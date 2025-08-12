Europoje smogs karščio banga – skambina pavojaus varpais: štai ko sulauksime Lietuvoje

E. Latvėnaitė teigia, kad anticiklonas Julia su sausais, ramiais ir šiltais orais apgobė beveik visą Europą. Visgi šiauriniame Baltijos regione ir Skandinavijoje vis dar vyrauja audringi ir lietingi ciklonai.
„Pas mus antradienį dar gaiviu vėjeliu dvelks ir vėsesnius oro srautus iš šiaurės, šiaurės vakarų ir virš Baltijos ir Lietuvos prilaikys – dienomis nedidelę šilumėlę turėsime, o naktys jau vėsa dvelks“, – įspėja sinoptikė.
Pasak jos, nedidelis lietus mūsų šalyje dar gali vyrauti savaitės pradžioje, daugiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose regionuose.
Tačiau nuo trečiadienio jau bus šilčiau, o ketvirtadienį sušils ir iki 26 laipsnių šilumos. Šią dieną taip pat nebenumatomi krituliai.
„Žolinių šventė bus sausa, šilta (ne tokia karšta, kaip buvo anksčiau laukta), su gaiviu pietryčių vėju“, – prideda sinoptikė.
Jau šeštadienį Skandinaviją ir Baltijos regioną turėtų pasiekti ciklono slėnis su atmosferos frontų sistema, todėl prognozuojami šilti orai, tačiau smarkesni ir trankesni lietūs. Vėsiau bus tik vakariniuose šalies rajonuose.
„Sekmadienį irgi palis, bet bus bus jau vėsiau. Kitos savaitės pradžioje irgi šiek tiek tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėj nulis, pūs stipresnis šiaurės vakarų vėjas, bus vėsiau“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +10 – +14 °C, šilčiausia pajūryje +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, rugpjūčio 13-osios naktį be lietaus, daug kur, ypač vakarinėje pusėje, nusidrieks rūkai. Dieną nedidelis lietus daugiausia šiaurinėje ir šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Temperatūra naktį +9 – +13 °C, šilčiausia pajūryje +14 – +17 °C, dieną +21 – +25 °C, vėsiausia pajūryje ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus, 3–7 m/s, dieną pietryčių, 4–8 m/s. Temperatūra naktį +9 – +13 °C, šilčiausia pajūryje +15 – +17 °C, dieną +23 – +26 °C, šilčiausia vakaruose, pietvakariuose ir pietuose.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. (Žolinės) be lietaus. Vėjas pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį +10 – +15 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +24 – +28 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 16-osios naktį be lietaus, ryte ir dieną vietomis trumpas lietus ar liūtys su perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį +14 – +19 °C, vėsiausia šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną +24 – +27 °C, vakariniuose rajonuose +21 – +23 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 17-osios naktį dar palis, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį +11 – +16 °C, dieną +20 – +25 °C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugpjūčio 18 d. vietomis šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų, 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +11 – +16 °C, dieną +18 – +22 °C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 19-osios naktį nedidelis lietus šiaurės rytuose ir rytuose, dieną palis daug kur, sausiausia turėtų būti vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų, 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +12 – +17 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +19 – +24 °C, vėsiausia pajūryje.
Didelei Anglijos daliai paskelbtas perspėjimas dėl karščio
Didelei Anglijos daliai paskelbtas gintarinis perspėjimas dėl karščio poveikio sveikatai. Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos agentūra (UKHSA) įspėja, kad dėl aukštos temperatūros tikėtinas „reikšmingas poveikis“ visoms sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugoms.
Likusioje šalies dalyje paskelbtas geltonasis perspėjimas dėl oro sąlygų.
UKHSA paskelbti perspėjimai galios nuo antradienio 9 val. ryto iki trečiadienio 18 val. vakaro, skelbia „Sky News“.
Gintarinis perspėjimas apima Rytų Midlandą, Vakarų Midlandą, Rytų Angliją, Londoną ir Pietryčių Angliją. UKHSA įspėja, kad dėl aukštos temperatūros tikėtinas „rimtas poveikis“ sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugoms.
Dalis šalies susiduria su ketvirtąja karščio banga šią vasarą. Apie karščio bangą kalbama tuomet, kai tris dienas iš eilės viršijama karščio riba.
