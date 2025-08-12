Kalendorius
Šventojoje pasirodžiusiai Monikai Katunskytei – kaltinimai: teigia, kad koncertavo neblaivi

2025-08-12 10:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 10:55

Pirmadienio vakarą Šventojoje esančiame pramogų centre „Eldija“ rinkosi būrys Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės gerbėjų. Vis dėlto renginio organizatoriai praūžus vakarui prabilo apie koncertą apkartinusį įvykį – pasak jų, M. Katunskytė į sceną galimai žengė neblaivi.

12

Pirmadienio vakarą pramogų centro „Eldija“ socialinių tinklų paskyroje pasidalinta dėmesį prikausčiusia žinute. Čia kaip tik tą vakarą įvyko M. Katunskytės ir A. Naginės koncertas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, kaip teigė organizatoriai, vakaro nuotaiką apkartino neplanuota situacija – jų teigimu, M. Katunskytės pasirodymas scenoje mažų mažiausiai nebuvo toks, kokio tikėtasi. Socialiniuose tinkluose jie užsiminė, kad atlikėja į sceną galimai žengė neblaivi.

Teigia, kad pasirodė neblaivi

Apie tai portalui tv3.lt prabilę „Eldijos“ atstovai patikino, kad pasidaliję tokia žinia viliasi užkirsiantys kelią klausimams, kodėl pramogų centre M. Katunskytės koncertų daugiau nebebus.

„Atsakome kodėl nebebus Monikos.

„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.

Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.

Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.

Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.

Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.

Portalui tv3.lt susisiekus su pramogų centro atstovais, jie nuo platesnių komentarų dėl šios situacijos susilaikė. Vis dėlto pasitikslinus, ar M. Katunskytė išties buvo neblaivi, jie tarstelėjo: „Aš ir vaizdo įrašus turiu. Ji buvo stipriai neblaivi. Mes prie scenos atlikėjams duodame vandenį gerti, tai pas ją ne vanduo buvo susipiltas. Ji netgi ant scenos gėrė.“

Portalas tv3.lt antradienį bandė susisiekti tiek su M. Katunskyte, tiek su A. Nagine. Deja, kol kas nepavyko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Falcon
Falcon
2025-08-12 11:06
O tai jau nei inpisus padainuoti negalima...
Atsakyti
S.S.S.
S.S.S.
2025-08-12 11:18
o tai kokiais alkotesteriais buvo nustatyta? Jeigu nėra faktų, tai čia tik žmonių sapaliojimai. Gal žmogui su sveikata blogai buvo tuo metu. Pas mumis labai žmonės apsimeta viską žinantys. Greitį nustato iš akių, garsą iš ausų, girtumą jau nustatinėja.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
