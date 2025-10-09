Mirusio Eugenijaus Ostapenko dovanos Monika Katunskytė nepamiršta iki šiol: „Verkiau ilgai“

Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė neslėpė, kad Eugenijus Ostapenko buvo nuostabus ne tik draugas, bet ir atlikėjas.
Susipažino koncerte
Monika pirmą kartą su E. Ostapenko susitiko prieš daug metų: „Mes susipažinome prieš daugelį metų – kalėdiniame koncerte, kurį rengė Kęstutis Pūkas. Gerai atsimenu, kad tuo metu Eugenijus buvo labai lieknas vaikinas. Labai talentingas… Tuo metu daug nebendravome – susitikdavome per įvairius koncertus, kuriuose dalyvaudavo daugelis Lietuvos atlikėjų.
Kai atsirado socialiniai tinklai, mūsų bendravimas atgijo. Eugenijus pakvietė mane į draugus per „Facebook“ – nuo tada palaikėme ryšį. Negaliu sakyti, kad skambindavome vienas kitam kiekvieną dieną… Ne, bet kartą per mėnesį tikrai susisiekdavome.“
Monikai tai buvo nepaprastai jautrus momentas – kai Eugenijus a. a. V. Katunskytei padovanojo įspūdingą dovaną
„Jis buvo labai talentingas žmogus. Kartą Eugenijus koncertavo Šiauliuose, buvo jo koncertas, atvažiavo tada aplankyti manęs su mama. Tada namuose leidome kartu dainas, dainavome. Mamai ypač patiko daina „Dalinkime moterims gėles“, kurią Eugenijus buvo pats sukūręs. Jis padovanojo šią dainą mano mamai – tai jai paliko didelį įspūdį“, – prisiminimais dalijosi ji.
Pasiekė liūdna žinia
Monika pasakojo, kad, nors jų bendravimas nebuvo labai artimas, socialiniuose tinkluose jie palaikė ryšį: „Mes nebuvome artimiausi draugai, tačiau buvome geri pažįstami ir puikiai sutariantys kolegos. Atsimenu, kaip kartą jį išlydėjau į traukinį – gražiai atsisveikinome, ir nuo tada mūsų bendravimas tapo dažnesnis, pradėjome daugiau kalbėtis. Jis bendravo ir su mano a.a. mama. Jis tikrai buvo fainas, nuoširdus, draugiškas, bendraujantis jo ir mama labai nuostabi moteris.“
Tęsdama pokalbį apie velionį, Monika prisiminė dieną, kuomet ją pasiekė liūdna žinia – mirė E. Ostapenko.
„Blogoji žinia mane pasiekė dar tada, kai gyvenau Anglijoje. Atsimenu, kad atvykau į darbą, o man paskambino jo mama ir pranešė, jog mirė Eugenijus. Apsiverkiau ir verkiau ilgai… Mes nebuvome tik tie žmonės, kurie susitinka koncertuose – ne. Jis buvo padovanojęs mano mamytei dainą. Jis tikrai buvo labai šiltas žmogus. Gaila, kad tokie talentai išeina anapilin. Tačiau toks jau yra gyvenimas – mes jo nepasirinksime. Šiandien galime būti laimingi, o rytoj galime nebeišvysti nei saulės, nei šviesos“, – atviravo pašnekovė.
Pokalbio pabaigoje Monika atviravo – gyvenimas kupinas netikėtumų, tad labai svarbu mokėti džiaugtis kiekviena akimirka: „Apie Eugenijų galiu pasakyti tik gražius žodžius. Mes visi turėjome kažkokių problemų, bet nediskutuokime apie tai. Jis – šviesaus atminimo. Šiltas, geras, nuoširdus žmogus. Gaila, kad nebegaliu su bičiuliu pabendrauti. Bet yra kaip yra. Jo mamytei, sesei – didelė užuojauta dar kartą. Gaila, gaila, gaila. Gyvenimas jau yra toks.“
