ir galėtų džiaugtis savo šypsena.“ 

„Įstojau į VU matematiką ir taikymus. – O kodėl matematika? – Nuo pat mažų dienų man matematika visad natūraliai ateidavo.“ 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne paslaptis, jog šie metai kiek kitokie, mat abiturientams prie brandos egzaminų įvertinimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija papildomai pridėjo 10 balų. 

Apdovanojo apie 80 abiturientų

Kasmet vykstančioje ceremonijoje susirinkusiems šimtukininkams laikinai pareigas einantis ministras pirmininkas kartu su švietimo, mokslo ir sporto ministre įteikė po padėkos raštą ir Lietuvos trispalvę. Šiemet iš viso apdovanoti apie 80 abiturientų. 

REKLAMA

„Kiek kartų esam dalyvavę tokiuose renginiuose, tai tų penkiašimtukininkų būdavo ženkliai mažiau. Džiugu visada pasidžiaugti vaikų pasiekimais ir tais pasiekimais, kurie Lietuvos mastu, manau, yra vieni iš aukščiausių“, – sakė Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės gimnazijos direktorius Arūna Bučnys. 

„Šimtukininkų tikrai yra žymiai daugiau nei pernai, tačiau jei nebūtų šito sprendimo, mes žinome, kad tie rezultatai būtų tikrai, tikrai labai blogi. Mes turime didžiuotis – tai yra moksleiviai, kurie yra lyderiai, yra pasiekę savo srityje labai daug, savo valia, savo užsispyrimu“, – sakė laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. 

REKLAMA

Iš virš 27 tūkstančių abiturientų šimto balų įvertinimus šiais metais gavo 3563 moksleiviai. O šimtukų šiais metais buvo 5911, kai pernai penkis kart mažiau – apie 1100. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Su konservatoriais susitikusi švietimo ministrė dėl egzaminų aiškinsis ir liberalams (4)
Raminta Popovienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Ministrei glaistant egzaminų skandalą, opozicija griežta: ragina moksleivius kreiptis į teismą (136)
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Biudžetas karpomas, bet gynyba finansuojama – Šadžiaus taktika susidomėjo vokiečių žurnalistai
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Svarbiems komunistams pastatyta „Brežnevo vila“ tapo filmavimo aikštele: „Yra mažai tokių vietų“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamas ugniagesys dirba vos porą mėnesių: „Tai mums skaudi žinia“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Kristinos ir Josifo namas po liūties pakibo ant skardžio: „Nežinom, ką mums čia daryti“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose veikia gaivinimo komandos – sieks išvengti kuo daugiau mirčių
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Potvyniai skandina ne tik Europą, bet ir Aziją: dėl išlikimo kovoja net kiaulės
Liepos 28 d. TV3 Žinios. 7 metai už grotų – toks nuosprendis nustebino paaugles tvirkinusį Ulvidą: „Žmogžudžiai kali po 3 metus“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Valdžia neatskleidžia, kada sužinojo apie droną – nenuėjo ir į slėptuves
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Proteste susikirto Daniel Lupshitz ir Palestinos palaikytojai: „Tegul parėkia, pašaukia“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Lenkiją skandinančios liūtys trauktis nežada – iš stovyklų jau evakuojami vaikai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Gelbėtojų iš vandens traukiami kūnai tėvų nejaudina – palieka vaikus be priežiūros
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Ūkiuose jau mėlynuoja šilauogės – augintojai kviečia prisiskinti patiems
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Atvykstant brigados karių vaikams, Vilnius ieško vokiškai kalbančių pedagogų – bando privilioti bonusais
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Į Europą atvykęs Trumpas pažėrė kritikos: „Baikite su vėjo jėgainėmis, naikinate savo šalis“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Birštone išdygę baugūs nameliai institucijų „neišgąsdino“ – aiškinasi, ar pastatyti legaliai
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Reikiamo kiekio vandens neišgeria nė dešimtadalis lietuvių: „Anksčiau nebuvo tokio reikalavimo“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Medžiotojai susirungė išskirtinėse varžytuvėse: „Turi prikviesti, privilioti, sugundyti“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Siūlymas siųsti bedarbius į Šaulių sąjungą verčia gūžčioti pečiais: „Galbūt reikia donoru tapti, atsiskaityti krauju?“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Iš Latvijos genami rusai prašo pagalbos – nebegauna Kremliaus pensijų
Liepos 26 d. TV3 Žinios. „Aro“ pareigūnų šturmas Šiauliuose: štai kaip vyko ginkluoto vyro sutramdymas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nedaug trūko, kad Gariūnuose būtų kilęs didelis gaisras: visai šalia liepsnojo vilkikas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje – akibrokštas: sovietinės nostalgijos kratoma minia traukė rusiškas dainas
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų