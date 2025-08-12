Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viešai apkaltinta neblaivumu scenoje Monika Katunskytė prabilo atvirai: pateikė savo versiją

2025-08-12 12:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 12:45

Viešojoje erdvėje pasklidus žiniai, kad Šventojoje esančiame pramogų centre „Eldija“ vykusiame Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės koncerte, Monika į sceną galimai lipo neblaiva, galiausiai sureagavo ir pati atlikėja. Tiesa, ji tikina, kad visa tai – jos scenos partnerio Andriaus šmeižtas.

Viešojoje erdvėje pasklidus žiniai, kad Šventojoje esančiame pramogų centre „Eldija“ vykusiame Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės koncerte, Monika į sceną galimai lipo neblaiva, galiausiai sureagavo ir pati atlikėja. Tiesa, ji tikina, kad visa tai – jos scenos partnerio Andriaus šmeižtas.

REKLAMA
6

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte ir pasiteiravus, ar iškilęs skandalas yra tiesa, moteris teigė, kad informacija dėl jos koncertavimo esant neblaiviai neva yra tik A. Naginės šmeižtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Naginė ir Monika Katunskytė
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Naginė ir Monika Katunskytė

Monika Katunskytė kaltina scenos partnerį

„Turiu labai daug liudininkų, kad mano kolega tiesiog darosi pijarą. Tai vyksta jau visus metus, jis visaip mėgina mane apšmeižti. Pernai mes dirbome Palangoje, tad apšmeižė ir mano buvusį vyrą. Jis – labai baisus žmogus, todėl nutraukiu su juo visus koncertus, taip negalima“, – savo poziciją dėstė M. Katunskytė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Monikos, jos scenos partneris A. Naginė taip elgiasi siekdamas bet kokia kaina patekti į didžiąją sceną.

REKLAMA

„Aš jam tikrai padėjau, kad jis dainuotų, o dabar šitaip mane apšmeižė, tokį viešą skandalą padarė... Tai yra baisu, šlykštu. Aš labai išgyvenu dėl tokios neteisybės ir melo, esu šoke. Dirbu, koncertu ir šitaip nutinka... Bet turiu tikrai daug liudininkų, kurie gali paliudyti, kad visi yra apšmeižiami, kur tik jis įkelia koją.

Net „Valio“ bare, kuriame dabar gyvenu ir dirbu, jis yra prisidirbęs, apšmeižęs žmones. Daug kas rašo iš kolegų, kad jis visaip bando mane pažeminti“, – tikino M. Katunskytė.

REKLAMA
REKLAMA

Andrius Naginė neslepia apmaudo

Pats A. Naginė naujienų portalui tv3.lt dėstė kitokią poziciją – teigė, kad M. Katunskytė į sceną iš tikrųjų lipo neblaiva ir tokio elgesio sakė nepateisinantis.

„Drąsiai galiu sakyti, kad ateityje tęsti koncertų su šia atlikėja, deja, neplanuoju, nors buvo tikrai gera draugė ir kolegė. Bet nutiko kaip nutiko, mūsų keliai čia išsiskiria. Kiti suplanuoti koncertai, turėję vykti pramogų centre „Eldija“, yra atšaukti. Tačiau aš pats iki pat vasaros pabaigos turiu atskirą programą kiekvieną vakarą, tad tęsiu savo pradėtus darbus vienas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė atlikėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasidomėjus, ar M. Katunskytė po koncerto susisiekė su scenos partneriu, A. Naginė tikino ne tik nesulaukęs atsiprašymo, bet ir neišgirdęs pripažinimo dėl blogo elgesio.

„Monikai reikėtų pirmiausia atsiprašyti ne manęs, o žmonių, bet to aš nemačiau. Mano žiniomis, ji neatsiprašė ir pramogų centro savininkų, o jiems tai buvo šokas, tikrai netikėtas akibrokštas. Su manimi ji susisiekė, tačiau atsiprašymo ir pripažinimo, kad padarė kažką blogai, nebuvo“, – apmaudo neslėpė A. Naginė.

REKLAMA

Atlikėjo teigimu, tokia situacija jam nutiko pirmą kartą, tačiau buvo išties gėdinga.

„Man yra liūdna, du metus dirbome kartu, tokių situacijų, kokia įvyko dabar, nebuvo. Tai buvo gėda, labai netikėta.  Monika, kaip žmogus, tikrai yra puikus, o kas nutiko šįkart, negaliu pakomentuoti. Nežinau, kaip tai galėjo įvykti ir kodėl“, – kalbėjo A. Naginė.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie šią situaciją pirmieji paskelbė pramogų centras „Eldija“, kuriame ir vyko Andriaus bei Monikos koncertas.

„Atsakome kodėl nebebus Monikos.

Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.

Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.

Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.

Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų