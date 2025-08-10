Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę

2025-08-10 19:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 19:47

Kone visos Europos orus rytoj lems aukštas atmosferos slėgis. Debesys daugiausia žemyno Rytuose. Jų klius ir mūsų regionui, bet lietaus jau bus gerokai mažiau, o savaitės antroje pusėje Lietuvoje sulauksime gražių, giedrų dienų.

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kone visos Europos orus rytoj lems aukštas atmosferos slėgis. Debesys daugiausia žemyno Rytuose. Jų klius ir mūsų regionui, bet lietaus jau bus gerokai mažiau, o savaitės antroje pusėje Lietuvoje sulauksime gražių, giedrų dienų.

REKLAMA
0

Dabar apie orus užsienio miestuose. Antalijoje – 35, Roma labai įkaitusi – čia 38 laipsniai karščio. Vos laipsniu mažiau ir Lisabonoje. Barselonoje – apie 30, Paryžiuje – 32. Net Londone – 29, tiesa, čia bus debesų. Esantiems Berlyne, Varšuvoje, Stokholme bus kiek gaiviau – laukia 23–24 laipsniai ir saulė pro debesį. Baltijos šalių sostinėse – apie 22–24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orų prognozė Lietuvoje

Na o Lietuvoje ateinančią naktį kai kur laukiama lietaus, bet trumpo, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra 9–14, pajūryje 15–18 laipsnių šilumos. Dieną jau neturėtų lyti, bus apie 20–25 laipsnius šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Na o pažvelgus į orus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, matyti, kad vaizdas juose bus panašus – debesuota. Temperatūra ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ar Druskininkuose sieks apie 23–24 laipsnius.

Antradienio naktį vietomis taip pat palynos, bus 9–14 laipsnių, o dieną trumpas, nestiprus lietus turėtų palaistyti daugiausia Šiaurinius rajonus. Šils iki 19–24 laipsnių.

Trečiadienio dieną panašu – kai kur trumpai palynos. Šils iki 21–26 laipsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Liūtis sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Orai pažers permainų: talžys kruša (3)
Asociatyvi (nuotr. Kazimiero Paulausko, Mažeikių rajono savivaldybė)
Po saulėto šeštadienio – staigios permainos: įspėja ir apie liūtis (6)
Audra (tv3.lt koliažas)
Liūtims skandinant Lietuvą – klimatologo žinia: ar dar sulauksime vasariškų orų? (9)
Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Lenkų orų modeliai rodo – Lietuvą užgrius audringi orai: pasipils liūtys, kruša (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų