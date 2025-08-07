Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

50-metį švenčianti Donalda Meiželytė atskleidė savo vakaro planus: turi 1 sąlygą

2025-08-07 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 10:25

Rugpjūčio 7-oji politikei, daininkei Donaldai Meiželytei ypatinga. Šiandien moteris švenčia savo jubiliejų – 50-metį. Jau nuo šešių ryto netyla telefonas, kur skrenda patys šilčiausi sveikinimai gimimo dienos proga. Donalda išsidavė, kaip švęs šventę.

Rugpjūčio 7-oji politikei, daininkei Donaldai Meiželytei ypatinga. Šiandien moteris švenčia savo jubiliejų – 50-metį. Jau nuo šešių ryto netyla telefonas, kur skrenda patys šilčiausi sveikinimai gimimo dienos proga. Donalda išsidavė, kaip švęs šventę.

REKLAMA
8

Šiandien Donalda Meiželytė švenčia 50-metį. Tiesa, nors skrieja sveikinimai, moteris šiandien dirba: „Taip jau nutiko, kad šiandien dar ir pavaduoju visus Vilniaus vicemerus, nėra kur dingti <...> o tie kas neatostogauja ir darbuojasi, žinau, kad ateis pasveikinti per pietų pertrauką“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donalda šiandien rytą pasidalino nuotrauka, savo socialiniuose tinkluose, kuria sutiko pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Prie nuotraukos rašė: 

„Sveiki, mano vardas Donalda, gyvenu Vilniuje ir man 50 metų!

Ačiū visiems, kurie nuo šeštos ryto jau siunčiate sveikinimus! Ką nors protingesnio parašysiu vėliau, o dabar einu į pasaulį priimti Jūsų glėbių, sveikinimų ir šypsenų“.

REKLAMA

Jubiliejaus planai

Jubiliejai būna ne kasmet ir juos reikia švęsti. Donalda atskleidė, kokius planus šventei turi šiandien.

„Vakare pakviečiau savo dainuojančią giminę į karaoke barą, sąlyga yra – 3 dainos dovanų. Gal prisijungs ir draugai“, – juokiasi moteris.

„Šiaip, aš gimtadienių nesureikšminu, labiau mėgstu staigmenas daryti kitiems, bet labai džiaugiuosi, jog tiek daug sveikinimų. Telefonas suvibruoja kas tris sekundes. Reikia mokėti priimti sveikinimus“, – atvirauja moteris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų