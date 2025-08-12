Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“

2025-08-12 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-12 11:45

Šiaurės Lietuvoje prasisuko sausumos viesulas. Tokį akiai neįprastą, retą vaizdą užfiksavo pro šalį važiavęs vyras. Anot jo, viesulas prasisuko porą šimtų metrų ir pranyko. Tiesa, greitis sūkurio viduje, tikėtina, prilygo stipresnės audros vėjo greičiui, tad ir kokiai silpnai suręstai pašiūrei galėjo nunešti stogą.  

Šiaurės Lietuvoje prasisuko sausumos viesulas. Tokį akiai neįprastą, retą vaizdą užfiksavo pro šalį važiavęs vyras. Anot jo, viesulas prasisuko porą šimtų metrų ir pranyko. Tiesa, greitis sūkurio viduje, tikėtina, prilygo stipresnės audros vėjo greičiui, tad ir kokiai silpnai suręstai pašiūrei galėjo nunešti stogą.  

REKLAMA
3

Visgi šią savaitę Lietuvoje oro sąlygos formuotis tokiems gamtos reiškiniams palankios nebus, bet panašu, kad pagaliau galėsim lepintis arba skųstis 30 laipsnių karščiu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Į tornadą panašų sausumos viesulą, nusidažiusį rusva spalva, sekmadienį netoliese Kruopių kaimo, Akmenės rajone užfiksavo pro šalį važiavęs vyras. Viesulas porą šimtų metrų prasisuko ir išnyko. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kai prie žemės paviršiaus dėl reljefo, dėl vėjo krypties nevienodumo susiformuoja sūkurys ir tuo pačiu metu vyksta šilto ir drėgno oro kilimas į viršų, jis tą sūkurį ištempia ir kartais pasiekia apatinę debesies dalį“, – aiškino Vilniaus universiteto profesorius, hidrometeorologas Egidijus Rimkus. 

REKLAMA

Vėjo greitis, pasak profesoriaus, sūkurio viduje galėjo siekti apie 100 kilometrų per valandą arba 20-25 metrus per sekundę, kas prilygsta stiprios audros vėjo greičiui. Žinoma, jis nepanašus į pernai liepą Šiaulių ir Kelmės rajonuose įsisukusį viesulą, kuris gerokai pasiautėjo ir pridarė daug bėdų žmonėms – plėšė stogus, apgadino pastatus. 

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ir šis prieš keletą dienų užfiksuotas gražuolis galėjo prikrėsti nemalonių eibių. 

„Žalos, be abejo, jis gali padaryti. Aišku, galbūt jis nepakels automobilio, neapvers kažko didelio. Nebent kažkokį lengvesnį daiktą pakėlęs gali pataikyti žmogui, tai čia, be abejo, žalos gali būti“, – sakė E. Rimkus. 

Tikėtina, kad viesulų daugės

Tiesa, tokių, kaip šis viesulas, tikėtina, Lietuvoje matysim vis daugiau. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oro temperatūra labai dažnai vasarą yra tikrai ekstremaliai aukšta ir labai dažnai mus pasiekia drėgnas oras iš pietinių platumų, nuo Viduržemio jūros ar panašiai, tai tokios sąlygos, kurios yra palankios viesulams formuotis, jos gali dažnėti. Tikrai gali dažnėti“, – teigė profesorius. 

Tiesa, Lietuvoje šią savaitę jokios formos ir pobūdžio viesulams oro sąlygos nebus palankios formuotis, pagaliau lepinsimės tikra vasara. 

REKLAMA

„Įsivyravo anticiklonas, kuris atneša šiltus, ganėtinai giedrus orus, tai ir lietaus sulauksime mažai, o kai kuriomis dienomis visiškai jo nebus. Debesuotumas bus nedidelis ir saulė pakepins – bus iki 30 laipsnių šilumos“, – aiškino sinoptikas Jan Voitkevič. 

