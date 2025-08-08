Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų permainos – jau netrukus: štai kada užgrius karščio banga

2025-08-08 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 09:50

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujausia prognoze ir pranešė, kad Lietuva netrukus atsikvėps nuo audringų ciklonų poveikio. Tačiau ramesnių orų dar teks palaukti – lietūs nesitrauks, o šiltesnių, sausesnių dienų gali tekti palūkėti iki kitos savaitės.

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujausia prognoze ir pranešė, kad Lietuva netrukus atsikvėps nuo audringų ciklonų poveikio. Tačiau ramesnių orų dar teks palaukti – lietūs nesitrauks, o šiltesnių, sausesnių dienų gali tekti palūkėti iki kitos savaitės.

0

Pasak sinoptikės, audringi ciklonai Floris ir Odo, kurie pastarosiomis dienomis buvo atnešę ne visai malonius orus mūsų regione, traukiasi į šiaurę ir šiaurės vakarus. Nors jų poveikis pamažu silpsta, virš Skandinavijos vis dar laikosi žemo slėgio sritis, kuri lemia nepastovius, drėgnus ir gaivesnius orus.

Lietūs dar kartosis, bet orai šils

E. Latvėnaitė atkreipia dėmesį, kad nors orai po truputį gerės, lietaus vis dar sulauksime.

Tiesa, temperatūra pamažu kils – likusią šios savaitės dalį, anot sinoptikės, bus keliais laipsniais šilčiau.

Sinoptikė taip pat atkreipia dėmesį, kad virš didesnės Europos dalies šiuo metu tvirtinasi anticiklonas Ines – jis neša sausesnius, šiltesnius ir ramesnius orus.

„Virš didesnės Europos dalies, su sausesniais, ramesniais ir šiltesniais orais įsikūrė anticiklonas, vardu Ines, kuris bandys vis arčiau Lietuvos plėstis, bet virš Skandinavijos esantis ciklonų slėnis vis bandys savo atmosferos frontus su lietučiu „arčiau mūsų“ prastumti“, – pažymi ji.

Kita savaitė – su vasariškai šiltais pokyčiais

Pasak E. Latvėnaitės, gera žinia ta, kad jau nuo kitos savaitės pradžios prognozuojama, jog mus pasieks dar vienas, dar galingesnis anticiklonas – Julia.

„Kitą savaitę, pagal dabartinius duomenis, iš vakarų dar vienas sausas, ramus ir žymiai šiltesnis anticiklonas vardu Julia per Europą plėsis.

Tad jau nuo antradienio ir mus turėtų pasiekti sausi, ramesni ir vis labiau šylantys, o nuo savaitės vidurio ir gerokai šiltesni orai“, – nurodo sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Penktadienį, rugpjūčio 8-osios naktį protarpiais palis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur su perkūnija palis, pavakare – vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose – ir gausokai. Vėjas naktį pietų, 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +10–14 °C, šilčiausia pajūryje +15–17 °C, dieną +20–25 °C, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.

Šeštadienį, rugpjūčio 9 d. naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai, dieną protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose rajonuose ir Vidurio Lietuvoje. Vėjas naktį nepastovus, 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį +9–14 °C, šilčiausia pajūryje +15–17 °C, dieną +21–26 °C.

Sekmadienį, rugpjūčio 10 d. naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, rytą, pradedant vakariniais ir šiaurės vakariniais rajonais, pradės lyti. Dieną jau lis daug kur, kai kur – gausokai ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +11–14 °C, šilčiausia pajūryje +15–17 °C, dieną +18–22 °C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose +23–25 °C.

Pirmadienį, rugpjūčio 11 d. gali šiek tiek palyti, dieną – gausiau ir su perkūnija rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +11–13 °C, šilčiausia pajūryje +15–17 °C, dieną +18–23 °C, vėsiausia pajūryje.

Antradienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus, naktį nusidrieks rūkai. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +10–13 °C, šilčiausia pajūryje +14–18 °C, dieną +20–25 °C.

Trečiadienį, rugpjūčio 13 d. – be lietaus. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį +10–12 °C, šilčiausia pajūryje +14–17 °C, dieną +24–28 °C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. – be lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +14–16 °C, šilčiausia pajūryje apie +18 °C, dieną +25–30 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 15 d. – be lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +15–19 °C – šilčiausia pajūryje, dieną +25–30 °C.

