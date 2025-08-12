Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?

2025-08-12 20:40
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 20:40

Ar gali kandidatė į premjeres Inga Ruginienė tapti kelrode žvaigžde socialdemokratams? Partiečiai tokias viltis puoselėja ir svarsto, kad politikė reitingų atžvilgiu galbūt net taps antrąja Vilija Blinkevičiūte, kuri ilgai karaliavo reitingų viršūnėse, iki kol apsimelavo prieš visą Lietuvą. 

Ar gali kandidatė į premjeres Inga Ruginienė tapti kelrode žvaigžde socialdemokratams? Partiečiai tokias viltis puoselėja ir svarsto, kad politikė reitingų atžvilgiu galbūt net taps antrąja Vilija Blinkevičiūte, kuri ilgai karaliavo reitingų viršūnėse, iki kol apsimelavo prieš visą Lietuvą. 

19

Tačiau ne viskas priklausys ir nuo pačios socdemų kandidatės į premjeres. Politikai sutaria, kad jai dar būtina įgauti daugiau patirties, o čia labai svarbus vaidmuo teks visai partijai. Tik klausimas, ar jie norės ir ar sugebės I. Ruginienei padėti naujose pareigose, ar paliks bendrapartietę kapstytis vieną? 

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Ilgą laiką reitingų viršūnėse buvę socialdemokratai laikėsi ant senųjų partijos mohikanų suartos dirvos. Bet laikui bėgant, kai kurie paliko šį pasaulį, vėliau sekė net ir partijos skilimas. Ir nors partija susidūrė su lyderių krize, bet reitinguose viską tempė Vilija Blinkevičiūtė – politikė, kuriai prieš 20 metų sukrautas politinis kapitalas leido ilgam įsitaisyti reitingų viršūnėje. O dirbant Briuselyje pakako tik karts nuo karto gražiai pakalbėti apie rūpestį Lietuvos žmonėmis. 

Bet kai apsimelavo su pažadais būti premjere, jos žvaigždė nusileido. Bet suformavus Vyriausybę, pradėjo kilti nauja. 

Dirbdama socialinės apsaugos ir darbo ministre, kaip kadaise V. Blinkevičiūtė, Inga Ruginienė pradėjo kaupti žmonių simpatijas. Pagal paskutinę „Vilmorus“ gyventojų apklausa, atliktą dar birželį, I. Ruginienę užkilo net į 4 vietą populiariausių šalies politikų reitinge. Ją palankiai vertino maždaug trečdalis gyventojų, o nepalaikančių – penktadalis. Tiesa, nemažai buvo tiesiog neutralios nuomonės. 

Patys socdemai svarsto, ar galima su I. Ruginiene pakartoti kadaise buvusią V. Blinkevičiūtės sėkmę ir fenomeną. 

„Aš laikau Ruginienę rimtesne moterimi ir tikiu, kad ji neseks Blinkevičiūtės pėdsakais, nes tai tik veda į chaosą“, – sakė politologas Kęstutis Girnius. 

Bando susigrąžinti pasitikėjimą

Dėl Gintauto Palucko kilę skandalai sumažino ir žmonių simpatijas partijai, tad dabar patys socialdemokratai svarsto, kaip vėl susigrąžinti žmonių pasitikėjimą. 

„Kai mes netekome Ministro Pirmininko ir, žinoma, tai buvo ir tam tikri reputaciniai dalykai, tam tikra moralinė žala padaryta, krito šiek tiek ir socialdemokratų reitingai. Mums reikia, turbūt, atsigauti“, – kalbėjo Socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas. 

Juolab, kad G. Paluckas iš posto pasitraukė ne dėl Vyriausybės darbo klaidų, o tik dėl asmeninių istorijų. 

„Aš galiu pažadėti vieną, kad ir toliau laikysiuosi socialdemokratiškų vertybių. Man mūsų Vyriausybės programa tinka ir patinka, pati prie jos esu prisidėjusi, tai reiškia, visa Lietuva gali tikėtis, kad ir toliau – kad ir kažkam tai galbūt nepatiks – mes tęsime savo darbus ir dirbsime dėl Lietuvos gyventojų gerovės“, – tikino I. Ruginienė.

Tiesa, didžiausia dvejonė dėl kandidatės – jos patirties trūkumas. Ji keliolika metų dirbo profsąjungose, į socialdemokratų partiją įstojo tik pernai rudenį. 

„Tikrai ne pirmą kartą girdžiu šitą argumentą, ir ne pirmą kartą man pavyko jį paneigti. Patirties tam tikrus trūkumus užpildys mūsų komandinis darbas“, – sakė politikė. 

„Ji turės labai daug išmokti. Aš tikiu, kad ji išmoks, ir jai reikės palaikymo. Man kartais yra klausimas, ar socdemai turi pakankamai rimtų patarėjų, kad ją deramai palaikytų, deramai duotų patarimų ir taip toliau. Čia turiu šiek tiek abejonių, nes normaliomis aplinkybėmis, tokios Ruginienės stebuklas neturėtų įvykti“, – kalbėjo K. Girnius. 

„Labai dažnai socialdemokratai yra kaltinami politologų, kad vis tirpsta tie socialdemokratiniai principai. O Inga Ruginienė, dirbdama profsąjungų konfederacijoje, kaip tik, aš manau, labai aiškiai vykdė tą socialdemokratinę kryptį“, – įsitikinęs R. Motuzas. 

Viskas priklausys ne tik nuo pačios Ruginienės

Daliai partiečių imponuoja ir tai, kad I. Ruginienė moteris. 

„Vyrai truputį ambicingesni, kaip tie patinai, kovojantys ragais dėl lyderystės bandoje. Tai šitoje vietoje moterys sušvelnina tą situaciją“, – sakė socialdemokratų Akmenės skyriaus pirmininkas Vitalijus Mitrofanovas. 

Ir nors galbūt dalis socdemų norėjo kito kandidato į premjerus, bet pasirinkus I. Ruginienę, dabar belieka tikėtis ramybės ir sėkmės. 

„Skyriuose visi supranta neišpasakytai didžiulę svarbą atstatyti pasitikėjimą. Mums reikia pasitikėjimo kredito. Mums reikia suformuoti dabar komandą, kuri toliau galėtų įtikinti didelę dalį rinkėjų“, – sakė socialdemokratų valdybos narys Vytenis Andriukaitis 

Vis tik, anot politologo, būtent dabar ir paaiškės, ar I. Ruginienės žvaigždė šaus į padangę, ar ne. 

„Jei pasiseks, tada šaus į padanges, nepasiseks, tai tos lubos bus gerokai žemesnės. — Ir ne viskas nuo jos pačios pastangų priklausys? — Ne ne, visai ne, čia stebukladarių nėra, ir čia aiškiai manau, kad yra šiokia tokia bėda, nes socdemai neturi gilaus atsarginių suolo, ir nežinau, kiek turi kompetencijos net ir smulkesniuose reikaluose“, – kalbėjo K. Girnius. 

I. Ruginienė Seime turi būti patvirtinta per maždaug pusantros savaitės. Vėliau dar bus pora savaičių skirta ministrų kabinetui suformuoti ir patvirtinti. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