Nors naktys laukia vėsokos, kai kur temperatūra gali siekti vos 10 laipsnių šilumos, bet dangus bus giedras ir mažai debesuotas, tad bus ypač verta paganyti akis danguje, mat jei pasiseks, galbūt pavyks išsimaudyti ir meteorų lietuje. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viesulas Kauno rajone (nuotr. stop kadras)
Vaizdas atima žadą: nufilmavo, kaip Lietuvoje susiformavo viesulas
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Svarbiems komunistams pastatyta „Brežnevo vila“ tapo filmavimo aikštele: „Yra mažai tokių vietų“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose veikia gaivinimo komandos – sieks išvengti kuo daugiau mirčių
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Potvyniai skandina ne tik Europą, bet ir Aziją: dėl išlikimo kovoja net kiaulės
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamas ugniagesys dirba vos porą mėnesių: „Tai mums skaudi žinia“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Kristinos ir Josifo namas po liūties pakibo ant skardžio: „Nežinom, ką mums čia daryti“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Biudžetas karpomas, bet gynyba finansuojama – Šadžiaus taktika susidomėjo vokiečių žurnalistai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Ūkiuose jau mėlynuoja šilauogės – augintojai kviečia prisiskinti patiems
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Lenkiją skandinančios liūtys trauktis nežada – iš stovyklų jau evakuojami vaikai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Proteste susikirto Daniel Lupshitz ir Palestinos palaikytojai: „Tegul parėkia, pašaukia“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Gelbėtojų iš vandens traukiami kūnai tėvų nejaudina – palieka vaikus be priežiūros
Liepos 28 d. TV3 Žinios. 7 metai už grotų – toks nuosprendis nustebino paaugles tvirkinusį Ulvidą: „Žmogžudžiai kali po 3 metus“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Valdžia neatskleidžia, kada sužinojo apie droną – nenuėjo ir į slėptuves
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Atvykstant brigados karių vaikams, Vilnius ieško vokiškai kalbančių pedagogų – bando privilioti bonusais
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Reikiamo kiekio vandens neišgeria nė dešimtadalis lietuvių: „Anksčiau nebuvo tokio reikalavimo“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Siūlymas siųsti bedarbius į Šaulių sąjungą verčia gūžčioti pečiais: „Galbūt reikia donoru tapti, atsiskaityti krauju?“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Medžiotojai susirungė išskirtinėse varžytuvėse: „Turi prikviesti, privilioti, sugundyti“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Iš Latvijos genami rusai prašo pagalbos – nebegauna Kremliaus pensijų
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Birštone išdygę baugūs nameliai institucijų „neišgąsdino“ – aiškinasi, ar pastatyti legaliai
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Į Europą atvykęs Trumpas pažėrė kritikos: „Baikite su vėjo jėgainėmis, naikinate savo šalis“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Vandens pramogų verslininkai – neviltyje: „Turime baidarių, bet nėra kam plaukti“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Kaune praūžė aviacijos šventė – kvapą gniaužė įspūdingi pasirodymai ore
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nepilnamečių muštynės pašiurpino radviliškiečius: „Merui dzin yra“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. „Aro“ pareigūnų šturmas Šiauliuose: štai kaip vyko ginkluoto vyro sutramdymas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje – akibrokštas: sovietinės nostalgijos kratoma minia traukė rusiškas dainas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nedaug trūko, kad Gariūnuose būtų kilęs didelis gaisras: visai šalia liepsnojo vilkikas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Su interneto vandalais susidūręs Daniil – apie policijos bejėgiškumą: „Jie techniškai nieko blogo nepadarė“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Skirtumui tarp vilniečių ir likusios Lietuvos algoms augant, sostinės gyventojai nesidžiaugia: palygino algas
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Vos G. Paluckui išėjus atostogauti, atsiranda naujos aplinkybės jo istorijoje: įsipainiojęs ir jo brolis su žmona
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Mirus imtynių ikonai, vietiniai buvo šokiruoti: „Iš pradžių maniau, kad tai pokštas“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Po sprendimo statyti konferencijų centrą šalia žydų kapinių, Kukliansky pasipiktinusi: „Tai spjūvis į veidą“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Į Nerį išplaukęs pirmasis Vilniaus viešojo transporto laivelis: galės plaukti tik niekur neskubantys
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų