Aidas Manikas – apie skandale atsidūrusią Moniką Katunskytę ir koncertinį turą: „Visko buvo“

Tokia situacija antradienį Lietuvoje nuaidėjo itin skandalingai. Į ją sureagavo tiek pati M. Katunskytė, tiek A. Naginė. Tiesa, jų istorijų versijos gerokai išsiskyrė.
Prakalbo Aidas Manikas
Ne vienerius metus Moniką pažįstantis Aidas Manikas naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie artimą ryšį su jos velione mama Vitalija Katunskyte bei apie žiniasklaidoje nuskambėjusį skandalą ir bendrą koncertinė turą, kurį prisimena su šypsena veide.
„Mus su jos mama Vitalija siejo 20 metų draugystė, 6 metų darbas scenoje. Mes buvome kaip viena ranka, vienas kumštis. Žinojau visas jos paslaptis, visą jos gyvenimą. Mes išsaugojome branduolį, kuris vadinasi draugystė.
O dėl jos dukros – susilaikysiu nuo komentaro. Manęs ten nebuvo, aš ten nedalyvavau, nieko nemačiau. Tų komentarų yra visokių, visokių žmonių liudijimų, kurie buvo koncerte. Sako, kad tai yra tiesa. Kiti sako, kad tai – netiesa. Negaliu kištis į šią situaciją.
Visų pirma, tame koncerte manęs nebuvo. Visų antra, aš negaliu teisti to žmogaus už tai, ko aš nemačiau. Man tik juokingiausia, kad atsirado labai daug užjaučiančių ir geradarių žmonių, kurie sako, kaip ją mylį ir gerbia, bet iš tiesų aš žinau, kad tiesa yra kitokia“, – sakė A. Manikas.
Tęsdamas pokalbį apie Moniką, Aidas prisiminimais grįžo į laikus, kuomet drauge turėjo nepamirštamą koncertinį turą: „Galiu tik pasakyti, kad su Monika man gražiausias periodas mūsų koncertinės veiklos ir draugystės buvo tada, kai Monika grįžo į Lietuvą iš Anglijos ir ji pradėjo koncertuoti Palangoje. Mes tada išvažiavome į pirmąjį koncertinį turą kartu. Čia man buvo pats gražiausias periodas. Tada buvo faina, gražu, draugiškai koncertavome. Tikrai nebuvo jokių balių. Aš pats mažai vartoju alkoholio.“
Tiesa, A. Manikas ir M. Katunskytė galėjo ir toliau tęsti bendrą koncertinę veiklą Palangoje, tačiau dainininkė nusprendė imtis pokyčių.
„Su Monika dirbome Palangoje, bare „Jūros akis“. Mes tikrai galėjome dar daug dirbti čia. Jai praeitais metais šio baro administratorius Kęstutis buvo pasiūlęs grįžti į „Jūros akį“ ir koncertuoti kartu su manimi. Jos pasirinkimas buvo pakeisti scenos partnerį ir pradėjo koncertuoti su Andriumi. Aišku, mes nebuvome išsiskyrę, nes visada turėjome ir turėsime bendrų koncertų. Mes labai gražiai dirbome, paskui prie kolektyvo jungėsi vis nauji žmonės, artistai.
Gavosi taip, kaip gavosi. Likome šiek tiek nutolę koncertinėje veikloje. Pirmas mūsų turas tikrai buvo labai gražus ir nuostabus. Apie asmenines jos problemas negaliu kalbėti, čia kiekvieno žmogaus reikalas. Kiekvienas artistas, dainininkas, aktorius, menininkas turi suprasti, kad scena – šventas dalykas. Man scena visada yra šventas dalykas. Turi būti pagarba žmonėms, scenai ir sau“, – teigė pašnekovas.
Vyras pridūrė, kad nieko gyvenime nėra švento: „Visi mes turime savo istorijas, savo klaidas. Esu pridaręs daug klaidų gyvenime, už kurias sau atleidau. Tikiuosi, kad už jas atleido ir man kiti žmonės. Visi mes klystame. Lengviausia pulti kitus... Dar kartą sakau – neskubėkime teisti kitų. Pasižiūrėkime patys į save. Visi klysta...“
Žinomas dainininkas A. Manikas taip pat pasidalijo mintimis apie M. Katunskytės sprendimą dainuoti kartu su A. Nagine.
„Kiekvienas žmogus pasirenka, kur jam geriau. Žmogus, kur jam yra gera, stabilu ir tikra – negalvodamas pabėga. Kur atrodo, kad jam bus dar geriau, bet laikui bėgant pamatai, kad ten nebuvo geriau. Yra posakis – bėgsi nuo vilko – užšoksi ant meškos“, – kalbėjo jis.
Baigdamas pokalbį apie M. Katunskytę, Aidas atskleidė, ar dar tęs koncertinę veiklą su dainininke: „Visko buvo mūsų dviejų metų koncertinio kelio metu, bet aš tai pasilikau sau, po devyniais užraktais. Žiūriu į ateitį pozityviai. Palinkėsiu sau, kitiems ir jai – prieš priimant sprendimus gyvenime, visuomet reikia dešimt kartų pagalvoti, o vienuoliktą kartą padaryti. Jeigu žmonėms įdomu, ar mes toliau koncertuosime – mes turėsime ateity bendrų koncertų, tik nebus taip aktyviai, kaip turėjome. Į viską žiūriu pozityviai.“
Prabilo viešai
Portalas tv3.lt primena, kad sekmadienio vakarą pramogų centro „Eldija“ socialinių tinklų paskyroje pasidalinta dėmesį prikausčiusia žinute. Būtent šioje vietoje praėjusį pirmadienį įvyko M. Katunskytės ir A. Naginės koncertas.
Nors nuo pasirodymo praėjo kuris laikas, organizatoriai nutarė netylėti. Anot jų, vakaro nuotaiką apkartino neplanuota situacija – jų teigimu, M. Katunskytės pasirodymas scenoje mažų mažiausiai nebuvo toks, kokio tikėtasi. Socialiniuose tinkluose jie užsiminė, kad atlikėja į sceną galimai žengė neblaivi.
Apie tai portalui tv3.lt prabilę „Eldijos“ atstovai patikino, kad pasidaliję tokia žinia viliasi užkirsiantys kelią klausimams, kodėl pramogų centre M. Katunskytės koncertų daugiau nebebus.
„Atsakome kodėl nebebus Monikos.
„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.
Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.
Tiesa, pramogų centro atstovai nuo platesnių komentarų apie šią situaciją portalui tv3.lt susilaikė. Vis dėlto pasitikslinus, ar M. Katunskytė išties buvo neblaivi, tarstelėjo: „Aš ir vaizdo įrašus turiu. Ji buvo stipriai neblaivi. Mes prie scenos atlikėjams duodame vandenį gerti, tai pas ją ne vanduo buvo susipiltas. Ji netgi ant scenos gėrė.“
