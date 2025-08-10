Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę

Dabar apie orus užsienio miestuose. Antalijoje – 35, Roma labai įkaitusi – čia 38 laipsniai karščio. Vos laipsniu mažiau ir Lisabonoje. Barselonoje – apie 30, Paryžiuje – 32. Net Londone – 29, tiesa, čia bus debesų. Esantiems Berlyne, Varšuvoje, Stokholme bus kiek gaiviau – laukia 23–24 laipsniai ir saulė pro debesį. Baltijos šalių sostinėse – apie 22–24.
Orų prognozė Lietuvoje
Na o Lietuvoje ateinančią naktį kai kur laukiama lietaus, bet trumpo, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra 9–14, pajūryje 15–18 laipsnių šilumos. Dieną jau neturėtų lyti, bus apie 20–25 laipsnius šilumos.
Na o pažvelgus į orus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, matyti, kad vaizdas juose bus panašus – debesuota. Temperatūra ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ar Druskininkuose sieks apie 23–24 laipsnius.
Antradienio naktį vietomis taip pat palynos, bus 9–14 laipsnių, o dieną trumpas, nestiprus lietus turėtų palaistyti daugiausia Šiaurinius rajonus. Šils iki 19–24 laipsnių.
Trečiadienio dieną panašu – kai kur trumpai palynos. Šils iki 21–26 laipsnių.
