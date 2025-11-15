Monika Katunskytė – apie laukiamą ypatingą dieną ir artimą žmogų: „Pasakome vienas kitam, kad mylime“

Naujienų portalui tv3.lt dainininkė Monika Katunskytė atvirai prakalbo apie gruodžio 17-ąją minimą gimtadienį, prabėgusius metus ir artimuosius.
Gimtadienis – scenoje
Pradėdama pokalbį apie laukiamą gimtadienį, pašnekovė šyptelėjo, kad laikas labai greitai bėga.
„Gruodžio 17 d. artėja tas mano gražus, apvalus skaičius – 40. Labai džiaugiuosi tuo savo skaičiumi. Tas 40 moteriai yra tikras brandos amžius. Tai jau toks statusas. Metai labai greitai prabėgo. Atsimenu, kad mamytė visada sakydavo, kai aš jai užsimindavau, kad man jau 30: nepatikėsi, kai tu tuoj sulauksi 40, tau stuksens į nugarą. Aš tikrai nepajutau, kai tas 40 atėjo“, – sakė Monika.
Tiesa, šį gimtadienį ji žada paminėti svetur: „Gimiau tokį mėnesį, kai labai daug švenčių, tad nusprendžiau per gimtadienį skrendu į Šiaurės Airiją. Padovanosiu savo gražų koncertą su naujomis dainomis, gal šiek tiek nauju įvaizdžiu. Koncertą rengsiu Šiaurės Airijos lietuviams. Skrendu pas nuostabius žmones – ten vykstu jau antrą kartą pas Rimvydą ir jo žmoną Giedrę. Linkiu visiems turėti tokių artimų žmonių kaip jie. Jie tikrai puikūs. Mes šnekėjomės, ir aš sakiau, kaip norėčiau pas juos atvykti. Taip ir nusprendėme padaryti šventinį koncertą. Gimtadienį atšvęsiu scenoje.“
Iš karto po gimtadienio koncerto Monikos laukia dar daugiau švenčių: „Grįžusi namo prasidės visos šventės: Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai. Šiemet nusprendžiau, kad šventes noriu leisti su savo artimaisiais, mylinčiais žmonėmis. Kūčios yra šeimos šventė. Kojų iš namų tikrai nekelsiu – ruošimės vakarienę, visus patiekalus, mamytės tradicinius maistus: silkę su karštomis bulvėmis. Be šio patiekalo tikrai neapsieisime. Aišku, kai sėsime prie Kūčių stalo, nubrauksiu ir ašarą – bus liūdna. Nei kalbos dėl to nėra.“
Prabėgę metai ir artimiausi žmonės
Atsigręždama į prabėgusius metus, Monika sako, kad jie buvo pilni įvairiausių įvykių.
„Šie metai buvo įvairūs, banguoti. Svarbiausia, kad man leido pragyventi sveikai, be ligų. Kad mano vaikai sveiki, artimieji taip pat. O su viskuo kitu – susitvarkiau ir susitvarkysiu. Kas bebūtų. Gyvenimas yra kaip skalė – ji tai kyla, tai krinta. Negaliu pasakyti, kad tie metai buvo blogi ar labai geri. Tiesiog dėkoju Dievuliui, kad esame sveiki. Aš visada šypsausi – nuo mano veido šypsena tikrai nedingsta. Net draugai juokiasi ir klausia, ar aš kada nors būnu pikta. Esu optimistė – viskas bus gerai. Svarbu, kad yra sveikata, rankos, kojos, akys“, – pasakojo ji.
Nors Monikos gyvenime nebeliko mylimos mamytės, apie kurią ji nuolat galvoja, vis dėlto yra žmonių, į kuriuos gali atsiremti sunkiais momentais.
„Iš artimųjų daug neturiu. Turiu mamytės geriausią draugę, su kuria ji draugavo virš 30 ar 40 metų. Džiaugiuosi, kad ją turiu. Mes kiekvieną dieną skambinamės, bendraujame, dalijamės įspūdžiais. Mano artimoje aplinkoje yra ir kolega Aidas Manikas. Jam esu labai dėkinga ir jaučiu pagarbą. Tokią turiu savo aplinką.
Vienas mano brolis – velnias žino kur. O iš tėvelio pirmos santuokos brolis gyvena Olandijoje. Mano sūnus Arnoldas sako, kad aš esu ir mama, ir močiutė, ir tėtis – viskas viename. Turėjau artimą ryšį su mama, o dabar su savo mažuoju sūnumi. Mes apsikabiname dešimt kartų per dieną, pasakome vienas kitam, kad mylime. Šie žemiški dalykai man yra pati didžiausia dovana“, – atviravo pašnekovė.
Monikos Katunskytės koncertas vyks Šiaurės Airijoje, Coalisland pilyje (Castle B&B).
