Buvęs Monikos Katunskytės mylimasis sureagavo į gandus apie jos neblaivų pasirodymą: „Patarimas visiems“

Tokia situacija antradienį Lietuvoje nuaidėjo itin skandalingai. Į ją sureagavo tiek pati M. Katunskytė, tiek A. Naginė. Tiesa, jų istorijų versijos gerokai išsiskyrė.
Galiausiai į skandalą sureagavo ir buvęs M. Katunskytės mylimasis T. Bagdonavičius. Portalui tv3.lt jis teigė, kad tokia situacija jo nenustebino.
„Nenustebino. Nustebintų lygiai tiek pat, jei šalia uosto gyvendamas stebėtumeisi, kad lėktuvai skraido“, – tarstelėjo jis.
Paklausus, ar, jo nuomone, pasirodžiusi informacija, kad M. Katunskytė į sceną žengė neblaivi, gali būti tiesa, Tomas nedaugžodžiavo, prisimindamas neretai buitinėje aplinkoje naudojamą posakį:
„Monikutė gėrė gers, kol žemelė apsivers.“
Galiausiai pridūrė, kad šioje situacijoje nepalaiko nė vienos pusės, tačiau norėjo įspėti aplinkinius.
„Aš nieko nepalaikau, tik tikrai ne Moniką. Buvo laikas, kad ji mane labai skaudžiai pavedė, dabar tai vienodai rodo, bet tada užtruko laiko, kol viską užglaisčiau.
Patarimas visiems, norit linksmintis su ja – linksminkitės, tik jokių reikalų bendrų neturėti, nes paskui ateis ta diena kai š…. apdrabstys. O ir atrodysite dar kalti, kad jai padėjote užsidirbti, nes ji nesupranta, kas yra atsakomybė ir kas apskritai yra darbas. Bet tegul ji kad ir į mėnulį dėl manęs, nenoriu net apie ją kalbėti“, – sakė T. Bagdonavičius.
Prabilo viešai
Portalas tv3.lt primena, kad sekmadienio vakarą pramogų centro „Eldija“ socialinių tinklų paskyroje pasidalinta dėmesį prikausčiusia žinute. Būtent šioje vietoje praėjusį pirmadienį įvyko M. Katunskytės ir A. Naginės koncertas.
Nors nuo pasirodymo praėjo kuris laikas, organizatoriai nutarė netylėti. Anot jų, vakaro nuotaiką apkartino neplanuota situacija – jų teigimu, M. Katunskytės pasirodymas scenoje mažų mažiausiai nebuvo toks, kokio tikėtasi. Socialiniuose tinkluose jie užsiminė, kad atlikėja į sceną galimai žengė neblaivi.
Apie tai portalui tv3.lt prabilę „Eldijos“ atstovai patikino, kad pasidaliję tokia žinia viliasi užkirsiantys kelią klausimams, kodėl pramogų centre M. Katunskytės koncertų daugiau nebebus.
„Atsakome kodėl nebebus Monikos.
„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.
Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.
Tiesa, pramogų centro atstovai nuo platesnių komentarų apie šią situaciją portalui tv3.lt susilaikė. Vis dėlto pasitikslinus, ar M. Katunskytė išties buvo neblaivi, tarstelėjo: „Aš ir vaizdo įrašus turiu. Ji buvo stipriai neblaivi. Mes prie scenos atlikėjams duodame vandenį gerti, tai pas ją ne vanduo buvo susipiltas. Ji netgi ant scenos gėrė.“
Portalas tv3.lt antradienį susisiekė tiek su M. Katunskyte, tiek su A. Nagine. Jų pozicijas galite skaityti čia:
