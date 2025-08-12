Šventojoje pasirodžiusiai Monikai Katunskytei – kaltinimai: teigia, kad koncertavo neblaivi

Pirmadienio vakarą pramogų centro „Eldija“ socialinių tinklų paskyroje pasidalinta dėmesį prikausčiusia žinute. Čia kaip tik tą vakarą įvyko M. Katunskytės ir A. Naginės koncertas.
Vis dėlto, kaip teigė organizatoriai, vakaro nuotaiką apkartino neplanuota situacija – jų teigimu, M. Katunskytės pasirodymas scenoje mažų mažiausiai nebuvo toks, kokio tikėtasi. Socialiniuose tinkluose jie užsiminė, kad atlikėja į sceną galimai žengė neblaivi.
Teigia, kad pasirodė neblaivi
Apie tai portalui tv3.lt prabilę „Eldijos“ atstovai patikino, kad pasidaliję tokia žinia viliasi užkirsiantys kelią klausimams, kodėl pramogų centre M. Katunskytės koncertų daugiau nebebus.
„Atsakome kodėl nebebus Monikos.
„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.
Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.
Portalui tv3.lt susisiekus su pramogų centro atstovais, jie nuo platesnių komentarų dėl šios situacijos susilaikė. Vis dėlto pasitikslinus, ar M. Katunskytė išties buvo neblaivi, jie tarstelėjo: „Aš ir vaizdo įrašus turiu. Ji buvo stipriai neblaivi. Mes prie scenos atlikėjams duodame vandenį gerti, tai pas ją ne vanduo buvo susipiltas. Ji netgi ant scenos gėrė.“
Portalas tv3.lt antradienį bandė susisiekti tiek su M. Katunskyte, tiek su A. Nagine. Deja, kol kas nepavyko.
