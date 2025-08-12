Moniką Katunskytę apkaltinus neblaivumu scenoje prabilo buvęs jos vyras: „Aš ją įspėjau“

Pirmadienį vykusiame koncerte Šventojoje Monika Katunskytė su scenos partneriu Andriumi Nagine dainavo gerbėjams, tačiau vakaras pasisuko netikėta linkme. Internetinėje erdvėje pradėjo plisti kalbos, jog dainininkė ant scenos užlipo neblaivi. Į situaciją sureagavo ir dainininkės buvęs vyras, sūnaus tėtis.
Nenorėdamas patikėti tuo, kas sklando internete vyras veja mintis ir nenori kalbėti apie tai, ko nematė.
„Nežinau. Aš ten nebuvau ir nemačiau. Mačiau tik ne kokius komentarus, bet faktas, jog šitas ponas, koncertuojantis, lipantis į sceną po Monikos vardu, va čia tai yra negražu, tad aš negaliu komentuoti to, ko aš nemačiau“, – sako vyras.
Monikos scenos partneris buvo apšmeižęs Kęstutį
„Taip buvo. Čia jau pamirštas laikotarpis ir su Monika čia buvo kalbėta, ji tame dalyvavo <...> net nenoriu prisiminti“, – apie patirtį atvirauja buvęs Monikos vyras Kęstutis.
Atrodo, jog Kęstutis jaučia pagarbą Monikai ir ją užstoja, nes apie scenos partnerį Andrių atsiliepia ne iš pačios gražiausios pusės:
„Monika jam du metus buvo gera, o dabar staiga tapo bloga, girta ir taip toliau. Čia yra nesąmonė“, – aiškina Kęstutis.
„Aš Monikai buvau sakęs, atsargiai tu su tuo žmogumi. Aš jai sakiau, kad jis man nepatinka iš karto“, – pasakoja Kęstutis.
Kęstutis prisimena ir mirusią Monikos mamą ir mini ją tik iš gerosios pusės: „Aš buvau pripratęs prie savo, amžiną jai atilsį, šefo. Va ten tai dainininkė buvo. Jei ji būtų gyva, viso šito nebūtų, bet deja, ji dabar danguje“.
Apie Andrių buvęs vyras Moniką bandė įspėti ir anksčiau
Kęstutis teigia, jog apie scenos partnerį Andrių Naginę jis buvusią žmoną Moniką bandė įspėti ir anksčiau, tačiau ji to girdėti nenorėjo:
„Aš bandžiau ją įspėti, bet ji suaugusi moteris, ji nekreipė dėmesio, ypač, kai mūsų niekas nesieja, tik tai vaikas, o vaikas dabar jau pilnametis, mes mažai bendraujam, į pusę metų tik kartą, jis didelis, žino, ko nori iš gyvenimo, tas ryšys nutolo“.
Kęstutis atvirauja, jog Andriaus poelgis jo nė kiek nenustebino, kaip pasakoja Kęstutis, visi jam ėmė skambinti.
Kęstutis atvirauja, jog jei Monikai prireiks pagalbos, ji puikiai žino, jog buvęs vyras jai nugaros tikrai neatsuks:
„Kai žmogus ieško pagalbos, negalima jam atsakyti ne, Dievas gali nubausti, o jeigu žmogus neieško pagalbos, vadinasi jos nereikia“, – sako Kęstutis.
Primename, jog antradienį pradėjo plisti informacija apie Monikos Katunskytės pasirodymą ant scenos, kuomet teigiama, jog moteris buvo neblaivi.
Pirmadienio vakarą pramogų centro „Eldija“ socialinių tinklų paskyroje pasidalinta dėmesį prikausčiusia žinute. Čia kaip tik tą vakarą įvyko M. Katunskytės ir A. Naginės koncertas.
Vis dėlto, kaip teigė organizatoriai, vakaro nuotaiką apkartino neplanuota situacija – jų teigimu, M. Katunskytės pasirodymas scenoje mažų mažiausiai nebuvo toks, kokio tikėtasi. Socialiniuose tinkluose jie užsiminė, kad atlikėja į sceną galimai žengė neblaivi.
Apie tai portalui tv3.lt prabilę „Eldijos“ atstovai patikino, kad pasidaliję tokia žinia viliasi užkirsiantys kelią klausimams, kodėl pramogų centre M. Katunskytės koncertų daugiau nebebus.
„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis! Scena laukė, bet atėjo stiklas.“
Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta.
Tačiau scenoje nebuvo laukta vien jos. Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – rašoma paskyroje.