Geltonasis perspėjimas, kuris taip pat galioja nuo antradienio 9 val. ryto iki trečiadienio 18 val. vakaro, apima Anglijos šiurs rytys, šiaurės vakarus, Yorkshire'o grafystę, The Humber regioną ir pietvakarius.
„Sky News“ meteorologas Christopheris Englandas sakė, kad aukšto slėgio sritis, dėl kurios pastarosiomis dienomis buvo šilta ir kuri sukėlė „šilumos kupolo“ efektą, juda į rytus, žemo slėgio sričiai judant į vakarus.
„JK pietuose oras gali įkaisti iki trisdešimt kelių laipsnių, o vietomis termometro stulpelis gali viršyti ir 35 laipsniu, sakė sinoptikas. – Egzistuoja maždaug 10 proc. tikimybė, kad Velse gali būti viršyta rugpjūčio mėnesio aukščiausia temperatūra – 35,2 C, užfiksuota Hawardene 1990 m. rugpjūčio 2 d.“
Meteorologijos biuro nustatyti karščio bangos kriterijai yra pasiekiami, kai tris dienas iš eilės temperatūra viršija tam tikrą lygį. Ši riba, priklausomai nuo vietovės, svyruoja nuo 25 iki 28 laipsnių Celsijaus.
Karščio bangos apimtuose Balkanuose siautėja miškų gaisrai
Kaip skelbia BNS, dėl miškų gaisrų ugniagesiams pirmadienį teko evakuoti žmones mažiausiai trijose Balkanų valstybėse.
Pranešama, kad Albanijoje gamtinis gaisras sunaikino kelis namus.
Albanijos gynybos ministerijos duomenimis, šimtai ugniagesių ir karių užgesino daugumą iš beveik 40 gaisrų, kilusių per pastarąsias 24 valandas, tačiau daugiau nei dešimt gaisrų vis dar siautėja.
Pasak vietos žiniasklaidos, sekmadienio vakarą pietinėje Finikio pakrantės zonoje, esančioje už 160 km į pietus nuo sostinės, toliau liepsnoja gaisrai. Iš ten buvo evakuota apie 10 žmonių ir nukentėjo keli namai.
Kaimyninės Juodkalnijos ugniagesiams pirmadienį „itin sunkiai pasiekiamoje vietovėje“ netoli sostinės kilus gaisrui pavyko išgelbėti dešimtis namų, žiniasklaidai sakė Apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadas Nikola Bojanovičius.
Pirmadienio popietę kalvose virš Pogdoricos vis dar buvo matyti į dangų kylantys tiršti dūmai, termometro stulpeliui šoktelėjus iki 40 laipsnių Celsijaus.
Kroatijoje apie 150 ugniagesių taip pat praleido naktį saugodami namus nuo gaisro netoli Splito uostamiesčio.
Liepsnas kurstė vėjas ir aukšta temperatūra, todėl ugnis sekmadienį plito aukštyn į kalvas aplink Albanijos pietuose esantį Poličanį, todėl teko iš senelių globos namų evakuoti jų gyventojus ir šešias šeimas iš aplinkinių kaimų.
Ministerija teigė, kad gaisras buvo suvaldytas ir aplinkinėms gyvenvietėms jokios grėsmės nebekelia.
Kovoti su miškų gaisrais dislokuota apie 800 Albanijos karių, taip pat kariniai lėktuvai ir sraigtasparniai iš aplinkinių šalių.
Europos miškų gaisrų informacijos sistemos (EFFIS) duomenimis, nuo liepos pradžios Albanijoje gaisrai nusiaubė beveik 34 tūkst. hektarų.
Policija teigia, kad daugelis gaisrų buvo tyčiniai padegimai. Pastarosiomis savaitėmis buvo sulaikyta daugiau nei 20 žmonių.
„Tyčinis padegimas yra ne tik nusikaltimas, bet ir išdavystė“, – pareiškime sakė Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama (Edis Rama).
Šią savaitę keliose Balkanų vietovėse temperatūra gali pakilti virš 40 laipsnių Celsijaus, regioną užklupus karščio bangai. Aukščiausia temperatūra numatoma Serbijoje, Bosnijoje ir Kroatijoje.
