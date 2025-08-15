Monika Katunskytė atkirto į sklandantį šmeižtą: „Kažkoks baisus dalykas“

Apie šią situaciją M. Katunskytė atvirai prakalbo naujienų portalui tv3.lt.
Nemaloni situacija
Kaip pasakojo M. Katunskytė, neseniai ji susidūrė su ne itin malonia situacija.
„Buvo atėjusi moteris su vyru ir labai negražiai atsiliepė apie barą. Teigė, kad grindys – neplautos, barmenas su sportinėmis kelnėmis. Kažkoks baisus dalykas. Pati moteris komentuoja, rašinėja į socialinius tinklus visokius negražius dalykus“, – pasakojo Monika.
Anot jos, toks elgesys žeidžia ne tik ją pačią, bet ir visą komandą, kuri su meile ir atsidavimu dirba kiekvieną dieną.
„Sakyčiau, kad čia gal konkurentų atsiųsti žmonės, bet patikėkite – mes dirbame švariai, gražiai. Moterys kruopščiai dirba virtuvėje“, – tvirtina ji.
Atlikėja neslepia nusivylimo: „Norėčiau šiai moteriai pasakyti, kad ji turėtų atsiprašyti viešai, nes tai – didelis briedas. Jeigu tau nepatinka ši aplinka – eik kitur. Per prievartą mes neatvedame visų valgyti ir džiaugtis mūsų superine, kaimiška aplinka.“
Pasak Monikos, tokie komentarai ne tik žeidžia, bet ir rodo elementaraus žmogiško kultūringumo stoką.
„Tai yra neteisybė. Moteris turėtų turėti kultūros. Pilną kavinių aplinkui, kur nori – eik. Kitas dalykas, jeigu nepatiko tau maistas – nereikia viešai dergti. Kavinės darbuotojai dirba nuoširdžiai, į ją ateina daug klientų, jiems patinka čia“, – teigė ji.
Monika pabrėžė, kad negali likti abejinga, kai juodinamas jos ir kolegų darbas: „Tai yra labai negražu, šlykštu. Neleisiu niekam dergti viešai, rašyti komentarus. Tai – labai negražu.“
Galiausiai, atlikėja kviečia būti sąžiningiems ir mandagiems: „Ši moteris turėtų atvažiuoti ir atsiprašyti. Taip negalima elgtis. Būkime visi draugiški, tolerantiški. Jeigu kažkas nepatiko – pasakyk tai į akis. Šis baras – pasididžiavimas. Labai džiaugiuosi, kad turiu nuostabią komandą, kuri dirba atsidavusi, neskaičiuoja valandų.“
Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt M. Katunskytė pasakojo apie naują etapą.
Naujas etapas
M. Katunskytė spėja ne tik dainuoti, tačiau ir dirbti bare, esančiame Darbėnuose.
„Čia yra mano draugų kavinė, aš pas juos vasarai apsistojau gyventi. Gyvenu virš kavinės ir kažkaip pradėjome šnekėtis, kad esu laisva dienos metu, vakarais dainuoju Palangoje, Šventojoje. Tad man draugai pasiūlė pabandyti padirbti už baro. Pabandžiau ir man visai gavosi, nes esu bendraujanti. Man tai yra atgaiva. Pusę mėnesio čia dirbu tai jau tikrai“, – pasakojo moteris.
Pasiteiravus, kaip lankytojai reaguoja, kuomet išvysta žinomą veidą, Monika atskleidė: „Ne apie visus taip galiu pasakyti, bet dauguma žmonių pagalvoja, kad aš nebedainuoju. Aš dainuoju ir dainuosiu. Tiesiog čia yra mano hobis. Man patinka. Pinigėliai tikrai nemaišo. Dienos metu būnu kavinėje, o vakarais – dainuoju. Šis vasaros sezonas toks tikrai karštas.“
Pasak darbščios moters, jai dar neteko susidurti su didesniais iššūkiais.
„Aš pati esu turėjusi du barus Šiauliuose, todėl kažkaip tų sunkumų man ir nėra. Dar kol kas su jais nesusidūriau. Esu tą darbą dirbusi, man yra atgaiva. Man patinka bendrauti su žmonėmis, super. Esu sveika moteris – turiu rankas ir kojas. Nesu išlepinta. Nuo žmonių net pasikraunu, man yra smagu“, – džiaugėsi pašnekovė.
Ji taip pat pabrėžė, kad darbų kiekis jos nevargina. Priešingai – veiklumas teikia džiaugsmo.
Dirbdama du darbus M. Katunskytė nemano, kad tai per sunku: „Į abu darbus einu su meile. Kol yra galimybės uždirbti – tik į priekį. Gali būti toks momentas, kai nebus koncertų ar kitų darbų... Turim dirbti. Kai bus kokios šventės, tuomet bus galima ir pailsėti, o dabar reikia tik varyti.“
Atskleidė patiekalų kainas
Bare, kuriame ji dirba, Monika ypač didžiuojasi siūlomu maistu. „Mūsų meniu nėra kažkoks wow ir turintis 100 patiekalų. Bet turime cepelinų, jie kainuoja 7,50 eur. Porcijos tikrai didelės. Būna, kad žmonės net nesuvalgo. Negailime nei grietinės, nei spirgučių.“
Be cepelinų, galima paragauti ir kitų sočių patiekalų: „Turime karbonadų, mėsainių. Yra ir firminė grill sprandinė. Ji kainuoja 16 eur. Kai žmonėms atnešame sprandinę, žmonės žiūri išsprogdinę akis, nes porcijos labai didelės. Ne visi vyrai sugeba pabaigti šį patiekalą.“
Lankytojus džiugina ir žemomis kainomis. „Turime ir šaltibarčius, kurie kainuoja 3 eurus. Labai kukli kaina. Palangoje ši sriuba kainuoja 8,50 eur. Kosmosas kažkoks“, – stebisi dainininkė.
Monika sakė, kad aplinka čia labai šilta, šeimyniška. „Aš nepataikauju, nes ten yra mano draugų baras. Tikrai ne. Mes su mažyliu valgome ir kaifuojame. Tik kad neužsiaugintume papildomų kumpių“, – juokiasi ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!