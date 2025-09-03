Monika Katunskytė – apie naują gyvenimo etapą: „Ašarą išspaudžiau“

Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė atvirai prakalbo apie naują etapą bei laukiamus iššūkius.
Naujas etapas
M. Katunskytės sūnus Arnoldas šiemet pradėjo lankyti antrą klasę vienoje Šiaulių mokykloje.
„Rugsėjo 1-ąją buvo didžiulis jaudulys ir ašarą išspaudžiau, esu šiek tiek jautresnė tam tikrais dalykais. Labai džiaugiuosi mokytoja, kuri vaikams suruošė gražią šventę. Aš ir pati dalyvavau klasės veikloje“, – šyptelėjo ji.
Pasak pašnekovės, sūnus labai laukė naujų mokslo metų: „Džiaugiuosi, kad mano mažylis labai laukė rugsėjo 1-osios. Vykome į ją su labai gera nuotaika, abu linksmi, su gėlytėmis, gražiai pasipuošę.“
Mokslo ir žinių dieną Monika su sūnumi praleido džiugiai ir turiningai.
„Po pačios šventės mes truputį pramogavome mieste ir grįžome namo“, – kalbėjo Monika.
Visko bus
M. Katunskytė pasakojo, kad sūnaus pasiruošimu mokslams rūpinosi itin atsakingai: „Dar vasarą sukau galvą, kad nieko nepamirščiau nupirkti, ką mokytoja sakė reikia turėti. Labai kruopščiai į šitą reikalą žiūriu. Padarėme viską, ką mokytoja nurodė.“
Tiesa, pati pašnekovė pripažįsta – nors sūnus nekantriai laukia mokyklos, per mokslo metus visko gali nutikti.
„Mažylis labai laukia mokyklos, auklėtojos, draugų. Visi klasėje kabai draugiški. Mokytoja faina, labai džiaugiuosi ja. Ir pati mokykla labai gera, visas kolektyvas. Aišku, kad per metus visko bus. Bus ir pykčių, nenorės mokytis. Visko bus. Esu su tuo susitaikiusi, bet manau, kad mini problemėles mes išspręsime“, – teigė ji.
Baigdama pokalbį apie naują mokslo metų etapą, M. Katunskytė palinkėjo vieno svarbaus dalyko visai mokyklos bendruomenei: „Noriu visus vaikus, tėvelius ir mokytojus pasveikinti su mokslų metų pradžia. Visiems kantrybės.“
