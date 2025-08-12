Monikos Katunskytės partneris išklojo, ar ji tikrai koncertavo neblaivi: štai kas vyko

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Nagine, atlikėjas neslėpė apmaudo dėl M. Katunskytės elgesio ir teigė, kad alkoholio vartojimo darbo metu nepateisina.
„Už kitus žmones atsakyti negaliu, bet man šis elgesys yra nepriimtinas, aš to tikrai nepateisinu. Kad ir kokiomis aplinkybėmis, bet koncertą baigėme, žmonės išvydo visą programą, plojo ir dėkojo. Monikai išvykus, pasilikau su žmonėmis ir pratęsiau programą“, – atskleidė jis.
Andrius Naginė nutraukia veiklą su Monika Katunskyte
A. Naginė jau priėmė tvirtą sprendimą – teigia, kad nuo šiol su M. Katunskyte nebekoncertuos.
„Drąsiai galiu sakyti, kad ateityje tęsti koncertų su šia atlikėja, deja, neplanuoju, nors buvo tikrai gera draugė ir kolegė. Bet nutiko kaip nutiko, mūsų keliai čia išsiskiria. Kiti suplanuoti koncertai, turėję vykti pramogų centre „Eldija“, yra atšaukti. Tačiau aš pats iki pat vasaros pabaigos turiu atskirą programą kiekvieną vakarą, tad tęsiu savo pradėtus darbus vienas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė atlikėjas.
Pasidomėjus, ar M. Katunskytė po koncerto susisiekė su scenos partneriu, A. Naginė tikino ne tik nesulaukęs atsiprašymo, bet ir neišgirdęs pripažinimo dėl blogo elgesio.
„Monikai reikėtų pirmiausia atsiprašyti ne manęs, o žmonių, bet to aš nemačiau. Mano žiniomis, ji neatsiprašė ir pramogų centro savininkų, o jiems tai buvo šokas, tikrai netikėtas akibrokštas. Su manimi ji susisiekė, tačiau atsiprašymo ir pripažinimo, kad padarė kažką blogai, nebuvo“, – apmaudo neslėpė A. Naginė.
Atlikėjo teigimu, tokia situacija jam nutiko pirmą kartą, tačiau buvo išties gėdinga.
„Man yra liūdna, du metus dirbome kartu, tokių situacijų, kokia įvyko dabar, nebuvo. Tai buvo gėda, labai netikėta. Monika, kaip žmogus, tikrai yra puikus, o kas nutiko šįkart, negaliu pakomentuoti. Nežinau, kaip tai galėjo įvykti ir kodėl“, – kalbėjo A. Naginė.
Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti ir su M. Katunskyte, tačiau kol kas nesėkmingai.
Monika Katunskytė pasirodė neblaivi
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie šią situaciją socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo pramogų centro „Eldija“ atstovai.
„Atsakome kodėl nebebus Monikos.
Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“ Bet Andrius Naginė išgelbėjo vakarą.
Pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje – Monika Katunskytė ir Andrius Naginė. Tačiau tai, kas turėjo būti jaukus ir muzikos kupinas vakaras, netikėtai virto išbandymu – tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
Eldijos komanda dirbo profesionaliai, renginys buvo paruoštas, tačiau tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.
