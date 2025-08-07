50-metį švenčianti Donalda Meiželytė atskleidė savo vakaro planus: turi 1 sąlygą

Šiandien Donalda Meiželytė švenčia 50-metį. Tiesa, nors skrieja sveikinimai, moteris šiandien dirba: „Taip jau nutiko, kad šiandien dar ir pavaduoju visus Vilniaus vicemerus, nėra kur dingti <...> o tie kas neatostogauja ir darbuojasi, žinau, kad ateis pasveikinti per pietų pertrauką“.
Donalda šiandien rytą pasidalino nuotrauka, savo socialiniuose tinkluose, kuria sutiko pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.
Prie nuotraukos rašė:
„Sveiki, mano vardas Donalda, gyvenu Vilniuje ir man 50 metų!
Ačiū visiems, kurie nuo šeštos ryto jau siunčiate sveikinimus! Ką nors protingesnio parašysiu vėliau, o dabar einu į pasaulį priimti Jūsų glėbių, sveikinimų ir šypsenų“.
Jubiliejaus planai
Jubiliejai būna ne kasmet ir juos reikia švęsti. Donalda atskleidė, kokius planus šventei turi šiandien.
„Vakare pakviečiau savo dainuojančią giminę į karaoke barą, sąlyga yra – 3 dainos dovanų. Gal prisijungs ir draugai“, – juokiasi moteris.
„Šiaip, aš gimtadienių nesureikšminu, labiau mėgstu staigmenas daryti kitiems, bet labai džiaugiuosi, jog tiek daug sveikinimų. Telefonas suvibruoja kas tris sekundes. Reikia mokėti priimti sveikinimus“, – atvirauja moteris.
