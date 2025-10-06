Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monika Katunskytė – apie skaudžią mamos netektį ir sunkų metą: namuose tvyro nejauki atmosfera

2025-10-06 09:55
2025-10-06 09:55

Anapilin iškeliavusi Vitalija Katunskytė (1955–2023) šių metų spalio 6-ąją būtų šventusi 70-ąjį gimtadienį. Jos dukra Monika Katunskytė neslepia, kad laikas iki šiol neišgydė netekties skausmo.

Anapilin iškeliavusi Vitalija Katunskytė (1955–2023) šių metų spalio 6-ąją būtų šventusi 70-ąjį gimtadienį. Jos dukra Monika Katunskytė neslepia, kad laikas iki šiol neišgydė netekties skausmo.

0

Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė atvirai pasidalijo ne tik apie netekties skausmą, bet ir apie namuose vis dar juntamą mamos aurą.

Monika Katunskytė – apie velionę mamą ir tai, ko nespėjo padaryti: „Mane slegia ir slėgs“
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė – apie velionę mamą ir tai, ko nespėjo padaryti: „Mane slegia ir slėgs“

Prakalbo apie netekties skausmą

Monika Katunskytė atviravo, kad per mamos gimtadienį ketina ją pagerbti apsilankydama kapinėse. Dainininkė neslėpė – net ir praėjus keliems metams, šią skaudžią netektį vis dar išgyvena labai jautriai.

„Sunkus metas, nes namuose tvyro nejauki ilgesio atmosfera. Visur – jos nuotraukos. Aš augau šiuose namuose, verkėme kartu ir džiaugėmės. Iš tiesų – sunku. Žodžiais nenusakomas jausmas. Labai ilgimės, nors jau eina treti metai. Didžiulis ilgesys. Nėra tokios dienos, kad apie ją nepagalvočiau. Nėra. Nors sako, kad laikas gydo žaizdas... Niekas negydo. Nė velnio. Čia – kažkoks žmonių išmįslas. Yra begalinis ilgesys. Atrodo, kad visur, kur einu – ji yra čia. Čia buvo jos namai“, – atviravo pašnekovė.

Monika su mama Vitalija buvo itin artimos, todėl iki šiol dažnai lankosi prie jos kapo – ten išlieja širdgėlą arba pasidalija džiugiomis naujienomis.

„Gaila, kad tokia jauna išėjo... Galėjo dar gyventi ir gyventi. Savo balsu, talentu džiuginti visą Lietuvą ir ne tik. Bet yra kaip yra. Nieko mes nepakeisime. Dabar turiu dar vieną vietą, į kurią einu – tvarkau, paverkiu prie jos kapo. Pasišneku su ja.

Gal kitas žmogus pasakytų, kad man „stogas važiuoja“, bet aš esu emocionali. Nėra taip, kad ateičiau pas ją ir neverkčiau. Būna, kad ten pabūnu ne dešimt minučių, ne dvidešimt. Tikrai mintimis su ja kalbuosi, dalinuosi – kas nutiko, kaip sekėsi koncerte. Pasakau, jei kur nepasisekė, jei kažkas ką nors padarė. Turiu kapelį, kur ateinu ir tikrai pasišneku, paverkiu, pasidžiaugiu. Labai gaila... Bet tebūnie jai lengva žemelė“, – kalbėjo dainininkė.

Pasak pašnekovės, per V. Katunskytės gimimo dieną ašaras brauks ne tik ji: „Sunkus tas laikas, ir žinau, kad per jos gimtadienį ne man vienai akys bus pilnos ašarų. Bus ir jos draugėms, kolegoms.“

 

