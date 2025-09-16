Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Peršalimas, gripas ar koronavirusas? Štai kaip atskirti, kuo susirgote

2025-09-16 15:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 15:50

Atėjus rudeniui ir subjurus orams, prasideda ir ligų sezonas. Specialistai įspėja, kad daugėja susirgimų COVID-19 liga, tačiau užklupti gali ir peršalimas bei gripas – specialistas paaiškino, kaip atskirti, kuo susirgote.

Peršalimas (nuotr. Shutterstock.com)

0

Apie peršalimo, gripo ir COVID-19 simptomus socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba.

Peršalimas, gripas ar COVID-19? Paaiškino, kaip atskirti

GMP tarnybos gydytojas, mokymų specialistas Emilis Atie dalijasi, kokie požymiai būdingi šioms ligoms, kuo jie skiriasi ir kiek laiko gali užtrukti, kol pasveiksite ir dings simptomai.

„PERŠALIMAS, GRIPAS ar COVID-19?

Iš pirmo žvilgsnio – visi simptomai panašūs. Bet yra kelis svarbūs skirtumai.

Pataria Emilis Atie, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos gydytojas ir mokymų specialistas.

PERŠALIMAS

  • Sukelia „nekalti“ virusai (dažniausiai rinovirusai).
  • Simptomai: sloga, čiaudulys, nosies užgulimas, lengvas gerklės perštėjimas.
  • Retai karščiuojame ar jaučiame stiprų silpnumą.
  • Nemalonu, bet dažniausiai praeina per 5–7 dienas.

GRIPAS

  • Staigi pradžia – vakar buvai sveikas, šiandien – lyg traukinys pervažiavo.
  • Simptomai: aukšta temperatūra ( >38,5℃ ), stiprus raumenų, sąnarių ir galvos skausmas, sausas kosulys, stiprus silpnumas.
  • Trunka 5–7 dienas, bet silpnumas gali tęstis kelias savaites.
  • Gali sukelti rimtų komplikacijų.

COVID-19

  • Simptomai labai įvairūs – nuo lengvų iki sunkių.
  • Dažniausiai: karščiavimas, sausas kosulys, nuovargis, nugaros skausmas, kartais - skonio / kvapo praradimas.
  • Sunkesniais atvejais: dusulys, kvėpavimo nepakankamumas.
  • Lengva forma praeina per 1–2 savaites, bet galimas ir „ilgasis COVID“.
  • Atpažinti padeda greitieji testai.

Svarbiausia – visos šios ligos prasideda panašiai, bet jų eiga ir pasekmės gali būti labai skirtingos. Jei abejoji – pasitikrink!“ – informacija socialiniuose tinkluose dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Sveikata.lt
