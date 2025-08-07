Artimiausiomis dienomis ir savaitgalį pils lietus: trenks ir perkūnas

Šiandien vietomis, daugiausia Šiaurės Lietuvoje, trumpas lietus. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Dieną vietomis smarkus lietus, perkūnija. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 6 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 52 cm per parą. Pietinėje ir vakarinėje dalyje, kai kur tebestebimas vandens lygio kilimas iki 12 cm. Po gausių kritulių kai kurios upės išėjusios iš krantų, semiamos žemesnės vietos.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–24, ežeruose – 19–22, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!