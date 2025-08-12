Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“

Visgi šią savaitę Lietuvoje oro sąlygos formuotis tokiems gamtos reiškiniams palankios nebus, bet panašu, kad pagaliau galėsim lepintis arba skųstis 30 laipsnių karščiu.
Į tornadą panašų sausumos viesulą, nusidažiusį rusva spalva, sekmadienį netoliese Kruopių kaimo, Akmenės rajone užfiksavo pro šalį važiavęs vyras. Viesulas porą šimtų metrų prasisuko ir išnyko.
„Kai prie žemės paviršiaus dėl reljefo, dėl vėjo krypties nevienodumo susiformuoja sūkurys ir tuo pačiu metu vyksta šilto ir drėgno oro kilimas į viršų, jis tą sūkurį ištempia ir kartais pasiekia apatinę debesies dalį“, – aiškino Vilniaus universiteto profesorius, hidrometeorologas Egidijus Rimkus.
Vėjo greitis, pasak profesoriaus, sūkurio viduje galėjo siekti apie 100 kilometrų per valandą arba 20-25 metrus per sekundę, kas prilygsta stiprios audros vėjo greičiui. Žinoma, jis nepanašus į pernai liepą Šiaulių ir Kelmės rajonuose įsisukusį viesulą, kuris gerokai pasiautėjo ir pridarė daug bėdų žmonėms – plėšė stogus, apgadino pastatus.
Tačiau ir šis prieš keletą dienų užfiksuotas gražuolis galėjo prikrėsti nemalonių eibių.
„Žalos, be abejo, jis gali padaryti. Aišku, galbūt jis nepakels automobilio, neapvers kažko didelio. Nebent kažkokį lengvesnį daiktą pakėlęs gali pataikyti žmogui, tai čia, be abejo, žalos gali būti“, – sakė E. Rimkus.
Tikėtina, kad viesulų daugės
Tiesa, tokių, kaip šis viesulas, tikėtina, Lietuvoje matysim vis daugiau.
„Oro temperatūra labai dažnai vasarą yra tikrai ekstremaliai aukšta ir labai dažnai mus pasiekia drėgnas oras iš pietinių platumų, nuo Viduržemio jūros ar panašiai, tai tokios sąlygos, kurios yra palankios viesulams formuotis, jos gali dažnėti. Tikrai gali dažnėti“, – teigė profesorius.
Tiesa, Lietuvoje šią savaitę jokios formos ir pobūdžio viesulams oro sąlygos nebus palankios formuotis, pagaliau lepinsimės tikra vasara.
„Įsivyravo anticiklonas, kuris atneša šiltus, ganėtinai giedrus orus, tai ir lietaus sulauksime mažai, o kai kuriomis dienomis visiškai jo nebus. Debesuotumas bus nedidelis ir saulė pakepins – bus iki 30 laipsnių šilumos“, – aiškino sinoptikas Jan Voitkevič.
Nors naktys laukia vėsokos, kai kur temperatūra gali siekti vos 10 laipsnių šilumos, bet dangus bus giedras ir mažai debesuotas, tad bus ypač verta paganyti akis danguje, mat jei pasiseks, galbūt pavyks išsimaudyti ir meteorų lietuje.
