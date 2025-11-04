Monika Katunskytė – apie tęsiamą mamos tradiciją ir duotą žodį sūnui: „Esu pažadėjusi“

Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė atvirai papasakojo apie šventinį koncertą ir gražiausias metų šventes.
Kalėdinis koncertas
M. Katunskytė tęsia a.a. mamos tradiciją ir surengs Kalėdinį koncertą: „Kalėdinį koncertą mama visada rengdavo daugelį metų. Tai – Katunskytės ir jos draugų tradicija. Šios minties aš niekada nenumečiau į šalį – visada rengsiu Kalėdinius koncertus. Šis koncertas bus ypatingas, nes mamytei būtų sukakę 70 metų. Spalio 6 d. buvo jos gimtadienis – jubiliejus. Rengsiu gražų, mamytės jubiliejaus progai skirtą Kalėdinį koncertą.“
Pasak dainininkės, ant scenos žengs ne vienas žinomas veidas. „Jis vyks gruodžio 8 d., 18 val., Šiaulių kultūros centro Kamerinėje salėje. Iš atlikėjų taip pat pasirodys Aidas Manikas, Jūratė Miliauskaitė, Sandra Girčytė ir aš. Tai bus tikrai gražus, nuoširdus koncertas, kuriame prisiminsime mylimą Vitaliją Katunskytę. Bus rodomos jos nuotraukos ekrane, atlikėjai pasidalys prisiminimais“, – apie koncerto detales sakė pašnekovė.
Ypatingą padėką ji skyrė ir garsiam dainininkui, buvusiam artimam Vitalijos bičiuliui: „Ačiū Aidui Manikui – jis padeda įgyvendinti visus norus ir svajones. Laukia tikrai gražus koncertas, kupinas gražių dainų. Visi kolegos ruošiasi Kalėdiniam koncertui. Dabar gyvenu to laukimu.“
Šventės tradicijos
Nepaisant to, kad jau eina treti metai, kai Lietuva neteko šlagerių karalienės Vitalijos Katunskytės, jos dukra iki šiol išgyvena šią skaudžią netektį.
„Kūčias visada švęsdavome namuose, šeimos rate. Ir šios Kūčios bus be mamos – tik aš su savo šeima. Taip, liūdna, kad prie stalo nesėdės mama. Viduje jaučiasi ilgesys, kyla prisiminimai. Ją prisiminsiu, kol pati akis užmerksiu. Ir anūkai prisimena – skaudus tas etapas, kuris visada liks. Mūsų šventės jau nebebus tokios, kokios būdavo. Mama kepdavo žuvį, ruošdavo silkes, salotas, o Kalėdoms kepdavo kalakutus... Nebebus to šurmulio, mamos juoko. Trūksta mūsų šventinės sielos prie stalo, bet yra kaip yra – toks jau gyvenimas, jis nesustoja. Reikia eiti į priekį. Tik gaila, kad namai tušti. Grįžti po koncerto namo – ir kažkas ne taip... Kažko trūksta. Ir trūks“, – liūdnai kalbėjo ji.
Tęsdama pokalbį apie gražiausias metų šventes, Monika atskleidė, kokios tradicijos vyrauja jos namuose: „Tradiciškai ant stalo būna paplotėlis, kūčiukai, žuvytė. Šių tradicijų nekeisiu – jas perduodu ir vaikams. Kūčios ir Kalėdos yra šeimos šventės, o Naujieji metai – pats darbymetis.“
Tiesa, gruodžio mėnuo Monikai ypatingas ne tik dėl Kūčių, Kalėdų ar Naujųjų metų.
„Šventes švęsiu su man brangiais, mylinčiais žmonėmis. Šiemet man taip pat – jubiliejiniai metai: gruodžio 17 d. – mano 40-asis gimtadienis. Savo jubiliejaus nešvęsiu, nes išskrendu į Šiaurės Airiją – gruodžio 20 d. ten turėsiu labai gražų koncertą. O visas šventes šiemet noriu praleisti namuose. Ir Naujus metus taip pat“, – atviravo moteris.
Baigdama pokalbį apie gruodžio mėnesio planus, dainininkė atskleidė, kokį pažadą davė savo sūnui: „Mes, atlikėjai, retai turime progų švęsti, bet savo mažyliui esu pažadėjusi, kad šiemet visas šventes praleisiu namuose. Švęsime mažame rate. Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius metus švęsime namuose, puošime eglutę. Ją visada puošiame per mano gimtadienį – kiti puošia anksčiau, bet aš laikausi tradicijos ir eglutę puošiu būtent per savo gimtadienį.“
